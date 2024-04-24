Кристина Обласова: «То, что у нас появились свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что за Гран-при в какой-то Казани?»

Экс-фигуристка Кристина Обласова назвала Гран-при России «Смехопанорамой».

– Наши фигуристы уже два года не могут выступать на международных стартах из-за бана ISU. Некоторые признаются, что мотивации уже не хватает, несмотря на попытку федерации заместить привычные зарубежные турниры отечественными аналогами. Как оцениваете эту ситуацию?

– Я прекрасно понимаю наших фигуристов. Считаю, это полная жопа!

– Вы бы смогли при таких обстоятельствах продолжать усердно тренироваться?

– Нет. А смысл? Я вообще думаю, то, что у нас появились какие-то свои – это сплошная «Смехопанорама». Ну что это за Гран-при в какой-то Казани? Смех – да и только! Очень печальная сложилась ситуация в российском спорте. Мне крайне обидно за фигуристов и вообще всех спортсменов. Им очень не повезло, они всю жизнь тренировались.

Возможно, те, кто сейчас на своем физическом пике, могли бы стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, много всего завоевать. О них бы услышал весь мир, но этой возможности у них, к сожалению, нет. Это ужасно. Просто ужасно.

Мне повезло, что я и мир посмотрела, и на соревнования поездила. Как ни крути, если спросить где-нибудь в мире про Обласову, меня все равно вспомнят. А про них никто не узнает, где они там в России катались, – сказала чемпионка мира среди юниоров 2001 года.