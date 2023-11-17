Татьяна Тарасова: «Загитова хочет попробовать себя в тренерском деле, почему бы ей не сделать это? Будем следить и желать ей успеха»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о возможной тренерской карьере Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что хочет попробовать себя в роли тренера в своей школе фигурного катания, которая откроется в Казани.

«Алина – очень большая спортсменка, у нее большой опыт. Она хочет попробовать себя в тренерском деле, почему бы ей не сделать это? Будем следить и желать ей успеха», – сказала заслуженный тренер СССР.

Загитова о собственной школе фигурного катания: «Шучу, что я там и проектировщик, и архитектор. Приходится вникать абсолютно во все процессы»

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3 комментария

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Nafig
Верю, что из Алины выйдет хороший тренер
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Кокич
Не может быть никакого успеха в том, что человек собирается лишь попробовать.
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