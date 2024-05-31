Глава Ассоциации фигурного катания Сербии: «Два российских фигуриста выразили желание представлять нашу страну. Не могу разглашать их имена»

Теги сборная России сборная Сербии Фигурное катание

Два фигуриста из России решили выступать за Сербию.

Об этом сообщила глава сербской ассоциации фигурного катания Воислава Васович.

«В Сербии проживают много молодых фигуристов с российским гражданством, которые выступают на местных соревнованиях.

В этом году двое из них выразили желание представлять Сербию на международных соревнованиях по фигурному катанию (в случае квалификации). Однако по сербскому законодательству я не могу разглашать их имена», – сказала Васович. 

По информации «Матч ТВ», спортсмены получили открепление от ФФКР.

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6 комментариев
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Так они и выступать будут инкогнито?!
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У меня есть посылка, но вам я её не отдам, потому что у вас докУментов нет 😆
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Ответ Биатлонная зима
Оч интересно увидеть их имена
Вы реально думаете, что их имена вам что-то скажут? Ноунеймы очередные.
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Оч интересно увидеть их имена
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Да разницы нет- главное , что они поддержат наших братьев сербов
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Пашкевич, Семенович, Саханович...
Иных уж нет, а те далече ©
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