Артем Ковалев: «Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте. Не вижу в этом смысла – международных соревнований нет»

Артем Ковалев заявил, что не понимает, зачем юные фигуристки прыгают четверные.

На чемпионате России по прыжкам 12-летняя Маргарита Базылюк первой в истории женского катания исполнила каскад из двух четверных.

Через два дня Елена Костылева, которой также 12 лет, показала, как исполняет такой каскад на тренировке.

«Видел каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов Маргариты Базылюк. Не понимаю, зачем девочки делают четверные в таком маленьком возрасте.

Это круто, но не вижу смысла в этом, потому что международных соревнований никаких нет. Я не понимаю, зачем такие колоссальные нагрузки давать молодому организму», – сказал фигурист.

12-летняя Базылюк покорила нашу фигурку за один день – что о ней нужно знать?