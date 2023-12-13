Анна Щербакова: «Для моих родителей на первом месте было образование. И они никогда не давали мне расслабиться»

Анна Щербакова рассказала, как ей удавалось совмещать спорт и учебу.

«Здесь, безусловно, надо сказать спасибо родителям. В детстве ребенок не может грамотно распределять время и решать, что ставить на первое место.

Для моих родителей на первом месте было образование. И они никогда не давали мне расслабиться.

Я по возможности ходила на все уроки и сдавала все задания. Здесь важнее следить родителям, потому что иначе я увлеклась бы фигурным катанием настолько, что забыла бы про все остальное.

Теперь я сама понимаю, что нельзя направлять силы на что-то одно», – сказала .