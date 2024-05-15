Овсянкина о переходе во Францию: «Основное отличие от России – расписание. Здесь большая часть времени на льду – индивидуальная работа с тренером, а не групповая»

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала о переходе во Францию.

Там она будет выступать в паре с Максимилианом Райе.

«В принципе адаптации как таковой не было. Первое время очень скучала по друзьям в Москве, но с самого начала все были очень добры ко мне, а атмосфера на льду была позитивной.

Почти все свободное время я изучала языки – английский и французский одновременно, также я пошла во французскую школу, что тоже было новым и нестандартным опытом для меня, параллельно с этим я продолжала учиться в русской школе и сейчас закончила экстерном 11-й класс.

С первых дней все тренировки проходили на английском, понадобился месяц, чтобы я свободно начала на нем разговаривать. Хотя с моим партнером мы сразу поймали общую волну, так что понимали друг друга и без слов. А когда все поняли, что я уже могу понимать язык и говорить на французском, то перевели тренировочный процесс на французский язык.

В группе много спортсменов из разных стран, мы часто помогаем друг другу в изучении языков. Некоторые из ребят начали изучать русский вместе со мной, им тоже интересно. Мне кажется, очень здорово, что мы можем делиться друг с другом чем-то новым.

Я думаю, в целом общее видение танцев на льду здесь немного другое. Основное отличие, о котором я могла бы сказать – это расписание тренировок, выстроенное таким образом, что пары работают с каждым тренером один на один. И большая часть времени на льду – это индивидуальная работа с тренером, нежели групповая, когда тренер одновременно следит за всеми парами в группе», – сказала Овсянкина.