Илья Авербух: «С Арзамасовой мы на одной волне, нам комфортно друг с другом. Она для меня – мостик в молодежную субкультуру, вводит в мир рэпа»

Илья Авербух рассказал, что не чувствует разницы в возрасте с женой.

Авербух женат на актрисе Елизавете Арзамасовой.

– Вы старше Лизы на 22 года. Чувствуется пропасть между поколениями?

– К счастью, нет. Во-первых, надо сказать большое спасибо ее маме. Она воспитывала дочь на тех же книжках, песнях, фильмах, на которых формировался и я. Лиза тоже любит Окуджаву, Высоцкого.

Во-вторых, среди ее друзей не было исключительно тинейджеров. Наоборот, Лизу всегда окружали люди разных поколений. Она со всеми находила общий язык, от каждого перенимала лучшее.

Так что мы на одной волне, нам комфортно друг с другом. При этом Лиза для меня еще и мостик в молодежную субкультуру, бережно вводит в мир рэпа, который ей очень нравится, – сказал хореограф.

История любви Авербуха и Арзамасовой: познакомились, когда Лизе было 15, Лобачева не верила в их отношения, поженились под Новый год