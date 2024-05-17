Овсянкина о переходе во Францию: «Я восприняла это как шанс продолжить карьеру. Очень благодарна, что ФФКР пошла навстречу»

Фигуристка Алиса Овсянкина объяснила свой переход в сборную Франции.

Овсянкина выступает в танцах на льду с Максимилианом Райе. Она серебряный призер этапа юниорского Гран-при России-2022 вместе с Матвеем Самохиным.

– Насколько смена гражданства – болезненная тема для вас? Или вы воспринимаете это как часть жизни, как шанс продолжить карьеру?

– Конечно, было непросто. Но я восприняла это как шанс продолжить карьеру, потому что в России, к сожалению, партнера не нашла. В любом случае это необычный опыт. Сделав этот шаг, я открыла для себя новый мир, начала узнавать какие-то интересные вещи. Поняла, что нужно идти дальше и открываться чему-то новому.

Тем более здесь у меня хороший партнер, с которым у меня полное взаимопонимание, отличная команда, друзья из разных стран. Я могу говорить на трех языках и думаю, что это очень мне пригодится в жизни. Сложно, но вместе с этим много хорошего пришло в мою жизнь.

– Есть ли тоска по родине?

– Конечно, я часто вспоминаю, скучаю, но стараюсь больше думать о настоящем и о будущем. На данный момент меня окружают хорошие люди, я каждый день просыпаюсь и иду на тренировку заниматься любимым делом, держусь за руку с партнером, с которым чувствую себя комфортно. Из-за этого меньше скучаю по кому-то и больше думаю о том, что у меня появилось, о тех, кто рядом сейчас. Со временем становится легче.

– Почему выбор пал именно на Францию? Все дело в партнёре или были какие-то другие причины, которые заставили вас выбрать именно эту страну?

– Причин было несколько, в том числе семейных. Но я очень рада, что именно лионская команда предложила попробовать встать в пару с Максимилианом – это было счастливое стечение обстоятельств. Мы попробовались, и дальше всё пошло.

– Насколько сложным был процесс получения релиза в сборную Франции? Легко ли удалось договориться с российской федерацией (ФФКР)?

– Переговоры длились очень долго. Я очень благодарна российской федерации за то, что она приняла во внимание все обстоятельства моей ситуации и пошла навстречу. Но это заняло значительное время, – рассказала Овсянкина.