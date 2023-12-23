Елена Вайцеховская: «Оценка за компоненты у Валиевой самая высокая в протоколе, и это вызывает вопросы. Сегодня Камила не каталась, а мучалась»
Елена Вайцеховская высказалась об оценках Камилы Валиевой на чемпионате России.
«Я не считаю, что вторая оценка, которую фигурист в нынешних реалиях зарабатывает себе всю жизнь, должна быть константой. В данном случае я про вторую оценку Камилы. Она самая высокая в протоколе, и это реально вызывает вопросы.
Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучалась.
Она вымучивала четверной тулуп со страхом в глазах и отчаянно пыталась компенсировать другими прыжками то, что на четверном потеряла. Она вымучивала вращения, все они (как и прыжки, кстати) были тяжёлыми, натужными, порой неловкими. Она вымучивала улыбку.
Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает все возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка. Но это не имеет никакого отношения к тому, что называется PCS», – написала Вайцеховская.
69 конькобежке Яметовой - норм?
Фролова 72 - умерла в прокате похлеще Валиевой и без захода на квад.
Синичка 72 - скольжение и хорео, которые подчеркиваются постоянными перекурами в прокате?
Петросян 74 - абсолютно не подходящая под темперамент программа (вот Стася выдавала), особенно учитывая ее забитость ультра-си.
Муравьева 74 - в сравнении с самой собой прошлых двух сезонов: стерильная из-за трикселя первая половина, былой выверенности в дорожке нет, очень мало стало одноножности в прокате, на спиралях и хореодорожке - отдых, по связкам разгруженно.
Грибами всю шестерку накормили от пуза. Кто виноват? Валиева
Как то ранее Вайц восхищалась Синичкой, а сегодня ее не возмущает, почему Ксения получила меньше чем Мура.