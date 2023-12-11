Володин о победе в Финале Гран-при: «Когда увидели оценки, были в шоке. До сих пор не верится, что мы смогли это сделать»

Теги Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Германии пары Никита Володин Минерва Фабьен Хазе Фигурное катание

Фигурист Никита Володин рассказал о сложной подготовке к Финалу Гран-при.

Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. Пара, которая образовалась летом 2023 года, в своем дебютном сезоне победила в финале серии Гран-при. 

«После этапа Гран-при в Японии, когда мы прилетели обратно на базу в Берлин, я заболел и почти всю неделю лежал с температурой. Поэтому до финала мы неделю практически не катались.

Но, конечно же, мы с Минервой все равно хотели показать наш максимум, что в первую очередь получилось в короткой программе. В произвольной же не хватило физической формы, которую я потерял из-за болезни.

Из‑за моего не лучшего самочувствия лидерство после короткой никак на нас психологически не давило. Были другие проблемы, мы понимали, что сейчас находимся не в лучшей форме. Нужно было грамотно настроить себя на прокат произвольной, правильно распределить силы, которых и так немного.

Когда в произвольной мы сделали последнюю поддержку, я понял, что сегодня мы смогли сами себя победить. С учетом нашей сложной подготовки о местах мы даже не думали. Когда увидели оценки, были в шоке. Пожалуй, до сих пор не верится, что мы смогли это сделать», – сказал фигурист. 

«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошая получилась пара. Я за них радовалась как за своих! Минерва просто сияет! Никита выглядит очень достойно, надежный партнер. Здорово что им обоим выпал такой шанс. Надеюсь мы увидим их ещё не раз на подиумах соревнований. Удачи им и здоровья, трудолюбия, похоже, не занимать, так что - только вперед!
+7
0
+7
Вот что не говорите - а удача в ФК рулит.
+4
0
+4
Пара, видимо, неплохая, но как же звёзды сошлись, чтобы не только русских отстранили, но ещё и японская мощная пара травму получила, а американские Книримы что - закончили?
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий