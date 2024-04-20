Роднина о том, что Коляда будет тренером в Китае: «Любой опыт ценен. Тем более у него опыт тренерской работы не очень большой»

Ирина Роднина оценила новость об отъезде Коляды на тренерскую работу в Китай.

Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

« в Китае? У нас очень многие тренеры работали за границей, и я в том числе. Тот же Игорь Борисович Москвин и Тамара Николаевна Москвина, Татьяна Анатольевна Тарасова, Алексей Николаевич Мишин.

Думаю, любой опыт – он ценен. Тем более у него опыт тренерской работы не очень большой. Ничего странного здесь нет, у всех по-разному складывается жизнь, разные ситуации. Бывают предложения заманчивые, бывает, когда нет предложений, все ждут, как человек себя проявит. Здесь правила не писаны», – сказала .