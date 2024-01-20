Козловский о трех попытках четверного выброса: «Я уже смирился и просто сопровождал Бойкову в ее приключении»

Дмитрий Козловский поделился впечатлениями от прыжкового чемпионата России.

Чемпионы Европы-2020 в парном катании и завоевали серебро. Они трижды пытались исполнить четверной выброс, все попытки оказались неудачными.

«Мне понравилось. Я особенно получал удовольствие, когда Саша исполняла четверной выброс.

Я могу сказать, что Саша большая молодец, я думаю, что если б не ее желание, не ее стремление к покорению новых четверных высот, я бы вряд ли был бы тем человеком, который принуждал бы свою партнершу к таким действиям.

Нет, правда, здесь Саша большая молодец, когда она по окончанию турнира сказала: «Дима, поехали делать на публику четверной выброс», я уже смирился и просто сопровождал ее в приключении под названием выезд на четверной сальхов. У нас еще завтра продолжается этот сериал.

Вообще в принципе этот турнир уникальный в своем роде. И по накалу, и по неожиданным каким-то поворотам. Мне кажется, что он заслуживает, чтобы его смотрели все больше зрителей.

Вы спрашивали про звуки, когда таймер начинал тикать – это единственное, что отвлекало. Мы как раз заходили на четверной выброс, я сказал: «Саш, отключись от времени», – сказал Козловский.

«Ехали в первую очередь получить удовольствие. Это единственный турнир в сезоне, где ты не катаешь программу и не напрягаешься. Сделал элемент — получил удовольствие, порадовал зрителей.

Хотелось в свой день рождения сделать четверной выброс и порадовать зрителей. На тренировках выезжали неоднократно, это спокойно воспринимается — но сегодня не получилось. Надеюсь, завтра все получится.

Изначально планировали четверной в финале. Хотели еще каскад риттбергер – дупель – дупель, но перед финалом тренеры сказали делать сальхов – дупель – дупель. Перестраиваться надо. Видимо, не перестроилась», – добавила Бойкова.