Бойкова и Козловский трижды исполняли четверной выброс на чемпионате России по прыжкам, все попытки оказались неудачными
Бойкова и Козловский трижды пытались исполнить четверной выброс на чемпионате России по прыжкам.
Две попытки они сделали во время финала соревнований парников, третью – после окончания турнира.
Все попытки оказались неудачными.
Победителями чемпионата России по прыжкам стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми.
спасибо всем парам кто пробовал элементы у-си, настоящие герои.