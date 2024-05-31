Оксана Домнина: «Мы с Костомаровым ходим, наверное, процентов на 5 мероприятий, которые нам предлагают. Не очень приятно, когда начинают говорить, что «вы тут во всех дырах»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Евгения Медведева Фигурное катание

Оксана Домнина прокомментировала критику в адрес Романа Костомарова.

В интервью Евгении Медведевой Домнина рассказала, как относится к комментариям о том, что они с Костомаровым слишком много ходят по мероприятиям.

«На самом деле мы ходим, наверное, процентов на 5 мероприятий, на которые нам предлагают. Хочется сказать этим замечательным людям, которые думают, что мы уже побывали везде, где только можем. Нет, мы вообще не везде побывали, и еще много куда нам можно сходить, но мы [этого не делаем] в силу своего нежелания, чтобы вот так говорили. Это, конечно, не очень приятно, когда уже начинают говорить, что «вы тут во всех дырах». Но у каждого человека свое мнение, им так хочется говорить, пусть говорят.

Я где-то прочитала из серии: «Уже везде и там и сям, сколько можно на этом пиариться?» Это редко встретишь, но есть такие мысли у людей: «Да какой он герой? Заболел, а из него героя сделали». Я тут могу только ответить, что у каждого свое понимание слова «герой». Для меня с первого дня Рома был как герой, победитель именно болезни. Победитель сам над собой. Он никогда не пытался кому-то что-то показать и доказать. Он живет своей жизнью. Занимается спортом, идет вперед, чего-то добивается сам для себя в первую очередь. Так сложились обстоятельства, что кому-то это интересно и люди следят. Поэтому очень многие Рому и называют героем, победителем.

Те люди, которые пишут «да какой он герой», – наверное, у них другое понимание геройства. Романа спросили недавно: «Чувствуете ли вы себя героем?» Он ответил: «Я чувствовал себя героем, когда выиграл Олимпийские игры. В тот момент я чувствовал себя героем. Сейчас я себя героем не считаю». Но для многих он победитель болезни, мотиватор, преодолевающий трудности. Люди это видят и называют его героем», – сказала Домнина.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Герой тут Оксана
+23
0
+23
Знаю такие семьи. И всегда считала, что именно близкие люди там герои. На них сваливается столько переживаний, забот, участия и боли, что порой думаешь как они столько выдерживают, сколько выносят на своих плечах. Пожелаю им в первую очередь здоровья, сил, выдержки. А с родными людьми, окружившими заботой и восстановление идёт быстрее.
+16
-2
+14
Спасибо Жене за приглашение Оксаны на интервью , очень профессионально и достойно , ещё больше зауважала Оксану , она , конечно , героическая женщина , столько пережить и сохранить веру , оптимизм , любовь . Здоровья Оксане и сил !
+13
0
+13
Люди порой такое говорят, что уму не постижимо. Поэтому не стоит ориентироваться на то кто что скажет. Всем не угодишь, и стоит ли. Приглашают на мероприятия, есть желание ходить, так почему нет.
+14
-3
+11
Переживала за Романа, потому что в голове не укладывалось: несколько дней назад он зажигал на льду в роли Брунгильды, а потом вдруг что-то пошло не так и не туда (и от подобного никто и не застрахован). Рада, что выкарабкался и продолжает жить. А примером и мотиватором для меня во всей этой истории является Оксана (Жене Медведевой спасибо, что пригласила Оксану для участия в очередном выпуске "БеС Комментариев")
+8
0
+8
Оксана, терпения, светлой полосы, насколько это возможно! Омерзительно. Случиться может все. По глупости, не по глупости. Те, кому так уж невтерпеж высказаться о том, что Костомаров сам виноват, должны понять, что лучше промолчать.
+11
-3
+8
Оксана такая сильная женщина. Счастья, здоровья и благополучия семье Романа и Оксаны!
+8
0
+8
В этой ситуации, конечно все тяготы легли на плечи Оксаны. Трудно представить, через что она прошла. Сил ей, терпения.
+5
0
+5
Ответ Тайга86
Знаю такие семьи. И всегда считала, что именно близкие люди там герои. На них сваливается столько переживаний, забот, участия и боли, что порой думаешь как они столько выдерживают, сколько выносят на своих плечах. Пожелаю им в первую очередь здоровья, сил, выдержки. А с родными людьми, окружившими заботой и восстановление идёт быстрее.
Может ошибаюсь, но главное куда они не ходят, это госпиталя, где лечатся и восстанавливаются герои.
+8
-4
+4
Ответ Brokkoli
Герой тут Оксана
Думаю все-таки герои ,и Оксана ,и Роман
+8
-5
+3
Да- да, вот именно так и сказала Оксана : "Мы с Костомаровым.... "
Авторка, вы хотя бы иногда читаете свои заголовки? Чтобы оценить, насколько нелепо они звучат?
+3
-3
0
Ответ Brokkoli
Герой тут Оксана
С языка сняли!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий