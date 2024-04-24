Кристина Обласова: «То, что у нас появились свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что за Гран-при в какой-то Казани?»
Экс-фигуристка Кристина Обласова назвала Гран-при России «Смехопанорамой».
– Наши фигуристы уже два года не могут выступать на международных стартах из-за бана ISU. Некоторые признаются, что мотивации уже не хватает, несмотря на попытку федерации заместить привычные зарубежные турниры отечественными аналогами. Как оцениваете эту ситуацию?
– Я прекрасно понимаю наших фигуристов. Считаю, это полная жопа!
– Вы бы смогли при таких обстоятельствах продолжать усердно тренироваться?
– Нет. А смысл? Я вообще думаю, то, что у нас появились какие-то свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что это за Гран-при в какой-то Казани? Смех – да и только! Очень печальная сложилась ситуация в российском спорте. Мне крайне обидно за фигуристов и вообще всех спортсменов. Им очень не повезло, они всю жизнь тренировались.
Возможно, те, кто сейчас на своем физическом пике, могли бы стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, много всего завоевать. О них бы услышал весь мир, но этой возможности у них, к сожалению, нет. Это ужасно. Просто ужасно.
Мне повезло, что я и мир посмотрела, и на соревнования поездила. Как ни крути, если спросить где-нибудь в мире про Обласову, меня все равно вспомнят. А про них никто не узнает, где они там в России катались, – сказала чемпионка мира среди юниоров 2001 года.
Понятно, что ничего не заменит нашим спортсменам международные соревнования, но Федерация ФК все же делает для фигуристов очень многое. Лично я с удовольствием смотрю наши соревнования, и, благодаря им, узнала много наших спортсменов, которые раньше по разным причинам не могли выйти в топы. Гран-При помогают спортсменам заработать деньги, популярность, сохранить спортивную форму
А вообще где Кодекс этики? Почему всем подряд позволено так выражаться , для чего его тогда создавали?
Как-то даже думается, что фанаты ФК за бугром знают кто такая Соня Акатьева, хотя она ни один международный старт нормальный не вышла, а вот кто такая Обласова полезут гуглить.
Тот ещё персонаж: "все против меня". Умудрилась рассориться с самыми разными тренерами. С Чайковской даже дважды.
Не понимаю зачем вообще у неё брали интервью. Не понимаю, зачем спортс дублирует эти "скандалы, интриги, расследования" от малоизвестной бывшей фигуристки.
И чем даме не угодила Казань? Она была на этапах ГП? Знает в каких задрипинсках США иногда СА проводят?
Интересного всё-таки персонажа разблокировали😁
Собственно участие в "шоу Холостяк" уже подразумевает определенный уровень развития.
"Какая-то Казань". Нет, неуважаемая: какая-то Обласова.