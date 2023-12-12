Алексей Ягудин: «Обязательно буду участвовать в следующем «Русском вызове». Для чего я колени делал?»

Теги Алексей Ягудин сборная России мужское катание Р-Спорт Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин заявил, что будет участвовать в шоу-турнире «Русский вызов».

«Обязательно буду участвовать в следующем «Русском вызове». Для чего я колени делал?

Но самое главное колено в моей жизни – это Татьяна Тотьмянина», – сказал Ягудин.

Олимпийский чемпион Ягудин одержал победу на первом шоу-турнире, который прошел в марте 2023 года. 

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7 комментариев
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Леш, может не надо? Побереги колени.
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Вторая серия заранее расписанного цирка? Нет, спасибо
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Сказочный ......
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Это хорошо.
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В День рождения?
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Татьяна - колено, придающее Алексею ускорение в нужном направлении))
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Ответ Black&White
Леш, может не надо? Побереги колени.
Для Татьяны важно, что плечи здоровые!)
Ну, а любой женщине дайте земли и опоры,
И немедля посадит она помидоры…))
+1
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