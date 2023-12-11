Тамара Москвина: «С несколькими тренерами по танцам на льду проходили переговоры насчет возможного переезда в Санкт-Петербург. Пока таковых не нашлось»

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга ищет тренеров для работы в танцах на льду.

Об этом сообщила заслуженный тренер России Тамара Москвина.

«Я в курсе того, что проходили переговоры с несколькими тренерами по танцам на льду на предмет возможности переехать в Санкт-Петербург и работать у нас. Пока, к сожалению, таковых не нашлось.

Хотя были две кандидатуры, с которыми велись очень тесные переговоры, которые могли завершиться положительно.

А тем танцевальным тренерам, которые продолжают работать в Петербурге, и их спортсменам наша региональная федерация оказывает необходимую помощь», – сказала Москвина.