Егор Рухин перешел в группу Алексея Четверухина

Фигурист Егор Рухин перешел в группу тренера Алексея Четверухина.

– Да, я покинул группу Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. Большая им благодарность за сезон, работу. Причины ухода нет, просто принял такое решение.

– С кем работаешь сейчас?

– Я уже тренируюсь у Алексея Четверухина, перешел в его группу, готовимся к сезону.

– Как обстоят дела с программами на сезон?

– Короткую мне уже поставили, ставил Розанов. Произвольная тоже в процессе, – сказал Рухин.

Фигуристу 20 лет. В прошедшем сезоне он занимал десятое место на этапе Гран-при России в Омске и шестое в Красноярске.

В 2021 году Рухин становился бронзовым призером первенства России среди юниоров.