Козловский о трех попытках четверного выброса: «Я уже смирился и просто сопровождал Бойкову в ее приключении»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Дмитрий Козловский поделился впечатлениями от прыжкового чемпионата России.

Чемпионы Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали серебро. Они трижды пытались исполнить четверной выброс, все попытки оказались неудачными. 

«Мне понравилось. Я особенно получал удовольствие, когда Саша исполняла четверной выброс.

Я могу сказать, что Саша большая молодец, я думаю, что если б не ее желание, не ее стремление к покорению новых четверных высот, я бы вряд ли был бы тем человеком, который принуждал бы свою партнершу к таким действиям.

Нет, правда, здесь Саша большая молодец, когда она по окончанию турнира сказала: «Дима, поехали делать на публику четверной выброс», я уже смирился и просто сопровождал ее в приключении под названием выезд на четверной сальхов. У нас еще завтра продолжается этот сериал.

Вообще в принципе этот турнир уникальный в своем роде. И по накалу, и по неожиданным каким-то поворотам. Мне кажется, что он заслуживает, чтобы его смотрели все больше зрителей.

Вы спрашивали про звуки, когда таймер начинал тикать – это единственное, что отвлекало. Мы как раз заходили на четверной выброс, я сказал: «Саш, отключись от времени», – сказал Козловский. 

«Ехали в первую очередь получить удовольствие. Это единственный турнир в сезоне, где ты не катаешь программу и не напрягаешься. Сделал элемент — получил удовольствие, порадовал зрителей.

Хотелось в свой день рождения сделать четверной выброс и порадовать зрителей. На тренировках выезжали неоднократно, это спокойно воспринимается — но сегодня не получилось. Надеюсь, завтра все получится.

Изначально планировали четверной в финале. Хотели еще каскад риттбергер – дупель – дупель, но перед финалом тренеры сказали делать сальхов – дупель – дупель. Перестраиваться надо. Видимо, не перестроилась», – добавила Бойкова. 

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14 комментариев
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Как же Димка приятно говорит про Сашу🥺
Желаю всем найти такого человека рядом.
+64
-3
+61
Вот что-что, а отношение Димы к Саше - просто восхищает. Даже когда Саша косячит, всегда ее поддерживает. И говорит о ней всегда тепло и с уважением.
+30
0
+30
Ответ Екатерина Ивановская
Как же Димка приятно говорит про Сашу🥺 Желаю всем найти такого человека рядом.
Каждой невесте по Козловскому.
+27
0
+27
Вот, тоже мне казалось, что эти звуки таймера их могли немного сбить. И понятно, что они и не старались успеть, но все равно таймер придает нервы
+25
0
+25
Четверной выброс - чертовски сложный элемент, на который надо долго заходить. И 15 секунд - ужасно мало. На публику получилось неплохо, но в степ. Пусть завтра получится
+25
-2
+23
Очень нравится их пара и особенно замен, как они оба повзрослели ментально🔥🔥🔥
+18
0
+18
Удачи ребята! Дорогу осилит идущий! Все равно будут хорошие попытки! И сегодня вы очень достойно выступили!
+13
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+13
Да уж, с женщиной лучше согласиться, чем доказывать почему не стоит рисковать!
+13
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+13
Конечно, четверной выброс смотрится очень эффектно. Жаль выехать не удалось.
+11
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+11
Радует, что не сдаются
+10
0
+10
Ответ FlowerF
Вот что-что, а отношение Димы к Саше - просто восхищает. Даже когда Саша косячит, всегда ее поддерживает. И говорит о ней всегда тепло и с уважением.
Да, это действительно, восхищает, особенно если учесть, что косячит в основном Саша.
+10
-1
+9
Ответ Екатерина Ивановская
Четверной выброс - чертовски сложный элемент, на который надо долго заходить. И 15 секунд - ужасно мало. На публику получилось неплохо, но в степ. Пусть завтра получится
буквально единственное, что я считаю надо было поправить в парном турнире - дать на перепрыжку четверых выброса/подкрута хотя бы полминуты, а не 15 секунд
+7
0
+7
Ответ Н.Ф.
Каждой невесте по Козловскому.
🤣🤣🤣👍🏽👍🏽👍🏽
+6
0
+6
Саша просто героиня. Даже добавить нечего. Восхищаюсь и преклоняюсь.
+4
0
+4
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