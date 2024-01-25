Медведева о шоу «Влюбленные в фигурное катание»: «Готовим с Энбертом нечто особенное, чтобы удивить и вдохновить зрителей»

Теги Алексей Ягудин сборная России Александр Энберт Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась об участии в шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Медведева выступит сольно и в паре с Александром Энбертом.

«Чувственные и лирические прокаты уже стали нашим с Сашей фирменным стилем.

Поэтому мы сами очень ждем своего участия в ледовом шоу в самый романтичный день в году и готовим нечто особенное, чтобы удивить и вдохновить зрителей», – сказала двукратная чемпионка мира.

«Буду ждать всех на настоящем празднике спорта и любви в День святого Валентина на «Влюбленных в фигурное катание», ведь в этот день мы с моими юными коллегами превратим ледовую арену в самое романтичное место на планете.

И как же здорово, что любви все возрасты покорны – думаю, что только благодаря этому я стану частью этого очаровывающего фестиваля.

И специально ради такого случая я планирую подготовить совершенно особый номер – приходите и увидите все сами», – добавил олимпийский чемпион Алексей Ягудин. 

Шоу «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Щербакова, Трусова, Медведева и Загитова выступят в шоу «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля

6 комментариев
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Очень ждём, прекрасная новость
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Урааа, с нетерпением жду новый номер Жени и Саши.
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Ждем красивых номеров от всех участников шоу! Жене и Саше- удачи!
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Всегда рада видеть тандем Жени и Саши, здорово что будет новый номер.
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Очень жду Женю и в сольном номере, и в паре с Сашей!
Интересно какой номер подготовят ребята
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Ягудин тоже заинтриговал, он умеет удивлять
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