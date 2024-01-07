Егор Закроев: «Осокина и Грицаенко среди наших пар были готовы к чемпионату России лучше всех. По ситуации со шнурком – наверное, партнер не досмотрел»

Теги сборная России чемпионат России пары Егор Закроев Елизавета Осокина Артем Грицаенко Максим Болотин Фигурное катание

Тренер Егор Закроев рассказал о проблеме Грицаенко с лопнувшим шнурком на чемпионате России.

Фигурист Артем Грицаенко выступает в парном катании с Елизаветой Осокиной. На турнире в Челябинске им пришлось прервать произвольную программу, за что пара получила 5 баллов штрафа.

– Хотелось бы начать с того, что с Лизой и Артемом я провел больше всего времени. Среди всех наших пар они были готовы к чемпионату России лучше всех, были самыми надежными.

У Артема на тренировках не всегда получался сальхов. Я был уверен, что если он приземляет первый сальхов, то на 90 процентов дальше будет чистый прокат.

Наверное, моя уверенность сыграла злую шутку. Не знаю, как так произошло. Когда после сальхова Артем начал делать неразбериху (тройку и перекидной вместо акселя), я понял, что что-то произошло.

Когда же он поднял руку и поехал к судье, у меня упала планка. Дальше я действовал спокойно. Мы сработали командно, не паниковали. За три минуты исправили ошибку и сделали все, чтобы ребята смогли продолжить выступление.

– В произошедшем виноват Артем? Не доглядел?

– Наверное, он не досмотрел. Ему 21 год, не тренеры должны это контролировать.

– Дальше ведь ребята довольно неплохо откатались. Допустили только одно падение.

– Я предполагаю, что из-за ослабленного конька Артем не смог выполнить работу ногами, из-за чего Лизе не хватило высоты. Мы ехали на чемпионат России не для того, чтобы бороться с риттбергером. Я понимал, что ребята хорошо готовы и могли занять место намного выше.

– Вы провели беседу с Артемом? Что сказали ему после выступления?

– Не буду скрывать, разговор был, в нем присутствовали различные тона. Но мы взрослые люди, Артем не ребенок. Нам еще долго вместе работать, мы не стали зацикливаться на этой проблеме. Я считаю, что надо быстрее перевернуть эту страницу и идти дальше.

Честно, даже не разбирали оценки судей. Надеюсь, на Спартакиаде судьи смогут увидеть тех Осокину и Грицаенко, которых они привыкли видеть в этом сезоне, – сказал Закроев

Авария на чемпионате России: у партнера лопнул шнурок, и вместо борьбы за медали – 5 баллов штрафа

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7 комментариев
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Одно из моих главных расстройств на этом ЧР. Просто не могла поверить, что такое случилось. Я была тоже уверена, что Лиза с Артёмом будут бороться за бронзу. Пара, конечно, получилась шикарная, очень выделяются, очень харизматичны, особенно Лиза, и очень прибавили в мастерстве и уверенности. Классные.
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За шнурком невозможно усмотреть - они всегда рвутся в самый неподходящий момент.
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Потом операторы показали как Артем просто рыдал под трибунами... Так обидно, раз тренер говорит, что были готовы лучше всех... ещё и партнёршу подвёл, получается. Сочувствую ребятам, но это такой непредсказуемый спорт, никто не застрахован от такого.
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Ответ Viks
За шнурком невозможно усмотреть - они всегда рвутся в самый неподходящий момент.
В смысле невозможно? Шнурки не внутри конька. Перед тренировкой смотришь на свои шнурки и видишь, что в одном месте они сильно протерлись и меняешь. Жаль пару, красивая, но перед выходом на такой важный старт осмотреть свой костюм и коньки - элементарное действие. Не за секунду шнурки простираются
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Все правильно из всех пар ТШС Осокина Грицаенко самые стабильные, форс мажор бывает у всех, но молодцы ребята.
Удачи им и побед
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Лиза просто пример, как нужно прорываться через тернии к звездам. У ребят все еще получится, а этот случай будут вспоминать со смехом, как байку)
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Безумно обидно за ребят. Потрясающая пара, удивительная!

До сих пор в шоке, как Лиза с её ростом и длиннющими ногами так смотрится в парном.

А шнурок... Очень досадная неожиданность. Тут никто не виноват, невозможно такое предугадать.
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