Лина Федорова: «Валиева прекрасно ведет и говорит, мне нравится, как она работает с микрофоном»

Бывшая фигуристка Лина Федорова поделилась мнением о работе Валиевой в качестве ведущей.

После завершения спортивной карьеры Федорова стала журналистом и комментатором.

Сегодня Валиева взяла интервью у Марии Ласицкене, Никиты Нагорного и Вика Уайлда на чемпионате России по прыжкам в Москве.

«Регламент мудреный, но мне нравится турнир. Возможно, нужно было дать фигуристам больше времени на разминки, потому что в начале командника они могли замерзнуть.

Ну и пять часов личного турнира зрителю может быть тяжеловато смотреть, на трибунах особенно.

Как мне работа в роли ведущей? Она прекрасно ведет и говорит, мне нравится, как она работает с микрофоном.

И точно не надо сравнивать ее со мной или профессиональными ведущими, я журфак все же оканчивала, пока девчонки учили четверные и медали для страны зарабатывали, — сказала .