Владимир Самойлов: «В Италии никто никуда не спешит, все спокойно, на расслабоне. У них другой менталитет. Очень мало работают»

Фигурист Владимир Самойлов рассказал об особенностях итальянского менталитета.

выступает за Польшу и тренируется в Италии под руководством Ангелины Туренко.

– Расскажи об отличиях в тренировочном процессе между Россией и Италией.

– Особо нет отличий, я работаю у русских специалистов из Санкт-Петербурга, у них свой подход. Говоря о подходе, имею в виду психологию – со мной больше общаются, если сравнивать с моим прошлым в России, обсуждают детали тренировки, исходя из моего состояния, всегда на связи. Возможно, это из-за моего возраста, уже не 15 лет.

– Из чего сейчас состоит твой день?

– Редко выхожу на улицу. Тренировки, дом. Подрабатываю, помогаю тренерам. Чуть меньше двух лет мы тренировались в Энье, это небольшой городок, население около 5 тысяч человек, даже сходить некуда.

Недавно – буквально в сентябре – переехали в Милан. Знаю, что многие восхищаются футбольным «Миланом», хотят попасть на матчи, но пока у меня не получалось, да и особо не слежу за этим видом спорта.

– Чем отличаются люди в Италии и России?

– В Италии никто никуда не спешит, все спокойно, на расслабоне. У них другой менталитет. Очень мало работают. В Москве обеденный перерыв минут 20-30, в Энье – по два часа. Все магазины работали до 19:00, к этому тяжело привыкнуть. Если нужно сделать какие-то документы, процессы будут идти долго. В Москве постоянно какой-то кипиш, все куда-то торопятся, я привык к движению.

– Тебе некомфортно в размеренном графике?

– Ну, я привык к другому. Но особо и времени, и финансовых возможностей нет для активного досуга. Однако отвлекаться надо, иначе с ума сойдешь.

– Первое время наверняка ощущал одиночество. Сейчас стало проще?

– Да, подружился с ребятами из группы. А в целом очень мало итальянцев говорят на английском. В этой стране я два года, знаю только базовые «привет», «пока», «спасибо». Иногда могу понять общую суть разговора, но не более. В магазинах стою с переводчиком. Я хотел начать изучать язык, но больше сосредоточен на польском. Он чем-то схож с русским, многие слова звучат похоже, но значения совсем другие.

– Изучение польского – твоя личная инициатива или федерации?

– Я сам хочу понимать и общаться с болельщиками, польской прессой на их языке, – сказал Самойлов.