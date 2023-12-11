Тамара Москвина: «С несколькими тренерами по танцам на льду проходили переговоры насчет возможного переезда в Санкт-Петербург. Пока таковых не нашлось»

Теги Тамара Москвина сборная России Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга ТАСС Фигурное катание

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга ищет тренеров для работы в танцах на льду.

Об этом сообщила заслуженный тренер России Тамара Москвина. 

«Я в курсе того, что проходили переговоры с несколькими тренерами по танцам на льду на предмет возможности переехать в Санкт-Петербург и работать у нас. Пока, к сожалению, таковых не нашлось.

Хотя были две кандидатуры, с которыми велись очень тесные переговоры, которые могли завершиться положительно.

А тем танцевальным тренерам, которые продолжают работать в Петербурге, и их спортсменам наша региональная федерация оказывает необходимую помощь», – сказала Москвина. 

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15 комментариев
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Вот странно, вроде Питер - фигурнокательный город, а с танцами там годами сложности.
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И что всё так за Москву держатся?
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Ответ Oleandra
так она же не в штаб Москвиной, а отдельно по танцам ищут тренера.. я так поняла..
Ну так ищут в школу Москвиной, она там главная
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Ответ Anneta28
Ну так ищут в школу Москвиной, она там главная
кмк они ищут вообще тренера - поднять танцы в Питере.
+1
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Ответ Oleandra
Вот и ехала бы Линичук туда.. была бы царица в танцах в СПб.. а так будет на подхвате у Рудковских..
А она что дура, к Москвиной идти. Москвина там сама царица.
+2
-2
0
Ответ Anneta28
А она что дура, к Москвиной идти. Москвина там сама царица.
так она же не в штаб Москвиной, а отдельно по танцам ищут тренера.. я так поняла..
+1
-1
0
Ответ Oleandra
кмк они ищут вообще тренера - поднять танцы в Питере.
Ну если бы в другую школу, об этом бы говорил президент федерации СПб. Нафига Москвиной за другие школы впрягаться?
Явно ищут в школу к Москвиной, парники у них есть, одиночники тоже, нехватает только танцоров. А Линичук - девочка, по сравнению с Москвиной. Яну и Женю она легко прогнет авторитетом, а вот ТН - вряд-ли.
+1
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Ответ Anneta28
Ну если бы в другую школу, об этом бы говорил президент федерации СПб. Нафига Москвиной за другие школы впрягаться? Явно ищут в школу к Москвиной, парники у них есть, одиночники тоже, нехватает только танцоров. А Линичук - девочка, по сравнению с Москвиной. Яну и Женю она легко прогнет авторитетом, а вот ТН - вряд-ли.
первое предложение в статье прочитайте.. ТНМ просто об этом рассказала.
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Ответ Oleandra
первое предложение в статье прочитайте.. ТНМ просто об этом рассказала.
Я прекрасно умею читать, но ещё раз повторю, ТН не девочка на побегушках, чтоб впрягаться за другие школы.
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Ответ Anneta28
Я прекрасно умею читать, но ещё раз повторю, ТН не девочка на побегушках, чтоб впрягаться за другие школы.
она и не впрягается.. она просто сказала, что питерская федра ищет тренеров для танцев.
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Ответ Oleandra
она и не впрягается.. она просто сказала, что питерская федра ищет тренеров для танцев.
Это одно и тоже. Вы хоть представляете масштаб личности Москвиной?)))
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Ответ Anneta28
Это одно и тоже. Вы хоть представляете масштаб личности Москвиной?)))
представляю.. поэтому она и говорит за всю питерскую федру.. но это не значит, что это она лично ищет тренера по танцам себе в штаб.
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