Алешин о работе тренером: «Фигурное катание живет в моей голове почти круглые сутки. Даже ночью думаю про бесконечный поток задач»

Экс-фигурист Кирилл Алешин поделился впечатлениями от тренерской работы.

Алешин выступал в танцах на льду с Анастасией Скопцовой. Дуэт завершил карьеру в 2022 году.

Сейчас Алешин работает с танцорами в группе Елены Соколовой и преподает скольжение одиночникам, тренирующимся под руководством Артура Гачинского.

«Можно сказать, нашел свое призвание. Мне было особенно интересно, как изменилось отношение фигуриста к спорту после смены амплуа. Стал больше думать о фигурном катании.

Будучи спортсменом, я выполнял на тренировках задачи, поставленные тренером, затем шел отдыхать. В свободное время я легко переключался на другие сферы жизни и помнил только об одной задаче к следующей тренировке: восстановиться, чтобы затем выложиться на максимум.

А сегодня фигурное катание прочно живет в моей голове почти круглые сутки. Даже ночью, пока не усну, я думаю про бесконечный поток задач. Элементы, технические правила... все это надо читать, осмысливать», – сказал Алешин.