Тамара Москвина: «С несколькими тренерами по танцам на льду проходили переговоры насчет возможного переезда в Санкт-Петербург. Пока таковых не нашлось»
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга ищет тренеров для работы в танцах на льду.
Об этом сообщила заслуженный тренер России Тамара Москвина.
«Я в курсе того, что проходили переговоры с несколькими тренерами по танцам на льду на предмет возможности переехать в Санкт-Петербург и работать у нас. Пока, к сожалению, таковых не нашлось.
Хотя были две кандидатуры, с которыми велись очень тесные переговоры, которые могли завершиться положительно.
А тем танцевальным тренерам, которые продолжают работать в Петербурге, и их спортсменам наша региональная федерация оказывает необходимую помощь», – сказала Москвина.
Явно ищут в школу к Москвиной, парники у них есть, одиночники тоже, нехватает только танцоров. А Линичук - девочка, по сравнению с Москвиной. Яну и Женю она легко прогнет авторитетом, а вот ТН - вряд-ли.