Овсянкина о переходе во Францию: «Основное отличие от России – расписание. Здесь большая часть времени на льду – индивидуальная работа с тренером, а не групповая»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции Алиса Овсянкина Максимилиан Райе Фигурное катание

Фигуристка Алиса Овсянкина рассказала о переходе во Францию.

Там она будет выступать в паре с Максимилианом Райе.

«В принципе адаптации как таковой не было. Первое время очень скучала по друзьям в Москве, но с самого начала все были очень добры ко мне, а атмосфера на льду была позитивной.

Почти все свободное время я изучала языки – английский и французский одновременно, также я пошла во французскую школу, что тоже было новым и нестандартным опытом для меня, параллельно с этим я продолжала учиться в русской школе и сейчас закончила экстерном 11-й класс.

С первых дней все тренировки проходили на английском, понадобился месяц, чтобы я свободно начала на нем разговаривать. Хотя с моим партнером мы сразу поймали общую волну, так что понимали друг друга и без слов. А когда все поняли, что я уже могу понимать язык и говорить на французском, то перевели тренировочный процесс на французский язык.

В группе много спортсменов из разных стран, мы часто помогаем друг другу в изучении языков. Некоторые из ребят начали изучать русский вместе со мной, им тоже интересно. Мне кажется, очень здорово, что мы можем делиться друг с другом чем-то новым.

Я думаю, в целом общее видение танцев на льду здесь немного другое. Основное отличие, о котором я могла бы сказать – это расписание тренировок, выстроенное таким образом, что пары работают с каждым тренером один на один. И большая часть времени на льду – это индивидуальная работа с тренером, нежели групповая, когда тренер одновременно следит за всеми парами в группе», – сказала Овсянкина.

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хочу также за месяц научиться свободно говорить на иностранном языке, на полном серьёзе, у меня нет таких лингвистических способностей
+6
0
+6
Ответ Michael_Monza
Комментарий скрыт
Видимо вы из Монцы не вернулись ;)
+4
0
+4
Алиса- молодец, что учит языки, коммуницировать проще.
От индивидуальных тренировок и пользы должно быть больше, чем от групповых.
+5
-2
+3
естественно у них индивидуальный подход)) они же платят им за тренировки)))
+4
-1
+3
Главное, чтобы Алисе всё нравилось в новой для неё обстановке, а старания приносили результат. И замечательно что в группе царит здоровая доброжелательная обстановка, не смотря на многонациональность. Удачи, пусть всё желаемое сбывается.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий