Елена Вайцеховская: «Оценка за компоненты у Валиевой самая высокая в протоколе, и это вызывает вопросы. Сегодня Камила не каталась, а мучалась»

Теги сборная России Елена Вайцеховская судьи женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась об оценках Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Я не считаю, что вторая оценка, которую фигурист в нынешних реалиях зарабатывает себе всю жизнь, должна быть константой. В данном случае я про вторую оценку Камилы. Она самая высокая в протоколе, и это реально вызывает вопросы.

Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучалась.

Она вымучивала четверной тулуп со страхом в глазах и отчаянно пыталась компенсировать другими прыжками то, что на четверном потеряла. Она вымучивала вращения, все они (как и прыжки, кстати) были тяжёлыми, натужными, порой неловкими. Она вымучивала улыбку.

Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает все возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка. Но это не имеет никакого отношения к тому, что называется PCS», – написала Вайцеховская. 

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94 комментария
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Всё бы ещё ничего, можно было бы притянуть, что Вайц борется за некую мифическую справедливость, но учитывая, что борется она только с известным штабом, закрывая глаза на множество спорных моментов в судействе других фигуристов (где её возмущение грибами ЦСКА? А компами Муры?), всё это настолько фальшиво и попахивает заказухой, что уже просто неприлично.
+64
-7
+57
Я вот всё жду, когда же наша правдорубка спросит, за что ставят безумные компы фигуристам от Соколовской. Или бесплатно не работаем?
+64
-12
+52
Когда уже Вайц признают иноагентом? Мучается не Камила. Мучаемся мы, читая Вайц
+78
-28
+50
Что-то Вайцеховская перестала даже пытаться изображать беспристрастность, когда речь идет о ТШТ.
+49
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+41
ЕВ напоминает того неугомонного попугая в исполнении Хазанова, который говорил, что "В зоопарке тигру не докладывают мяса!"
+38
-4
+34
Пусть Вайц напишет откуда у Муры 160+ баллов за программу с одним трикселем?
+53
-21
+32
Сколько нас ещё будут мучать Вайцеховской?
+36
-6
+30
//Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучалась// - Вранье. Этапы что ли не смотрела? Сегодня у Камилы случился лучший прокат ПП в сезоне. Да, физики не хватило, но не так как на этапах! Откатала на уровне справилась со всеми элементами. Ну кроме квада, да. Непрыжковые на высоте! Отыграла образно. Она полностью в своем праве на пьедестал. Про блестящую КП не забываем! Не одной ПП медали выигрываются
+42
-12
+30
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Пусть Вайц напишет откуда у Муры 160+ баллов за программу с одним трикселем?
У Медведевой было 160 без трикселя и с одним флутцем)) Тогда все кричали, что это гениальность)
+38
-10
+28
Как же Вайц ненавидит Тутберидзе , постоянно оттаптывается на её ученицах.
+31
-5
+26
Другая фаворитка, это та, с которой тренер не ездила на этапы? Вайцеховская никогда себе не изменяет..
+28
-2
+26
Вайц, критикуешь - предлагай. Вот последняя разминка
69 конькобежке Яметовой - норм?
Фролова 72 - умерла в прокате похлеще Валиевой и без захода на квад.
Синичка 72 - скольжение и хорео, которые подчеркиваются постоянными перекурами в прокате?
Петросян 74 - абсолютно не подходящая под темперамент программа (вот Стася выдавала), особенно учитывая ее забитость ультра-си.
Муравьева 74 - в сравнении с самой собой прошлых двух сезонов: стерильная из-за трикселя первая половина, былой выверенности в дорожке нет, очень мало стало одноножности в прокате, на спиралях и хореодорожке - отдых, по связкам разгруженно.
Грибами всю шестерку накормили от пуза. Кто виноват? Валиева
+27
-9
+18
Ответ ChOxana
А вот соглашусь с госпожой Вайцеховской. Вообще оценка за ПП из разряда тянем-потянем...Трикселя нет, четверной упаденный и больше не пыталась, вместо лутца тулуп, каскад 3-2, презентации нет от слова совсем, но при этом 156 и заоблачные компы. За что?? Вот поневоле начинаешь верить, что за молчание. Здесь на ветках критикуют выезды Муравьевой. А у Валиевой что, выезды прямо идеальные???? Весь сезон катает на отвали, еле доползает до конца программы.
У Муравьевой выездoв вообще нет. Нога считай в лед и твизл кое-где после.
+25
-8
+17
Ой, а я уже заволновалась). Но нет, Еленсергевна бдит. Святую миссию пнуть ТШТ блюдёт.
+16
0
+16
Ответ SALMON
У Медведевой было 160 без трикселя и с одним флутцем)) Тогда все кричали, что это гениальность)
Одно уточнение. Кричали только поклонники Жени
+20
-4
+16
Когда уже Вайцеховская то перестанет мучаться? Тут еще Аделия со своими квадами))
+15
-1
+14
Елена Сергеевна сегодня не писала статью, а мучилась!
+14
-1
+13
Это такой ящик Пандоры - компы. Если бы всем начали реально выставлять их skating skills, было бы много сюрпризов...
+13
0
+13
Вот она!)) я же говорила что точит перо, набросится на Камилу! Вайц никаких вопросов ко второй оценке Валиевой нет. Ясно тебе? все, отдохни
+27
-16
+11
Ответ ChOxana
А вот соглашусь с госпожой Вайцеховской. Вообще оценка за ПП из разряда тянем-потянем...Трикселя нет, четверной упаденный и больше не пыталась, вместо лутца тулуп, каскад 3-2, презентации нет от слова совсем, но при этом 156 и заоблачные компы. За что?? Вот поневоле начинаешь верить, что за молчание. Здесь на ветках критикуют выезды Муравьевой. А у Валиевой что, выезды прямо идеальные???? Весь сезон катает на отвали, еле доползает до конца программы.
Каскад 3-2 в первой части специально, чтобы во 2-й части прыгнуть такой же 3-3 и получить надбавку. Даже в такой форме Валиева феноменальная фигуристка , и смотреть на нее интересно, что показали люди, смотревшие вживую
+15
-4
+11
Ну неудивительно, не зря Вайцеховскую поздравляли после ЧР с Муравьёвой. Другого опуса я от неё и не ожидала. А места распределены верно.
+16
-5
+11
Старушка никак не успокоится.
+12
-2
+10
Сегодня справедливый пьедестал, чего Вайцу то неймется. А на каком месте должна быть Валиева? Может, и мучилась, однако, ее "мучения" выглядят во сто крат убедительнее чьего наслаждения перебежками по льду. До чего противная она
+13
-3
+10
Ответ Оле-Лукойе
Всё бы ещё ничего, можно было бы притянуть, что Вайц борется за некую мифическую справедливость, но учитывая, что борется она только с известным штабом, закрывая глаза на множество спорных моментов в судействе других фигуристов (где её возмущение грибами ЦСКА? А компами Муры?), всё это настолько фальшиво и попахивает заказухой, что уже просто неприлично.
Это не заказуха, это личная неприязнь))
+10
-1
+9
Опус Вайц был ожидаем, она уже несколько статей наваяла во славу АП. Но почему она не задалась вопросом, как это при срыве дорожки в кп Муре наставили 9,25. А это пп Муры, разве не мучение? Напряженное тяжелое катание, нацеленное чтобы не упасть. На фоне лидеров она смотрелась плохо, и очень возмутительно, что судьи поставили ее выше Синицыной, Фроловой .
Как то ранее Вайц восхищалась Синичкой, а сегодня ее не возмущает, почему Ксения получила меньше чем Мура.
+28
-19
+9
Презентация у Камилы сегодня была никакущая. Вопросы конечно есть.
+33
-24
+9
Вайцеховская дождалась))) вчера нечего было сказать, а вот сегодня - разразилась 🤣
+8
0
+8
Ответ Андрей Андреев
Вы, наверное, имеели в виду Софью Важнову, у которой на онлайн-табло в конце проката было 73 балла, а после корректировок её оценок техпанелью во главе с Лакерником стало 66?
Я сказал то, что сказал. Кто не понял, не мои проблемы.
+11
-3
+8
Ответ Мурманчанин37
Вайц, критикуешь - предлагай. Вот последняя разминка 69 конькобежке Яметовой - норм? Фролова 72 - умерла в прокате похлеще Валиевой и без захода на квад. Синичка 72 - скольжение и хорео, которые подчеркиваются постоянными перекурами в прокате? Петросян 74 - абсолютно не подходящая под темперамент программа (вот Стася выдавала), особенно учитывая ее забитость ультра-си. Муравьева 74 - в сравнении с самой собой прошлых двух сезонов: стерильная из-за трикселя первая половина, былой выверенности в дорожке нет, очень мало стало одноножности в прокате, на спиралях и хореодорожке - отдых, по связкам разгруженно. Грибами всю шестерку накормили от пуза. Кто виноват? Валиева
Вот кстати! Сегодня особенно пристально смотрела за ногами именно Синички, пытаясь понять за что так хвалят её скольжение. Да действительно, катит очень мягко, ровно, без каких то ощутимых толчков, но именно у неё я заметила самое большое количество скольжения на двух ногах. ))
+9
-1
+8
Опять эта тётка, прости Господи, набросилась на ребёнка с той целью, чтобы унизить спортсменку, уколоть тренера. Ну как так можно? Ну мелочно, низко, гаденько, читать противно.
+16
-8
+8
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