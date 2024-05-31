Глава Ассоциации фигурного катания Сербии: «Два российских фигуриста выразили желание представлять нашу страну. Не могу разглашать их имена»

Два фигуриста из России решили выступать за Сербию.

Об этом сообщила глава сербской ассоциации фигурного катания Воислава Васович.

«В Сербии проживают много молодых фигуристов с российским гражданством, которые выступают на местных соревнованиях.

В этом году двое из них выразили желание представлять Сербию на международных соревнованиях по фигурному катанию (в случае квалификации). Однако по сербскому законодательству я не могу разглашать их имена», – сказала Васович.

По информации «Матч ТВ», спортсмены получили открепление от ФФКР.