Никита Нагорный: «Очень много слежу за фигурным катанием, всегда интересно, как развиваются другие виды спорта»

Теги спортивная гимнастика Никита Нагорный Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Гимнаст Никита Нагорный рассказал, что следит за фигурным катанием.

Нагорный стал гостем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов. 

«Конечно, слежу за фигурным катанием, очень много слежу, всегда интересно, как развиваются другие виды спорта.

Большая честь – присутствовать на турнире, который стал больше как шоу-программа, но при этом привлекает большое количество людей, зрителей.

Мне как спортсмену очень интересно, когда можно разделить спорт на интересные моменты и провести чемпионат по прыжкам. Это очень интересно, мне кажется.

Есть ли у меня любимчики в фигурном катании? Нет, не скажу», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в эфире Первого канала.

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4 комментария
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рубрика на канале Никиты "Обмен спортом" классная. И не только с фигуристами.
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Погоняла, наконец, что это было. Эти трое ведь доверенные лица нашего любимого бессменного и незаменимого. Видимо было нужно о них напомнить на первом. Вышло не очень, мягко говоря.
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Нагорный молодец, хватка железная! Казалось бы, пригласили лицом посветить, а он такой сеанс ненавязчивой саморекламы провел, что у его ютуб шоу навероняка подписчиков прибавится.
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