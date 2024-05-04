Егор Рухин перешел в группу Алексея Четверухина
Фигурист Егор Рухин перешел в группу тренера Алексея Четверухина.
– Да, я покинул группу Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. Большая им благодарность за сезон, работу. Причины ухода нет, просто принял такое решение.
– С кем работаешь сейчас?
– Я уже тренируюсь у Алексея Четверухина, перешел в его группу, готовимся к сезону.
– Как обстоят дела с программами на сезон?
– Короткую мне уже поставили, ставил Розанов. Произвольная тоже в процессе, – сказал Рухин.
Фигуристу 20 лет. В прошедшем сезоне он занимал десятое место на этапе Гран-при России в Омске и шестое в Красноярске.
В 2021 году Рухин становился бронзовым призером первенства России среди юниоров.
Четверухин считается прекрасным специалистом и даже парникам не раз помогал с прыжками.
А, то смотришь, кругом эти рудики безобразные, невыносимые. Вот здесь сию секунду.