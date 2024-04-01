Роман Костомаров: «Когда ты на ногах, чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине»
Роман Костомаров рассказал, как над ним подшучивают друзья.
В прошлом году олимпийский чемпион перенес частичную ампутацию конечностей.
«Меня Макс Ставиский постоянно подкалывает: «У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны». Я говорю: «На руки же нужны носки».
Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь.
В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал фигурист в эфире «Шоу Воли».
Мне кажется, что наука уже способна воспроизводить человеческие ткани. Думаю, в будущем можно будет что то изменить в подобной ситуации. Наука на месте не стоит. Хочется пожелать Роману крепости духа, не унывать.
То, что всякие сопливые фигуристки машинами за миллионы хвалятся и сумками от гуччи - шмуччи, когда огромное количество людей едва сводят концы с концами - это нормально, они "пахали и могут себе позволить", а Костомаров, оказывается, должен про дорогие протезы помалкивать, чтобы не расстраивать тех, кому они не доступны.
Или личную помощь хочет предложить?