Осокина и Грицаенко о победе на прыжковом ЧР: «Ехали сюда покататься. Не делали ничего сверхнового, наши обычные элементы»

Теги пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Осокина и Грицаенко прокомментировали свою победу на прыжковом чемпионате России.

«Ехали сюда покататься. На квалификации были непонятные ощущения – то ли соревнования, то ли как дома катаемся на тренировке.

В общем, немного непонятно, но как минимум весело, интересно. Формат другой, на тренировках ничего такого интересного не было, как здесь.

Старались делать наши обычные элементы, которые есть в программах. Ничего сверхнового для себя не делали, связки как на тренировках. Сделали, что смогли», – сказали фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.

«На что потратим миллион? Его еще попилить надо, ха-ха. Сначала попилим, потом решим.

Воспринимаем ли это как серьезный турнир? Мы не знаем. По крайней мере я не понимаю. Я до сих пор еще после полуфинала не очухался, а мы сидим на пресс-конференции и обсуждаем миллионы», – цитирует Грицаенко «Чемпионат.com». 

Готовы к прыжковому батлу в фигурке? Загитова снова с микрофоном, а победить с одним квадом не получится

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто проще относился, тот и победил)
Дополнительный бонус - победили самые обделенные судьбой на ЧР)
+32
0
+32
Закон вселенского равновесия - форс-мажор на ЧР был успешно компенсирован победой на прыжковом турнире))
Поздравляю ребят! Великолепные подкрутки, красивенные выбросы, прыжки - как один человек делают.
Это была очень красивая победа.
+17
0
+17
Классные, статные , мощные, красивые! Желаю этой паре достигнуть всех высот в спорте❤️
+9
0
+9
Ну, тем вы ещё круче, ребята. Славные, не заносчивые. Ехали прокатиться, а выиграли золото.
+7
0
+7
На новые шнурки ребята заработали))
+6
0
+6
Ни первый сезон болею за эту пару. Особо радостно за Лизу, перешла с одиночного и за короткое время стала настоящей парницей. Замечательная пара, Поздравление .
+7
-3
+4
Чистота --залог здоровья, а чисто исполненные элементы залог успеха. Лизу и Артёма с победой среди парников !
+4
0
+4
Молодцы, удача она такая, схватили за вихор и держи.
+3
0
+3
Приятно же, когда раз и выиграли,
тем более нежданчиком.
+3
0
+3
Чисто делали. С победой!!! Молодцы!!!
+3
0
+3
Молодцы,да я обожаю БК, но не могу не восхититься Ребятками!!!Поздравляю!!!!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий