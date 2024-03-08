Канадский тренер Лейн о Валиевой: «Маленькая девочка попала в ужасную ситуацию. Неправильно, что ее выставили единственной виноватой во всем»
Канадский тренер Кэрол Лейн высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.
Лейн – тренер танцевального дуэта Пайпер Гиллес – Поль Пуарье и других фигуристов, хореограф.
«Маленькая девочка попала в ужасную ситуацию. Ей было всего 15 лет, и ее выставили единственной виноватой во всем, что, я считаю, неправильно. Очевидно, что с ней были взрослые.
Если она на самом деле принимала допинг, эти люди были в курсе и были причастны к этому. Так что речь идет о привлечении к ответственности и их. Как тренеры мы должны проходить все эти антидопинговые курсы, изучать кодексы и всякое такое.
И если вы уже изучили все это, то кто несет ответственность за соблюдение этих правил? Взрослые, а не 15-летняя девочка.
Мы в Канаде не можем дать ученикам даже простые таблетки от головной боли. Это запрещено, мы не можем этого сделать. Они могут подойти и попросить нас, но нам запрещено что-либо им давать. И мы всегда очень осторожны с этим списком запрещенных препаратов и всякими такими вещами.
Но на самом деле мне кажется вся эта ситуация ужасной. Так что, по моему мнению, часть вины лежит и на тренерах тоже. И да, они должны нести ответственность», – сказала Лейн в интервью на ютуб-канале The Skating Lesson.
«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге
А вот принимавшей коктейль из ПЯТИ запрещённых препаратов ямайской пловчихе Хидли всего лишь объявили выговор!
Не канадских же одиночниц обсуждать.
Грошь цена вашим словам.
Естественно о защите "маленькой" девочки никакой речи не идет, главное "защитить" систему, конечно только на внутреннем рынке, никто иной этот бред не съест.
Тетка врет или безграмотна. Или она имеет ввиду тренеров? А в какой стране спортсмен идет к тренеру а не врачу за таблеткой от головы?