Никита Володин: «Мы с Хазе планировали тренироваться в Сочи, но Минерва не может въезжать в Россию, так как числится в бундесвере»

Фигурист Никита Володин рассказал о жизни в Германии.

Володин выступает за Германию в парном катании с . В немецкую команду он перешел из России.

– Правильно понимаю, что ты живешь и тренируешься в Берлине?

– Да, с октября прошлого года я живу в столичном общежитии для спортсменов сборной.

– Это Минерва поставила условие, что вы должны тренироваться в этом городе?

– Это не ее условие. Изначально мы планировали работать в Сочи. Но Минерва не может въезжать в Россию, так как числится в бундесвере (вооруженные силы Германии).

– Ты разговариваешь на немецком или знаешь только английский?

– Весь год я учу английский, с партнершей мы общаемся только на нем. Сейчас я плотно начал изучать немецкий, потому что планирую поехать на Олимпиаду, а для этого надо сдать языковой экзамен и получить гражданство.

– С каким уровнем английского приехал в Германию? Свободно владел языком?

– Когда я первый раз встретился с партнершей, то не понимал, что она мне говорит. Каждое ее слово мне переводил тренер.

Потом я начал учить язык, потихоньку что-то понимать. Сейчас мы разговариваем достаточно свободно, можем пошутить, истории друг другу рассказать.

– Тебя не испугал тот факт, что придется переехать в другую страну с незнанием языка? Или же обращал внимание только на спортивную составляющую?

– Естественно, смотрел больше на спортивную часть. Очень хотелось выступать на высоком уровне, а в России для меня партнерш не было. Пришлось идти на жертвы, но постепенно это окупается.

– Не чувствуешь себя одиноко в Берлине?

– Нет. Во-первых, моя девушка сейчас катается здесь в шоу. Мы часто видимся, она помогает мне психологически.

Во-вторых, в Берлине много русскоговорящих. На нашем катке половина спортсменов разговаривает на русском. Чувства одиночества у меня не возникает, – сказал фигурист.

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин