Осокина и Грицаенко о победе на прыжковом ЧР: «Ехали сюда покататься. Не делали ничего сверхнового, наши обычные элементы»
Осокина и Грицаенко прокомментировали свою победу на прыжковом чемпионате России.
«Ехали сюда покататься. На квалификации были непонятные ощущения – то ли соревнования, то ли как дома катаемся на тренировке.
В общем, немного непонятно, но как минимум весело, интересно. Формат другой, на тренировках ничего такого интересного не было, как здесь.
Старались делать наши обычные элементы, которые есть в программах. Ничего сверхнового для себя не делали, связки как на тренировках. Сделали, что смогли», – сказали фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
«На что потратим миллион? Его еще попилить надо, ха-ха. Сначала попилим, потом решим.
Воспринимаем ли это как серьезный турнир? Мы не знаем. По крайней мере я не понимаю. Я до сих пор еще после полуфинала не очухался, а мы сидим на пресс-конференции и обсуждаем миллионы», – цитирует Грицаенко «Чемпионат.com».
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Дополнительный бонус - победили самые обделенные судьбой на ЧР)
Поздравляю ребят! Великолепные подкрутки, красивенные выбросы, прыжки - как один человек делают.
Это была очень красивая победа.
тем более нежданчиком.