На чемпионате России отменили жеребьевку перед произвольными программами

Теги танцы на льду чемпионат России ФФКР Александр Коган Фигурное катание

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске отменена жеребьевка перед произвольными программами.

Об этом заявил гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган. Ранее сообщалось, что жеребьевку проведут внутри разминок.

«Весь сезон спортсмены выступали в произвольных программах в обратном порядке, всем спортсменам эта система нравится. Главная судейская коллегия приняла решение продолжить эту практику и на чемпионате в Челябинске.

Поэтому в произвольном танце и в других дисциплинах кататься участники чемпионата будут в обратном порядке», – рассказал Коган.

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7 комментариев
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Чтобы судьям было попроще грибы по корзинкам раскладывать?А то вдруг ошибутся, вместо жулинских отсыпят тем, у кого реально танцы классные.
+17
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+17
А то мало ли что, итак, уже возмущаются баллами.
+4
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+4
Какие непостоянные )))
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+4
Ответ Урагана Эриксен
Какие непостоянные )))
Такие внезапные..)
+2
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+2
Быстро дядя Саша наигрался в объективность.
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