Екатерина Боброва назвала Шейна Фируса братом Лайлы Фир в трансляции ритм-танца на чемпионате Европы на Okko

Екатерина Боброва назвала Шейна Фируса братом Лайлы Фир в эфире Okko.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде комментирует ритм-танец на чемпионате Европы в Каунасе.

Перед выступлением ирландского дуэта Кэролайн Сусис – Шейн Фирус Боброва назвала Фируса братом британки , которая вместе с Льюисом Гибсоном выйдет на лед в последней разминке.