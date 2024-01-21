Лина Федорова: «Валиева прекрасно ведет и говорит, мне нравится, как она работает с микрофоном»

Теги сборная России женское катание Лина Федорова Камила Валиева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Бывшая фигуристка Лина Федорова поделилась мнением о работе Валиевой в качестве ведущей.

После завершения спортивной карьеры Федорова стала журналистом и комментатором. 

Сегодня Валиева взяла интервью у Марии Ласицкене, Никиты Нагорного и Вика Уайлда на чемпионате России по прыжкам в Москве. 

«Регламент мудреный, но мне нравится турнир. Возможно, нужно было дать фигуристам больше времени на разминки, потому что в начале командника они могли замерзнуть.

Ну и пять часов личного турнира зрителю может быть тяжеловато смотреть, на трибунах особенно.

Как мне работа Валиевой в роли ведущей? Она прекрасно ведет и говорит, мне нравится, как она работает с микрофоном.

И точно не надо сравнивать ее со мной или профессиональными ведущими, я журфак все же оканчивала, пока девчонки учили четверные и медали для страны зарабатывали, — сказала Федорова.

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113 комментариев
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С микрофоном сегодня реально классно работала Щербакова.
Без шуток.
Аня молодец!
+105
-32
+73
Ответ Revery
С микрофоном сегодня реально классно работала Щербакова. Без шуток. Аня молодец!
Аня сегодня была на голову выше Максима
+70
-22
+48
И никого не напрягает ее неуместный смех?
+58
-17
+41
Ответ Revery
С микрофоном сегодня реально классно работала Щербакова. Без шуток. Аня молодец!
Аня держалась и выглядела просто блистательно.
+46
-20
+26
Ответ Bechet
Опять анечкоботы под новостью с Камилой пасутся
Я за Сашу болела, но Аню поддерживаю, потому что человек выиграл ОИ в личке, а Олимпийской чемпионкой называют на всю страну Камилу, крутят по первому "Я Олимпийская чемпионка", потом хвалят и называют богиней. А Аня круто справилась, но отметили Камилу, причём она плохо справилась, запиналась и хихикала нервным смехом, как всегда. В таком случае сложно не поддержать настоящую чемпионку, а не липовую
+44
-19
+25
Ответ Revery
С микрофоном сегодня реально классно работала Щербакова. Без шуток. Аня молодец!
Ещё хорошо подстроилась под тайминг коротких интервью после каждого захода, кстати, когда сначала объявления оценок наслаивались на общение, а потом чуть подсократила вопросы и стало лучше умещаться👍
+25
-6
+19
Ответ Revery
С микрофоном сегодня реально классно работала Щербакова. Без шуток. Аня молодец!
да, Аня действительно сегодня смотрелась как профессиональная ведущая. Среди четырех лучше всех вела!
+33
-14
+19
Камила была лучше Загитовой, но не лучше Щербаковой!
+51
-33
+18
Ответ Александр Иванов
Ну, тут ругают всех ведущих)) Да и Лину Федорову некоторые ругают, несмотря на её журфак (кому-то её голос кажется слишком звонким, кто-то недоволен темпом речи, типа "слишком быстро говорит", а кто-то ищет ошибки))
В разговорах про ноготочки очень сложно разглядеть журфак)
+21
-3
+18
Федорова - самый позорный комментатор, который когда-либо был в фигурном катании.
+28
-11
+17
Ответ Lasto
"Наши Олимпийские гордости" - это конечно было очень проффесионально и грамотно) пока, только раскрепощенность её спасает.
Ну какая раскрепощенность при нескончаемом нервном смехе?
+20
-5
+15
Ответ Altdream
Ну какая раскрепощенность при нескончаемом нервном смехе?
Да, это хихиканье глупое... Раньше казалось это уже неё нервное, пройдёт со временем. Не проходит.
+18
-3
+15
"Наши Олимпийские гордости" - это конечно было очень проффесионально и грамотно) пока, только раскрепощенность её спасает.
+24
-10
+14
Опять началось в колхозе утро...
+26
-12
+14
Ками пока никак не работает с микрофоном, Аня сегодня была настоящей душой команды. Видно было, как она переживает, и она очень хорошо поддерживала ребят.
+31
-19
+12
Ответ Larisa Ermolenko
И никого не напрягает ее неуместный смех?
Меня. Постоянное глупое хихиканье...Убирала звук...Несомненно худшая из всех ведущих.
+30
-18
+12
Мне сегодня понравились очень и Ками, и Аня!
Молодцы девочки!
+28
-16
+12
А Лина профессиональный ведущий? Такие же смешки, такой же непрофессионализм и навязывание своего мнения
+15
-4
+11
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
очень тёплая атмосфера, когда никто из участников не понимает зачем он здесь и что ему делать, а текст, который написали Камиле просто за гранью идиотизма, "мы с вами прощаемся, какой ужас" - интересно это было по тексту или от себя 🤣
+12
-1
+11
Ну, тут ругают всех ведущих)) Да и Лину Федорову некоторые ругают, несмотря на её журфак (кому-то её голос кажется слишком звонким, кто-то недоволен темпом речи, типа "слишком быстро говорит", а кто-то ищет ошибки))
+14
-3
+11
Ах-ха-ха, Федорова ))))))) Сама -то давно профессионалом стала ? )))) Ихсперд )))))
+18
-7
+11
Стыд полнейший
+27
-16
+11
Насколько же колхозной стала подготовка телеведущих на российском ТВ, если любая несовершеннолетняя прокатчица, без профильного образования, да и вообще без образования (в школу-то они не ходили), может их превзойти с лёгкостью превзойти, даже имея при этом тонну недостатков, вроде дикции, неумения держать голос на одном уровне, запинки, "ааааа" перед каждым словом, коверканье фамилий и другое. Что за позорище...
+19
-9
+10
Ответ NataliaB.3003
Комментарий скрыт
Ах-ха-ха, так смешно мне давно уже не было )))
+15
-5
+10
Ответ private dancer
Федорова - самый позорный комментатор, который когда-либо был в фигурном катании.
Полностью согласен
+12
-2
+10
Алексей и Анечка - супер!
+25
-15
+10
Ответ Мордовский Узор
Комментарий скрыт
М-м-м, не соглашусь. Если сравнивать Камилу и вчерашнюю работу Ани - тогда да. Но сегодня Аня в одну калитку вынесла всех остальных.
+22
-12
+10
Ответ Большой Влад
Комментарий скрыт
Специалист по пышным грудям))))
+9
0
+9
Как хорошо, что на Окко есть кнопка "интершум" и можно всяких федоровых с их ненужным мнением и противным голосом не слышать !!!
+13
-4
+9
Ответ Bechet
Комментарий удален модератором
Да не ночую я) Я ВСЕ новости читаю, опять же вам говорю. И да, я считаю не справедливо орать на каждом углу о Валиевой, я считаю не справедливым до решения суда орать на всю страну " Я ОИ чемпмонка", когда команды без медалей сидят.
+14
-5
+9
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