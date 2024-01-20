Бойкова и Козловский трижды исполняли четверной выброс на чемпионате России по прыжкам, все попытки оказались неудачными

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Бойкова и Козловский трижды пытались исполнить четверной выброс на чемпионате России по прыжкам.

Две попытки они сделали во время финала соревнований парников, третью – после окончания турнира. 

Все попытки оказались неудачными. 

Победителями чемпионата России по прыжкам стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми. 

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23 комментария
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Ну уж неудачными, Саша выехала два выброса из трёх, просто с помарками.
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Смелые ребята, максималисты! Не раз прыгали квадр этот! Все получится! Поддержим нашу смелую пару! 💪
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умнички.
спасибо всем парам кто пробовал элементы у-си, настоящие герои.
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Последняя попытка - почти! Молодцы, что старались
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Ну уж неудачными, Саша выехала два выброса из трёх, просто с помарками.
Вот именно.
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Про четверной подкрут АБ новости будут?
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Люблю БК, всегда болела именно за них, но я против четверных выбросов! Это очень не оправданно опасно, сложно. У ребят тройные не всегда стабильно получаются, а четверным можно запороть всю программу. Если уж работать в сторону усложнения, я бы отдала предпочтение более дорогим прыжкам и каскадам. Но решать конечно самим спортсменам и ТШ, буду и дальше с интересом следить за ними .
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Надо бы на попытки ультраси прибавлять секунд по десять хотя бы.
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Из серии вчерашних "МГ вынесли принципиальных соперников". И ничего, что разрыв был 0, 28 балла.
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Все равно очень здорово! 3й раз выезд почти состоялся, но смотреть на это можно только с корвалолом, так опасно! Ведь Саша совсем не крошка, не представляю, с какой силой Диме приходится её выбрасывать
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Вот интересно было бы почитать комментарии, если бы прыжки были бы теми же, а штаб другой ))) если бы они оставались у Москвиной )))
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что за вранье, третья попытка была в степаут
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Сегодня не получилось чисто всё сделать, но они смогут в будущем его исполнить чисто. Возможно, рискнут на Спартакиаде. Удачи БК !
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Добавили нерва Саша с Димой этому турниру в парах.
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Ещё завтра пойдут на четверной. Удачи и главное, что без травм
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Ответ tanya_1111
Вот интересно было бы почитать комментарии, если бы прыжки были бы теми же, а штаб другой ))) если бы они оставались у Москвиной )))
Примерно то же самое, когда квады и триксели прыгают фигуристки, которые тренируются не в ТШТ: выискивание недокрутов, придирки к высоте, преротейшенам, отрывам, осям и прочее
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Транькова надо было меньше хвастаться в соцсетях.
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У Саши тройной нестабилен,а четверной тем более.Но нужно ,конечно пробовать.Где,как не на прыжковом турнире.
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Саша конечно бесстрашная, ну и упорства ей не занимать.
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Бойковой надо совсем не есть.))
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Ответ AAPolyansky
что за вранье, третья попытка была в степаут
Так степаут это тоже в минус по правилам. А значит неудача
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