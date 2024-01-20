Осокина и Грицаенко о победе на прыжковом ЧР: «Ехали сюда покататься. Не делали ничего сверхнового, наши обычные элементы»

Осокина и Грицаенко прокомментировали свою победу на прыжковом чемпионате России.

«Ехали сюда покататься. На квалификации были непонятные ощущения – то ли соревнования, то ли как дома катаемся на тренировке.

В общем, немного непонятно, но как минимум весело, интересно. Формат другой, на тренировках ничего такого интересного не было, как здесь.

Старались делать наши обычные элементы, которые есть в программах. Ничего сверхнового для себя не делали, связки как на тренировках. Сделали, что смогли», – сказали фигуристы и Артем Грицаенко.

«На что потратим миллион? Его еще попилить надо, ха-ха. Сначала попилим, потом решим.

Воспринимаем ли это как серьезный турнир? Мы не знаем. По крайней мере я не понимаю. Я до сих пор еще после полуфинала не очухался, а мы сидим на пресс-конференции и обсуждаем миллионы», – цитирует Грицаенко «Чемпионат.com».

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