Егор Рухин перешел в группу Алексея Четверухина

Теги сборная России мужское катание переходы Егор Рухин ТАСС Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Фигурист Егор Рухин перешел в группу тренера Алексея Четверухина.

– Да, я покинул группу Алексея Василевского и Юлии Лавренчук. Большая им благодарность за сезон, работу. Причины ухода нет, просто принял такое решение.

– С кем работаешь сейчас?

– Я уже тренируюсь у Алексея Четверухина, перешел в его группу, готовимся к сезону.

– Как обстоят дела с программами на сезон?

– Короткую мне уже поставили, ставил Розанов. Произвольная тоже в процессе, – сказал Рухин.

Фигуристу 20 лет. В прошедшем сезоне он занимал десятое место на этапе Гран-при России в Омске и шестое в Красноярске.

В 2021 году Рухин становился бронзовым призером первенства России среди юниоров.

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18 комментариев
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Есть еще тренер в этой стране, от которого он не ушел хотя бы один раз?
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Егор чемпион по переходам в нашем ФК.
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В спарринг Роману Савосину? А почему бы не да.
Четверухин считается прекрасным специалистом и даже парникам не раз помогал с прыжками.
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Ответ Виктория Обер
А имеет ли Алексей какое-то отношение к тому самому Сергею Четверухину, нашему первому медалисту ОИ? А где вообще сейчас живет Четверухин?
Сергей Четверухин живет в Канаде. Алексей Четверухин его брат.
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четвеРухин
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Колобок так и катится, следующая остановка...., явно не конечная.
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Ответ alexnew
Есть еще тренер в этой стране, от которого он не ушел хотя бы один раз?
От Четвертухина ещё не уходил. Вот теперь сможет
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И Розанов при месте)
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И группу теперь можно называть Пятерухиных )
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А говорили, что тренеры закончились!
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Егор не успокоится, пока не соберёт всех покемонов, то есть, тренеров!
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Звучит, как мем: "Егор Рухин перешёл в группу....."
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Ответ oldparakhod
А сейчас к кому?
к Четвертухину
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Ответ Dimashmelev
Сергей Четверухин живет в Канаде. Алексей Четверухин его брат.
Спасибо за ответ. Не знала. Почему бы у Сергея Четверухина не взять интервью. Для меня все-таки он неожиданно завершил карьеру.
А, то смотришь, кругом эти рудики безобразные, невыносимые. Вот здесь сию секунду.
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А сейчас к кому?
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Шо, опять?..
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