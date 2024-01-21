Никита Нагорный: «Очень много слежу за фигурным катанием, всегда интересно, как развиваются другие виды спорта»

Гимнаст Никита Нагорный рассказал, что следит за фигурным катанием.

стал гостем чемпионата России по прыжкам среди фигуристов.

«Конечно, слежу за фигурным катанием, очень много слежу, всегда интересно, как развиваются другие виды спорта.

Большая честь – присутствовать на турнире, который стал больше как шоу-программа, но при этом привлекает большое количество людей, зрителей.

Мне как спортсмену очень интересно, когда можно разделить спорт на интересные моменты и провести чемпионат по прыжкам. Это очень интересно, мне кажется.

Есть ли у меня любимчики в фигурном катании? Нет, не скажу», – сказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в эфире Первого канала.

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