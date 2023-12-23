Елена Вайцеховская: «Оценка за компоненты у Валиевой самая высокая в протоколе, и это вызывает вопросы. Сегодня Камила не каталась, а мучалась»

Елена Вайцеховская высказалась об оценках Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Я не считаю, что вторая оценка, которую фигурист в нынешних реалиях зарабатывает себе всю жизнь, должна быть константой. В данном случае я про вторую оценку Камилы. Она самая высокая в протоколе, и это реально вызывает вопросы.

Потому что конкретно сегодня Камила не каталась, а мучалась.

Она вымучивала четверной тулуп со страхом в глазах и отчаянно пыталась компенсировать другими прыжками то, что на четверном потеряла. Она вымучивала вращения, все они (как и прыжки, кстати) были тяжёлыми, натужными, порой неловкими. Она вымучивала улыбку.

Она молодец, на самом деле, что продолжает бороться, делает все возможное, чтобы держаться в обойме, несмотря на то, что так сильно сопротивляется этому тело, да и у тренера давно уже иная фаворитка. Но это не имеет никакого отношения к тому, что называется PCS», – написала Вайцеховская.