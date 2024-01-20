Бойкова и Козловский трижды исполняли четверной выброс на чемпионате России по прыжкам, все попытки оказались неудачными

Бойкова и Козловский трижды пытались исполнить четверной выброс на чемпионате России по прыжкам.

Две попытки они сделали во время финала соревнований парников, третью – после окончания турнира.

Все попытки оказались неудачными.

Победителями чемпионата России по прыжкам стали и Артем Грицаенко, и стали вторыми.