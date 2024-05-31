Оксана Домнина: «Мы с Костомаровым ходим, наверное, процентов на 5 мероприятий, которые нам предлагают. Не очень приятно, когда начинают говорить, что «вы тут во всех дырах»

Оксана Домнина прокомментировала критику в адрес Романа Костомарова.

В интервью Евгении Медведевой Домнина рассказала, как относится к комментариям о том, что они с слишком много ходят по мероприятиям.

«На самом деле мы ходим, наверное, процентов на 5 мероприятий, на которые нам предлагают. Хочется сказать этим замечательным людям, которые думают, что мы уже побывали везде, где только можем. Нет, мы вообще не везде побывали, и еще много куда нам можно сходить, но мы [этого не делаем] в силу своего нежелания, чтобы вот так говорили. Это, конечно, не очень приятно, когда уже начинают говорить, что «вы тут во всех дырах». Но у каждого человека свое мнение, им так хочется говорить, пусть говорят.

Я где-то прочитала из серии: «Уже везде и там и сям, сколько можно на этом пиариться?» Это редко встретишь, но есть такие мысли у людей: «Да какой он герой? Заболел, а из него героя сделали». Я тут могу только ответить, что у каждого свое понимание слова «герой». Для меня с первого дня Рома был как герой, победитель именно болезни. Победитель сам над собой. Он никогда не пытался кому-то что-то показать и доказать. Он живет своей жизнью. Занимается спортом, идет вперед, чего-то добивается сам для себя в первую очередь. Так сложились обстоятельства, что кому-то это интересно и люди следят. Поэтому очень многие Рому и называют героем, победителем.

Те люди, которые пишут «да какой он герой», – наверное, у них другое понимание геройства. Романа спросили недавно: «Чувствуете ли вы себя героем?» Он ответил: «Я чувствовал себя героем, когда выиграл Олимпийские игры. В тот момент я чувствовал себя героем. Сейчас я себя героем не считаю». Но для многих он победитель болезни, мотиватор, преодолевающий трудности. Люди это видят и называют его героем», – сказала Домнина.