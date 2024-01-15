Хореограф Плишкин о короткой Осокиной и Грицаенко под La Bohème: «Купился на эту музыку, поскольку ей очень загорелись ребята»

Теги сборная России пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Сергей Плишкин Фигурное катание

Хореограф рассказал, почему поставил Осокиной и Грицаенко программу под La Bohème.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в короткой программе катаются под ремикс песни La Bohème Шарля Азнавура.

– Из программ, поставленных вами пермским парам, мне понравилась произвольная Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко. Вам отлично удалось подчеркнуть необычность этих спортсменов.

– Если говорить о выступлении ребят на чемпионате России, у меня остались неоднозначные ощущения. Была негативная эмоция после досадной истории со шнурком у Артема.

– Как можно было выпустить на лед человека, у которого шнурки перетерты едва ли не до основания?

– Знаете, у меня еще до этого случая сложился внутренний девиз: в спорте не бывает детей. Встречаются маленькие взрослые. А тут девиз оказался просто разрушен. Поскольку случившееся – это прежде всего детскость.

И с нашей стороны, получается, тоже. У детей, которые катаются у нас в группе по второму-третьему разряду, я всегда проверяю перед выходом на лед: как шнурочки, застегнута ли штрипка. Тут, казалось бы, не нужно этого делать. Но, оказывается, я ошибался.

– Как объясните ваш выбор музыки для короткой программы этих фигуристов? «Богемия» в подобной обработке вообще, мне кажется, не звучит на льду. В каких-то местах аранжировка просто воспринимается как беспорядочный и порядком замусоренный набор звуков.

– Я купился на эту музыку, поскольку ей очень загорелись ребята. Постановщик, конечно, должен диктовать какие-то свои условия, но иногда, если видишь, что у людей глаза горят, правильнее не мешать, – сказал Сергей Плишкин.

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1 комментарий
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У Осокиной-Грицаенко "Богема" не воспринимается как музыкальный шум, в отличие от проги БК. Умеют Лиза и Артём для себя музыку выбирать.
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