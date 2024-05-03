Алешин о работе тренером: «Фигурное катание живет в моей голове почти круглые сутки. Даже ночью думаю про бесконечный поток задач»

Теги сборная России танцы на льду Кирилл Алешин Фигурное катание

Экс-фигурист Кирилл Алешин поделился впечатлениями от тренерской работы.

Алешин выступал в танцах на льду с Анастасией Скопцовой. Дуэт завершил карьеру в 2022 году.

Сейчас Алешин работает с танцорами в группе Елены Соколовой и преподает скольжение одиночникам, тренирующимся под руководством Артура Гачинского.

«Можно сказать, нашел свое призвание. Мне было особенно интересно, как изменилось отношение фигуриста к спорту после смены амплуа. Стал больше думать о фигурном катании.

Будучи спортсменом, я выполнял на тренировках задачи, поставленные тренером, затем шел отдыхать. В свободное время я легко переключался на другие сферы жизни и помнил только об одной задаче к следующей тренировке: восстановиться, чтобы затем выложиться на максимум.

А сегодня фигурное катание прочно живет в моей голове почти круглые сутки. Даже ночью, пока не усну, я думаю про бесконечный поток задач. Элементы, технические правила... все это надо читать, осмысливать», – сказал Алешин.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Успехов Кириллу! Был интересный спортсмен, желаю набраться опыта стать успешным тренером! Нашим танцам (и не только) нужны новые специалисты, горящие своим делом.
+3
0
+3
Ответ Екатерина К
Жаль, что им с Настей не удалось поехать на ОИ, по головам прошли.
А говорят не прошли. просто надо было иметь других мам.
+1
0
+1
Жаль, что им с Настей не удалось поехать на ОИ, по головам прошли.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий