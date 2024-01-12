Екатерина Боброва назвала Шейна Фируса братом Лайлы Фир в трансляции ритм-танца на чемпионате Европы на Okko
Екатерина Боброва назвала Шейна Фируса братом Лайлы Фир в эфире Okko.
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде комментирует ритм-танец на чемпионате Европы в Каунасе.
Перед выступлением ирландского дуэта Кэролайн Сусис – Шейн Фирус Боброва назвала Фируса братом британки Лайлы Фир, которая вместе с Льюисом Гибсоном выйдет на лед в последней разминке.
Я не помню, комментила ли Трусова с Журанковым, но Медведева точно да, и такого безобразия не было, все разговоры только о ФК
Очень много глупых вопросов не по теме, по технике мало поясняет, больше комментирует внешний вид спортсменов, нежели их прокат