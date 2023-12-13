Анна Щербакова: «Для моих родителей на первом месте было образование. И они никогда не давали мне расслабиться»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, как ей удавалось совмещать спорт и учебу.

«Здесь, безусловно, надо сказать спасибо родителям. В детстве ребенок не может грамотно распределять время и решать, что ставить на первое место.

Для моих родителей на первом месте было образование. И они никогда не давали мне расслабиться.

Я по возможности ходила на все уроки и сдавала все задания. Здесь важнее следить родителям, потому что иначе я увлеклась бы фигурным катанием настолько, что забыла бы про все остальное.

Теперь я сама понимаю, что нельзя направлять силы на что-то одно», – сказала Щербакова.

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113 комментариев
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Спасибо родителям что вырастили такую умничку.
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Ответ Wayne Gretzky 99
Пример Загитовой подтверждает.
Дело в семье,в генах.У Ани,нравится она или нет,родители МГУ закончили, их дочери способные от рождения,плюс детей развивали,иностранные языки и т д.
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Спасибо родителям Щербаковым за умницу-красавицу Олимпийскую чемпионку Анну!
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Анна просто красотка и умница. Не буду оскорблять алину или рыжую как ее там.
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Пример Загитовой подтверждает.
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Ответ Camarão
Комментарий скрыт
Ну то есть чтобы психологические травмы не вылезли, родителям нужно позволить ребенку забить на учебу? Аня ведь именно это имеет в виду здесь под «расслаблением».
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Ответ Lennuci
Комментарий скрыт
сегодня на форуме она свободно говорила.
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Ответ Natalia Shkurina
Комментарий скрыт
Как вы определяете ,кто от кого недалеко ушел?) Аня свободно говорит по-английски,Алина ....))
С русским аналогично.
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Труд и усилия родителей Анны не пропали даром. Теперь они могут гордиться своей дочерью. Она добилась большого успеха в спорте, выиграв много титулов, стала популярной и знаменитой фигуристкой, востребованной в ледовых шоу, разных спортивно-массовых и общественных мероприятиях. И получает высшее образование на заочном отделении.
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Ответ Natalia Shkurina
Комментарий скрыт
Достаточно послушать, как формулируют мысли Аня и Алина. На форуме летом все слышали ответ Алины про шоу программы и прыжковый турнир.
+26
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По Ане видно, что родители образованные люди и занимались образованием дочери. Спасибо Станиславу и Юлии, что воспитали такую спортсменку и образованную девушку!
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Ответ Natalia Shkurina
Комментарий скрыт
Аня на целую жизнь умнее Алины, исходя из речевых особенностей обеих это легко подтверждается. Алина что в 15-17 лет между словами делала паузы дольше своего монолога, что сейчас, только сейчас ещё явно прослеживается отсутствие знаний русского языка элементарной школьной программы
Сравнивать в данном аспекте Алину и Аню очень глупо и все незагиботы это понимают
+24
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Ответ плюшевая Ракета
Комментарий скрыт
Чтобы получать нормальное высшее образование, нужно ходить на занятия и учиться. Сейчас приоритеты у Ани явно другие. Но учиться никогда не поздно.
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Это очень классный пример, что можно удерживать баланс, и на выходе будет успешная и интеллигентная девушка.
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Ответ плюшевая Ракета
Комментарий скрыт
Успеет еще получить, не волнуйтесь. Наоборот, хорошо, что она не пытается совместить это с постоянными выступлениями в шоу, тренировками, съемками и прочими активностями, иначе это профанация будет, а не образование. А тренерский диплом лишним точно не будет, Аня же говорила, что профессию тренера для себя в будущем не исключает.
+19
-7
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аничка ты умница
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+12
оно и видно) Анину речь очень приятно слушать
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Ответ плюшевая Ракета
Комментарий скрыт
"Странно", что практически все они выбирают первое высшее образование на фундаменте своей карьеры, которой отдали 15 лет и больше? Отнюдь. Тем более, никто не мешает получить второе образование более сформировавшемуся и зрелому человеку, если оно ему необходимо. Думаю у Анны с этим проблем не будет.
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Ответ Anneta28
И в итоге, ты все-равно учишься на заочке в физкультурном.)))
Как раз еще одно подтверждение интеллекта. Она получает то образование, которое ей на данный момент нужно, причем в заочной форме, т.е. посвящая ему ровно столько времени, сколько можно, в отличие от некоторых очниц, которые явно на занятиях бывают только по праздникам, и итоговое качество образования будет соответствующим.
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+10
Ответ Anneta28
И в итоге, ты все-равно учишься на заочке в физкультурном.)))
Она же собиралась о втором высшем позже определиться. Вполне разумное решение.
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-5
+10
Ответ RusVector
Вот поэтому и катание такое несуразное. А были бы родители спортсмены как у всех, то и каталась бы как фигуристка, а не как слон по фанере!
Прекрасное катание у Ани! А вот у Трусовой родители спортсмены, а она везде пролетала как фанера над Парижем!
+19
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+10
Всё правильно, образование должно быть в приоритете.
+16
-6
+10
Ответ Anneta28
И в итоге, ты все-равно учишься на заочке в физкультурном.)))
не переживайте Вот уж у кого все продумано на годы вперед И все будет в лучшем виде
+14
-5
+9
Ответ Camarão
Комментарий скрыт
Куда больше будет моральная травма, когда годам к 17 выяснится, что из тебя и в спорте ничего не вышло, и школу ты благополучно профукал и к моменту, когда сверстники поступают в вуз, у тебя ни титулов, ни спортивной карьеры, ни знаний. Это, кстати говоря, ждёт 99% всех детей, занимающихся спортом, потому что до вершин, до медалей и титулов доходят единицы из тысяч. Остальным не достаётся ничего. У Ани родители правильно делали, что не давали забить на учёбу
+15
-6
+9
Общался с Аней лично, невероятно обаятельная и интеллигентная девушка! Родители просто молодцы!
+19
-11
+8
Ответ Camarão
Комментарий скрыт
Глупость полнейшая.Если только в голове две извилины и все знания с трудом даются,их вдалбливать надо.Но это далеко не Анны случай.
+15
-8
+7
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
ну, как сказать. Если вам нравится и вы не испытываете испанский стыд, то рада за вас.
+13
-7
+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Аня вообще молодец. Начитана и трудолюбива.
+14
-8
+6
Ответ Sat397
Комментарий удален пользователем
А вас кто-то заставляет специально слушать Аню?
И, вообще, что вы забыли на этой "ветке"?
+13
-8
+5
Родителям большое уважение за Аню! Отличная семья! Все их дочери: Инна, Анна, Яна- красавицы☺️
+13
-8
+5
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