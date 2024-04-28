Стрельцова исполнила каскад с четверным сальховом в финале «Битвы школ» и одержала победу, Парсегова – 2-я, Литвинчева – 3-я
Виктория Стрельцова победила на финальном этапе «Битвы школ».
11-летняя фигуристка выступила в категории 1-й спортивный разряд. Она исполнила в программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп, а также тройной аксель.
Стрельцова представляет школу «Хрустальный».
«Битва школ»
Кубок Московского спорта
Финал
Девушки, 1-й спортивный разряд
Произвольная программа
1. Виктория Стрельцова – 138,01
2. Арина Парсегова – 128,86
3. Валерия Литвинчева – 124,74
4. Полина Сажина – 124,24
5. Майя Сарафанова – 122,98
6. Анастасия Шестакова – 122,65
Полные результаты здесь.
в протоколе мальчиков 2го спортивного разряда
заявлен гногномыч,
но вместо результатов у него стоит - WD...
что бы это значило?