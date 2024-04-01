Роман Костомаров: «Когда ты на ногах, чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Р-Спорт Фигурное катание

Роман Костомаров рассказал, как над ним подшучивают друзья.

В прошлом году олимпийский чемпион перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Меня Макс Ставиский постоянно подкалывает: «У тебя парковка бесплатная, маникюр-педикюр не надо делать, ноги не потеют, носки не нужны». Я говорю: «На руки же нужны носки». 

Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь. Потом, когда надел все, ездишь на машине, нормально себя чувствуешь, живешь.

В быту самое сложное — надеть это все», — рассказал фигурист в эфире «Шоу Воли».

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25 комментариев
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У тебя хотя бы есть что отстёгивать, а многие не могут себе это позволить и навсегда остаются прикованы к кровати или коляске
+31
-5
+26
Я конечно понимаю что у Костомарова горе но сколько можно уже про его инвалидность рассказывать?Еще этоттак преподносится как будто он конечности не по своей глупости потерял,а какой-то подвиг совершил
+30
-5
+25
Жаль его, но теперь ничего уже не поделать. Старается не унывать, в дурацких шутках находить поддержку и как-то себя реализовывать с помощью окружения. И конечно же там бывают и минуты отчаяния, и злость на себя, и даже на тех, кто рядом...Время лечит, первый шок прошел, сейчас пришло осознание. Можно пожелать только сил, быстрее приспособиться к новому себе и терпения близким. Пусть у них все будет хорошо.
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+18
Ничего теперь не сделаешь, надо просто смириться и находить радость в новой жизни
+12
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Сам себя угробил.
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Ответ Tresk2
Сам себя угробил.
И без конца этим гордится.
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Роман, будь мужиком. Ну хватит уже ныть.
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+6
Жизнь есть жизнь, какая бы ни была, -хорошо, что она есть.
+5
0
+5
Это очень тяжело, сочувствую.
Мне кажется, что наука уже способна воспроизводить человеческие ткани. Думаю, в будущем можно будет что то изменить в подобной ситуации. Наука на месте не стоит. Хочется пожелать Роману крепости духа, не унывать.
+5
0
+5
Ответ Алеся Ткаченко
Я конечно понимаю что у Костомарова горе но сколько можно уже про его инвалидность рассказывать?Еще этоттак преподносится как будто он конечности не по своей глупости потерял,а какой-то подвиг совершил
А сколько вы можете читать статьи, которые вам не по нраву и писать свои шаблонные комменты? Где, например, в этой заметке что-то про его героизм? Хватит уже набрасывать.
+4
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+4
Ответ Wiley Fox
Это ты про ветеранов сво, что ли?
У ветеранов сво как раз всё с этим в порядке, платы за ранения и протезы за счёт государства
+8
-5
+3
Ответ Оригинальный Ник
У ветеранов сво как раз всё с этим в порядке, платы за ранения и протезы за счёт государства
Неправда
+4
-1
+3
Ответ La Gushka
Так он на протезы вполне себе заработал
Я вот тоже не пойму какие претензии к Костомарову? Ему теперь что ли пеплом голову посыпать и боятся заикнуться о своих протезах?
То, что всякие сопливые фигуристки машинами за миллионы хвалятся и сумками от гуччи - шмуччи, когда огромное количество людей едва сводят концы с концами - это нормально, они "пахали и могут себе позволить", а Костомаров, оказывается, должен про дорогие протезы помалкивать, чтобы не расстраивать тех, кому они не доступны.
+2
0
+2
Ответ Wiley Fox
Меня больше интересует, как к него дела обстоят с простым походом в туалет
Начать с того, что это не простой поход.
+2
0
+2
Ответ La Gushka
Начать с того, что это не простой поход.
Интересно, с какой целью оно интересуется?
Или личную помощь хочет предложить?
+2
0
+2
Ответ Оригинальный Ник
У ветеранов сво как раз всё с этим в порядке, платы за ранения и протезы за счёт государства
Вы ошибаетесь. Проблем очень много, а помощи еще нужно дождаться.
+3
-2
+1
Ответ Оле-Лукойе
Можно подумать, инвалидами становятся только ветераны сво. Такие протезы, как у Романа, никому от государства не дадут.
Так он на протезы вполне себе заработал
+1
0
+1
Ответ Wiley Fox
Это ты про ветеранов сво, что ли?
Можно подумать, инвалидами становятся только ветераны сво. Такие протезы, как у Романа, никому от государства не дадут.
0
0
0
Ответ Оригинальный Ник
У ветеранов сво как раз всё с этим в порядке, платы за ранения и протезы за счёт государства
Это по телевизору так говорят? Классно!
+1
-1
0
Ответ La Gushka
Начать с того, что это не простой поход.
Я про "по-маленькому"
0
0
0
Меня больше интересует, как к него дела обстоят с простым походом в туалет
+3
-3
0
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