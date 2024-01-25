Артем Ковалев: «Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте. Не вижу в этом смысла – международных соревнований нет»

Теги сборная России женское катание Артем Ковалев Елена Костылева Маргарита Базылюк Фигурное катание

Артем Ковалев заявил, что не понимает, зачем юные фигуристки прыгают четверные.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк первой в истории женского катания исполнила каскад из двух четверных.

Через два дня Елена Костылева, которой также 12 лет, показала, как исполняет такой каскад на тренировке. 

«Видел каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов Маргариты Базылюк. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте.

Это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму», – сказал фигурист.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?

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12 комментариев
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Как-то странно выразил мысль. Получается, спортсмены должны стараться только ради того, чтобы показать свое мастерство американцам и японцам? Для своих напрягаться смысла нет?
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Международных соревнований нет, а спорт и фигурное катание - есть.
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Ответ unknownman
Как-то странно выразил мысль. Получается, спортсмены должны стараться только ради того, чтобы показать свое мастерство американцам и японцам? Для своих напрягаться смысла нет?
Я тоже не понимаю, зачем прыгать 4-4 в 12 лет. Что бы что? Выиграть прыжковый турнир и потом в 15, получить стрессовые и другие переломы?
Вот увидите, ни Базылюк, ни Костылева до выхода во взрослые не дотянут. Ресурс любого организма ограничен.
+10
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12-летним в любом случае пока международные не светят.
+3
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А тройные делать есть смысл?
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Ответ Юркин Клоп
Потому что маховик системы запущен. Системы, в которой из девочек нужно выжимать ультра си до пубертата, чтобы они пододвигали других чуть постарше девочек, снимали сливки и уходили на пенсию. А остановить его тяжело, потому что пока до всех дойдет и про возрастной ценз, и про бан международный, нескоро дойдет
Как же плохо живут бедные Тусова, Щербакова и никогда не прыгавшие уси Загитова с Медведевой.
+4
-1
+3
Ответ Anneta28
Я тоже не понимаю, зачем прыгать 4-4 в 12 лет. Что бы что? Выиграть прыжковый турнир и потом в 15, получить стрессовые и другие переломы? Вот увидите, ни Базылюк, ни Костылева до выхода во взрослые не дотянут. Ресурс любого организма ограничен.
Стрессоаые переломы только от четверных?..
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Тема молодец! Лишнего не скажет! Но и нужного тоже! Ни рыба, ни мясо, короче!
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Может тогда, вообще, не тренироваться? Что-то не то сморозил.
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Девочки делают четверные в таком малом возрасте, потому что к 18 уже их не смогут делать! По-моему очевидно! Спортивная карьера у девочек очень короткая! Нужно успеть!
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А юношам зачем? Сидел бы дома на печи. Очередной спортсмен альтернативно умный
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