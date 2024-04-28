Стрельцова исполнила каскад с четверным сальховом в финале «Битвы школ» и одержала победу, Парсегова – 2-я, Литвинчева – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание Арина Парсегова Кубок Московского спорта Виктория Стрельцова Майя Сарафанова Валерия Литвинчева Полина Сажина Фигурное катание

Виктория Стрельцова победила на финальном этапе «Битвы школ».

11-летняя фигуристка выступила в категории 1-й спортивный разряд. Она исполнила в программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп, а также тройной аксель.

Стрельцова представляет школу «Хрустальный». 

«Битва школ»

Кубок Московского спорта

Финал

Девушки, 1-й спортивный разряд

Произвольная программа

1. Виктория Стрельцова – 138,01

2. Арина Парсегова – 128,86

3. Валерия Литвинчева – 124,74

4. Полина Сажина – 124,24

5. Майя Сарафанова – 122,98

6. Анастасия Шестакова – 122,65

Полные результаты здесь. 

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16 комментариев
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у мальчиков по-1 спортивному выиграл артем федотов)
в протоколе мальчиков 2го спортивного разряда
заявлен гногномыч,
но вместо результатов у него стоит - WD...
что бы это значило?
+17
-2
+15
Как экстремально красиво они прыгают.
+14
-1
+13
Ответ arisstopane
у мальчиков по-1 спортивному выиграл артем федотов) в протоколе мальчиков 2го спортивного разряда заявлен гногномыч, но вместо результатов у него стоит - WD... что бы это значило?
То что он просто не пришел 😅
+10
-1
+9
Легко, красиво и непринуждённо исполнила Вика каскад и триксель.
+8
0
+8
Ариша какая красота красивая
+7
0
+7
Ответ arisstopane
у мальчиков по-1 спортивному выиграл артем федотов) в протоколе мальчиков 2го спортивного разряда заявлен гногномыч, но вместо результатов у него стоит - WD... что бы это значило?
Win Dosrochno))
+7
0
+7
Ответ arisstopane
у мальчиков по-1 спортивному выиграл артем федотов) в протоколе мальчиков 2го спортивного разряда заявлен гногномыч, но вместо результатов у него стоит - WD... что бы это значило?
Чемпиону Вологды не по чину по каким то финалам Битвы катать)
+8
-1
+7
Ответ Мурманчанин37
ИМХО, Парсегова была лучше. Но... Против лома - нет приема
Ну как лучше. В хорео, чистоте отдельных элементов, наверное да, лучше. Но у Вики чистые квад и триксель, поэтому победа Стрельцовой заслуженная. Т.е. в ФК как виде спорта сегодня лучше всё же была Стрельцова.
+8
-1
+7
Ответ Мурманчанин37
Win Dosrochno))
😂😂😂😂😂
+3
0
+3
ИМХО, Парсегова была лучше. Но... Против лома - нет приема
+3
-1
+2
Мальчики сегодня ошибались, Воронов младший навалял и ошибся с контентом, так, что даже в призы не попал. А вот девчонки молодцы, первая шестерка по 1-му сп.р. достойные прокаты выдала. И по 2-му спортивному Катя Стоцкая и Аня Докукина сильно прокатали.
+2
0
+2
Стрельцова, Парсегова - поздравления, сезон был рабочий, плодотворный.
+2
0
+2
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Ребенку в 11 лет фарму, смешно, не надоело этот бред писать. По вашему родители спортсменов все со справкой из психбольницы. Мне всегда интересно, люди которые пишут этот бред своих детей не имеют, они не знают, что ребенок самое дорогое, что есть у родителей. А вас послушать, все, кто прыгает, на фарме. Есть такое понятие - талант называется, но люди, которые с ним не встречались, пытаются очернить прыгающих детей.
+2
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+2
Нравится, как катается Парсегова, но прыжки не очень.
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+1
Ответ Liza Yakovleva
Ребенку в 11 лет фарму, смешно, не надоело этот бред писать. По вашему родители спортсменов все со справкой из психбольницы. Мне всегда интересно, люди которые пишут этот бред своих детей не имеют, они не знают, что ребенок самое дорогое, что есть у родителей. А вас послушать, все, кто прыгает, на фарме. Есть такое понятие - талант называется, но люди, которые с ним не встречались, пытаются очернить прыгающих детей.
Именно так, все кто прыгает, принимают фарму и бады! Медведева прямо об этом в недавнем подкасте заявила и рассказала, что в Хрустальном им прям с ладошки таблетки давали! Кто-то отказывался, кто-то нет!
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