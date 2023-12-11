Володин о победе в Финале Гран-при: «Когда увидели оценки, были в шоке. До сих пор не верится, что мы смогли это сделать»

Фигурист Никита Володин рассказал о сложной подготовке к Финалу Гран-при.

Володин выступает за Германию в паре с . Пара, которая образовалась летом 2023 года, в своем дебютном сезоне победила в финале серии Гран-при.

«После этапа Гран-при в Японии, когда мы прилетели обратно на базу в Берлин, я заболел и почти всю неделю лежал с температурой. Поэтому до финала мы неделю практически не катались.

Но, конечно же, мы с Минервой все равно хотели показать наш максимум, что в первую очередь получилось в короткой программе. В произвольной же не хватило физической формы, которую я потерял из-за болезни.

Из‑за моего не лучшего самочувствия лидерство после короткой никак на нас психологически не давило. Были другие проблемы, мы понимали, что сейчас находимся не в лучшей форме. Нужно было грамотно настроить себя на прокат произвольной, правильно распределить силы, которых и так немного.

Когда в произвольной мы сделали последнюю поддержку, я понял, что сегодня мы смогли сами себя победить. С учетом нашей сложной подготовки о местах мы даже не думали. Когда увидели оценки, были в шоке. Пожалуй, до сих пор не верится, что мы смогли это сделать», – сказал фигурист.

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