На чемпионате России отменили жеребьевку перед произвольными программами

На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске отменена жеребьевка перед произвольными программами.

Об этом заявил гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган. Ранее сообщалось, что жеребьевку проведут внутри разминок.

«Весь сезон спортсмены выступали в произвольных программах в обратном порядке, всем спортсменам эта система нравится. Главная судейская коллегия приняла решение продолжить эту практику и на чемпионате в Челябинске.

Поэтому в произвольном танце и в других дисциплинах кататься участники чемпионата будут в обратном порядке», – рассказал Коган.