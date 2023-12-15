Илья Авербух: «С Арзамасовой мы на одной волне, нам комфортно друг с другом. Она для меня – мостик в молодежную субкультуру, вводит в мир рэпа»

Теги Илья Авербух Спорт-Экспресс Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, что не чувствует разницы в возрасте с женой.

Авербух женат на актрисе Елизавете Арзамасовой.

– Вы старше Лизы на 22 года. Чувствуется пропасть между поколениями?

– К счастью, нет. Во-первых, надо сказать большое спасибо ее маме. Она воспитывала дочь на тех же книжках, песнях, фильмах, на которых формировался и я. Лиза тоже любит Окуджаву, Высоцкого.

Во-вторых, среди ее друзей не было исключительно тинейджеров. Наоборот, Лизу всегда окружали люди разных поколений. Она со всеми находила общий язык, от каждого перенимала лучшее.

Так что мы на одной волне, нам комфортно друг с другом. При этом Лиза для меня еще и мостик в молодежную субкультуру, бережно вводит в мир рэпа, который ей очень нравится, – сказал хореограф.

История любви Авербуха и Арзамасовой: познакомились, когда Лизе было 15, Лобачева не верила в их отношения, поженились под Новый год

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Арзамасова производит впечатление скучной олдскул женщины. Куда она там мостик, непонятно
+5
-1
+4
Рэп это какой рэп, Баста? Или Кендрик Ламар? Тут жена может обманывает насчет молодежной субкультуры текущей
+3
0
+3
22 года 😳
+1
0
+1
Ответ PerfectSvendsen
Арзамасова производит впечатление скучной олдскул женщины. Куда она там мостик, непонятно
в мир тещи, чего непонятного.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий