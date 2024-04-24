Кристина Обласова: «То, что у нас появились свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что за Гран-при в какой-то Казани?»

Теги сборная России Серия Гран-при России Кристина Обласова Фигурное катание

Экс-фигуристка Кристина Обласова назвала Гран-при России «Смехопанорамой».

– Наши фигуристы уже два года не могут выступать на международных стартах из-за бана ISU. Некоторые признаются, что мотивации уже не хватает, несмотря на попытку федерации заместить привычные зарубежные турниры отечественными аналогами. Как оцениваете эту ситуацию?

– Я прекрасно понимаю наших фигуристов. Считаю, это полная жопа!

– Вы бы смогли при таких обстоятельствах продолжать усердно тренироваться?

– Нет. А смысл? Я вообще думаю, то, что у нас появились какие-то свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что это за Гран-при в какой-то Казани? Смех – да и только! Очень печальная сложилась ситуация в российском спорте. Мне крайне обидно за фигуристов и вообще всех спортсменов. Им очень не повезло, они всю жизнь тренировались.

Возможно, те, кто сейчас на своем физическом пике, могли бы стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, много всего завоевать. О них бы услышал весь мир, но этой возможности у них, к сожалению, нет. Это ужасно. Просто ужасно.

Мне повезло, что я и мир посмотрела, и на соревнования поездила. Как ни крути, если спросить где-нибудь в мире про Обласову, меня все равно вспомнят. А про них никто не узнает, где они там в России катались, – сказала чемпионка мира среди юниоров 2001 года.

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15 комментариев
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Это что за выражения?
Понятно, что ничего не заменит нашим спортсменам международные соревнования, но Федерация ФК все же делает для фигуристов очень многое. Лично я с удовольствием смотрю наши соревнования, и, благодаря им, узнала много наших спортсменов, которые раньше по разным причинам не могли выйти в топы. Гран-При помогают спортсменам заработать деньги, популярность, сохранить спортивную форму
А вообще где Кодекс этики? Почему всем подряд позволено так выражаться , для чего его тогда создавали?
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А кто это?!)
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На Гран при в Казани выступали сильнейшие фигуристки мира. У меня всё.
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Я вот многих фигуристов прошлого помню, а эту дамочку нет. И уверена, что несмотря на «мир повидала» в этом сама мире за пределами России ее все равно никто не знает и не помнит.
Как-то даже думается, что фанаты ФК за бугром знают кто такая Соня Акатьева, хотя она ни один международный старт нормальный не вышла, а вот кто такая Обласова полезут гуглить.
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Люди реально интересующиеся фигурным катанием получают информацию в основном из интернета и в том числе о соревнованиях в России. Кто такая Обласова - не знаю и гуглить персонаж с манерами школоты нет никакого интереса.
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смехопанорама - это никому не известная Обласова))))))
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Не знаю зачем, но прочитал полное интервью.
Тот ещё персонаж: "все против меня". Умудрилась рассориться с самыми разными тренерами. С Чайковской даже дважды.
Не понимаю зачем вообще у неё брали интервью. Не понимаю, зачем спортс дублирует эти "скандалы, интриги, расследования" от малоизвестной бывшей фигуристки.
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что то подсказывает мне что мини-девочек Маргариту Базылюк и Лену Костылеву, ни разу не заглянувших на международные старты, знают гораздо больше любителей ФК по всему миру, чем эту даму. Я вроде смотрю фк со времен Слуцкой, но такую не помню
И чем даме не угодила Казань? Она была на этапах ГП? Знает в каких задрипинсках США иногда СА проводят?
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Что-то подсказывает, что в мире некоторых наших юниорок знают больше, чем её...Всё-таки как же плохо для спортсмена, когда он всю жизнь живет не реализовав себя в спорте, но при этом имея огроменные амбиции. Столько лет прошло, а всё выливается...Думаю, в то время и "Смехопанорама" бы зашла Кристине при определенных обстоятельствах, будь она претенденткой на самые высокие места..Ну хоть мир посмотрела. Каждому своё.
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Сказала как есть, просто без официоза и простыми словами, как обычные люди выражаются, а не чиновники по методичке. Да, федерация для фигуристов много делает, деньгами мотивирует, но без мировых титулов это все равно не то. Единственное, что не права в том, что ее вспомнят.
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Про Обласову и в России-то мало кто вспомнит - про мир, наверное, и говорить не стоит.
Интересного всё-таки персонажа разблокировали😁
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Деушке сорокет уже, лексика так и осталась подростковой.
Собственно участие в "шоу Холостяк" уже подразумевает определенный уровень развития.
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Сколько же пренебрежения, (да и комплексов тоже) в ответе этой никому не известной фигуристки((
"Какая-то Казань". Нет, неуважаемая: какая-то Обласова.
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