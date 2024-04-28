Стрельцова исполнила каскад с четверным сальховом в финале «Битвы школ» и одержала победу, Парсегова – 2-я, Литвинчева – 3-я

Виктория Стрельцова победила на финальном этапе «Битвы школ».

11-летняя фигуристка выступила в категории 1-й спортивный разряд. Она исполнила в программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп, а также тройной аксель.

Стрельцова представляет школу «Хрустальный».

«Битва школ»

Кубок Московского спорта

Финал

Девушки, 1-й спортивный разряд

Произвольная программа

1. Виктория Стрельцова – 138,01

2. Арина Парсегова – 128,86

3. Валерия Литвинчева – 124,74

4. Полина Сажина – 124,24

5. Майя Сарафанова – 122,98

6. Анастасия Шестакова – 122,65

Полные результаты здесь.