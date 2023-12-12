Алексей Ягудин: «Обязательно буду участвовать в следующем «Русском вызове». Для чего я колени делал?»
Алексей Ягудин заявил, что будет участвовать в шоу-турнире «Русский вызов».
«Обязательно буду участвовать в следующем «Русском вызове». Для чего я колени делал?
Но самое главное колено в моей жизни – это Татьяна Тотьмянина», – сказал Ягудин.
Олимпийский чемпион Ягудин одержал победу на первом шоу-турнире, который прошел в марте 2023 года.
Ну, а любой женщине дайте земли и опоры,
И немедля посадит она помидоры…))