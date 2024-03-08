Канадский тренер Лейн о Валиевой: «Маленькая девочка попала в ужасную ситуацию. Неправильно, что ее выставили единственной виноватой во всем»

Теги сборная России допинг сборная Канады женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Канадский тренер Кэрол Лейн высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

Лейн – тренер танцевального дуэта Пайпер Гиллес – Поль Пуарье и других фигуристов, хореограф. 

«Маленькая девочка попала в ужасную ситуацию. Ей было всего 15 лет, и ее выставили единственной виноватой во всем, что, я считаю, неправильно. Очевидно, что с ней были взрослые.

Если она на самом деле принимала допинг, эти люди были в курсе и были причастны к этому. Так что речь идет о привлечении к ответственности и их. Как тренеры мы должны проходить все эти антидопинговые курсы, изучать кодексы и всякое такое.

И если вы уже изучили все это, то кто несет ответственность за соблюдение этих правил? Взрослые, а не 15-летняя девочка.

Мы в Канаде не можем дать ученикам даже простые таблетки от головной боли. Это запрещено, мы не можем этого сделать. Они могут подойти и попросить нас, но нам запрещено что-либо им давать. И мы всегда очень осторожны с этим списком запрещенных препаратов и всякими такими вещами.

Но на самом деле мне кажется вся эта ситуация ужасной. Так что, по моему мнению, часть вины лежит и на тренерах тоже. И да, они должны нести ответственность», – сказала Лейн в интервью на ютуб-канале The Skating Lesson.

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76 комментариев
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Ответ Alex Taurus
Англосаксы наши враги с 18 века. И, неважно, какой в Росси режим, народ и территория те же...
А как мы с врагами вместе против Наполеона и в двух мировых войнах воевали на одной стороне?
+16
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+12
Ответ Alex Taurus
Ну, так они потомки колонизаторов-истребителей миллионов человек! Чему тут удивляться?
Ну да, с ними все понятно) А чьи потомки люди, которые на этом сайте так же жаждут еще большего наказания для Камилы и каждый день набрасывают на нее?
+17
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+8
Ответ Eva2426
Господи, какое окружение)) Не ее окружение над ней издевается)Не ее окружение ей подсыпало допинг))
Не подсыпали, а дали для восстановления после нагрузок. Количество было таким, какое бывает после пропитого курса. И вообще ребенка кормили обнародованной здесь "таблицей Валиевой", правда вся остальная фарма была разрешенной. И кто же издевается над Валиевой? Всю страну обвешали плакатами поддержки, лишь бы не заговорила.
+14
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+8
Ответ Dmona1
Эту маленькую девочку растоптали в грязь на играх, в суде... Несовершеннолетнюю, когда Ямайку и других втихую прощают... Грошь цена вашим словам.
та пловчиха хоть и с Ямайки, но тренируется она в США
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+7
Эту маленькую девочку КАС судил как взрослую и дал 4 года дисквала, несмотря на серьёзные нарушения шведской лаборатории!
А вот принимавшей коктейль из ПЯТИ запрещённых препаратов ямайской пловчихе Хидли всего лишь объявили выговор!
+34
-27
+7
Ответ ivera
Мечтают уничтожить ТШТ, цель была ясна со слов Баха на ОИ .
А в чем человек не прав?Есть виновные или всё на воображаемого дедушку спихнули и все при кормушке остались?
+9
-2
+7
Ответ Dmona1
Эту маленькую девочку растоптали в грязь на играх, в суде... Несовершеннолетнюю, когда Ямайку и других втихую прощают... Грошь цена вашим словам.
Она просто чей надо допинг принимала.
+10
-4
+6
Дэйв Лиз все не угомонится. Надежда, видимо, была, что "уйдут" не только Валиеву, но и весь им ненавистный штаб в придачу. Не случилось, но добить тему надо.
Не канадских же одиночниц обсуждать.
+13
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+5
И никто там вообще и в частности фигуристы не высказался о неправильности максимального наказания несовершеннолетней за такое нарушение.
+10
-5
+5
Эту маленькую девочку растоптали в грязь на играх, в суде... Несовершеннолетнюю, когда Ямайку и других втихую прощают...
Грошь цена вашим словам.
+25
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+5
да не надо следить за нашей спортивной системой! займитесь своим фигурным катанием! Вот новости из старенького: Группировка хакеров Fancy Bears представила RT новые документы, согласно которым многие канадские спортсмены, в том числе и призёры Олимпийских игр, пользовались терапевтическими исключениями WADA. Особое внимание на себя обращает случай стрелка Синтии Мейер, получившей два разрешения на использование тамоксифена — гормона и модулятора роста — общим сроком восемь лет. Это 2017 год.
+30
-25
+5
Ответ Ad notam
Допинг был 100% подставой, но англосаксам эта версия якобы даже не приходит в голову.
Почему сразу никто не отрицал возможность наличия тмз? Как-то быстро согласились.
+11
-7
+4
Ответ Ad notam
Допинг был 100% подставой, но англосаксам эта версия якобы даже не приходит в голову.
100% не был никакой подставой. Сами прокололись. Эту пробу в России брали
+10
-6
+4
Ответ ДИОНИС
Эту маленькую девочку КАС судил как взрослую и дал 4 года дисквала, несмотря на серьёзные нарушения шведской лаборатории! А вот принимавшей коктейль из ПЯТИ запрещённых препаратов ямайской пловчихе Хидли всего лишь объявили выговор!
Просто один из этих пяти запрещённых препаратов для ямайской пловчихи был "этадругин"
+6
-2
+4
Ну, а кто виноват? Она же никого не обвинила, взяла все на себя!
+5
-1
+4
Мечтают уничтожить ТШТ, цель была ясна со слов Баха на ОИ .
+25
-22
+3
Это очень правильно по отношению к коллегам, не зная ничего высказывать такое мнение. Зависть -это неприлично, но видимо только в России
+12
-9
+3
Ответ Den3Lo
Ах эти влажные фантазии западных партнеров
С мерзким запахом
+8
-5
+3
Ответ Наталья Карлова
так не нужны они допинги в фк - на скрутку, на гибкость они не влияют... не тот случай... если только на общую физподготовку - но она в Хрустальном и так налажена... я понимаю выявили бы допинг скажем хотя бы у двух фигуристок из штаба! так нет - единичный случай и одна спортсменка! а на штаб "бочку катят" как будто допинг у каждого второго...
Нужен на выносливость, чтобы сердце выдерживало повышенную тренировочную нагрузку. Этери же говорила сама об этом в интервью Познеру, что мельдоний для этого до его запрета использовала.
+14
-11
+3
А вот её тренер так не думает
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+3
Ответ Ad notam
Доказать что кто то подсыпал невозможно и ты сразу виновен. Пытались выставить некую возможную версию случайного попадания тм. Для англосаксов и не такое прокатывало.
Ну то есть если у вас в крови найдут наркотик, о котором вы ни сном, ни духом, вы не будете ничего выяснять? Вы просто скажете, что это ваш друг-наркоман готовил у вас на кухне и случайно насыпал вам порошок в салат?
+4
-1
+3
Ответ Gau
Почему сразу никто не отрицал возможность наличия тмз? Как-то быстро согласились.
Причем тут отрицание - если тебе подсыпали незаметно тм в Питере или в Стокгольме, то пробы покажут и что тут отрицать. Дальше ты исходно виновен.
+13
-11
+2
Ответ Ad notam
Причем тут отрицание - если тебе подсыпали незаметно тм в Питере или в Стокгольме, то пробы покажут и что тут отрицать. Дальше ты исходно виновен.
Ну. не говорили же, что кто-то подсыпал. А рассказали про дедушку с десертом))) Сомнений в наличии не было.
+6
-4
+2
Ответ Ad notam
100% подстава. Если подсыпали в Питере, то пробы и покажут, если подсыпали в Стокгольме, то тем более.
Конечно конечно. Какой вор скажет что он крал. Конечно 100% он не брал, это подстава )))
+5
-3
+2
Ответ Ad notam
Допинг был 100% подставой, но англосаксам эта версия якобы даже не приходит в голову.
Конечно, не для того всё организовывалось и заботливо приберегалось до нужного момента, чтобы теперь так смешно палиться. Только системный допинг, только хардкор.
+6
-4
+2
ну в таких ветках всегда слишком много ботов)
Естественно о защите "маленькой" девочки никакой речи не идет, главное "защитить" систему, конечно только на внутреннем рынке, никто иной этот бред не съест.
+2
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неправильно что ее вообще выставили виноватой. наиболее очевидные виноватые - врачи ЦСП ФМБА, это абсолютно их зона ответственности. плюс, конечно, виноваты те, кто обеспечивают юридическую поддержку - прежде всего Минспорт и ФФКР
+4
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"......Мы в Канаде не можем дать ученикам даже простые таблетки от головной боли. Это запрещено, мы не можем этого сделать......."
Тетка врет или безграмотна. Или она имеет ввиду тренеров? А в какой стране спортсмен идет к тренеру а не врачу за таблеткой от головы?
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Ответ Мария Тихонова
Так получила б Камила ТИ на ТМЗ - вопросов бы не было. Не стоит приравнивать ТИ к допингу, с юридической точки зрения это абсолютно разные вещи.
не получила бы, его не выписывают несовершеннолетним.
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Ещё один спортивный педофил. Видит в профессиональных спортсменах претендующих на самые высокие места маленьких девочек.
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