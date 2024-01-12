Екатерина Боброва назвала Шейна Фируса братом Лайлы Фир в трансляции ритм-танца на чемпионате Европы на Okko

Теги танцы на льду Екатерина Боброва сборная Великобритании Шейн Фирус Лайла Фир Okko Фигурное катание

Екатерина Боброва назвала Шейна Фируса братом Лайлы Фир в эфире Okko.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде комментирует ритм-танец на чемпионате Европы в Каунасе.

Перед выступлением ирландского дуэта Кэролайн Сусис – Шейн Фирус Боброва назвала Фируса братом британки Лайлы Фир, которая вместе с Льюисом Гибсоном выйдет на лед в последней разминке.

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22 комментария
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Зато Боброва, в отличие от ЕМ, Трусовой, Энберта и Мозер, комментируют полностью соревы, с 1-й слабейшей разминки. А не как "звязда" приезжает на 2 последние. И она комментирует, а не про ноготочки рассказывает.
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Новость, достойная публикации
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Достойно отдельной новости тут, мда.
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Надо отдать должное Екатерине она очень хорошо комментирует. Никаких отступлений от темы прокатов, это ценно . А в предыдущие дни Саша Т и ЕМ неприятно удивили большими отступлениями от соревнований, как будто шоу комментировали все про все говорили и о маникюре и о себе .
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Ответ Gala Tsintsadze
а кто про ноготочки? я на YouTube смотрю просто
Трусова рекламировала свою маникюршу вместо комментирования кп у мужчин). Не все 2 разминки, на которые она соизволила приехать, но это было позорно.
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И что дальше? Тогда б уж и разъяснение разместили: ошибка это или нет.
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и?
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Спортс решил доказать, что собирает оговорки у всех, а не только у?)) Хорошая попытка😅
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Ответ AllaS
Надо отдать должное Екатерине она очень хорошо комментирует. Никаких отступлений от темы прокатов, это ценно . А в предыдущие дни Саша Т и ЕМ неприятно удивили большими отступлениями от соревнований, как будто шоу комментировали все про все говорили и о маникюре и о себе .
Справедливости ради, они не просто так начали об этом говорить, это Лина (видимо с позволения Окко) начинает задавать эти идиотские вопросы 🙈
Я не помню, комментила ли Трусова с Журанковым, но Медведева точно да, и такого безобразия не было, все разговоры только о ФК
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Она что то знает
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Хорошо, что не сестрой назвала, но не брат он ей и даже не однофамилец.
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никого из троих не знаю
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Ответ akschweyan
Спортс решил доказать, что собирает оговорки у всех, а не только у?)) Хорошая попытка😅
Главное чтобы теперь каждую ошибку/ оговорку не начали обьявлять преступным замыслом.
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Что я сейчас прочитала?
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Экспертность зашкаливает)
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что возьмешь с жены депутата
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Ох уж эта Катька-сплетница...
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Какая потрясающая новость)
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Ответ Raduga
Зато Боброва, в отличие от ЕМ, Трусовой, Энберта и Мозер, комментируют полностью соревы, с 1-й слабейшей разминки. А не как "звязда" приезжает на 2 последние. И она комментирует, а не про ноготочки рассказывает.
а кто про ноготочки? я на YouTube смотрю просто
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Боброва так шмыгает носом, что слушать невозможно)))
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Ответ Juliajulia
Справедливости ради, они не просто так начали об этом говорить, это Лина (видимо с позволения Окко) начинает задавать эти идиотские вопросы 🙈 Я не помню, комментила ли Трусова с Журанковым, но Медведева точно да, и такого безобразия не было, все разговоры только о ФК
Лина вообще комментатор так себе, если честно
Очень много глупых вопросов не по теме, по технике мало поясняет, больше комментирует внешний вид спортсменов, нежели их прокат
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Ответ esctyyyyy
Лина вообще комментатор так себе, если честно Очень много глупых вопросов не по теме, по технике мало поясняет, больше комментирует внешний вид спортсменов, нежели их прокат
Лина тоже косячит. Она не понимает, что если фигурист в кп сразу не вышел в пп, то у него еще есть шансы. Она сразу говорит, что мы не увидим его/ее в ПП. Это вообще не так. Даже на этом Евро было много примеров.
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