Роднина о том, что Коляда будет тренером в Китае: «Любой опыт ценен. Тем более у него опыт тренерской работы не очень большой»

Теги сборная России Ирина Роднина мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Ирина Роднина оценила новость об отъезде Коляды на тренерскую работу в Китай.

Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине.

«Коляда в Китае? У нас очень многие тренеры работали за границей, и я в том числе. Тот же Игорь Борисович Москвин и Тамара Николаевна Москвина, Татьяна Анатольевна Тарасова, Алексей Николаевич Мишин.

Думаю, любой опыт – он ценен. Тем более у него опыт тренерской работы не очень большой. Ничего странного здесь нет, у всех по-разному складывается жизнь, разные ситуации. Бывают предложения заманчивые, бывает, когда нет предложений, все ждут, как человек себя проявит. Здесь правила не писаны», – сказала Роднина.

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1 комментарий
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О, абсолютно адекватный комментарий от Родниной.
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