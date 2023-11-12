Глеб Лутфуллин: «Менять контент не будем, он и так сложный у меня. Но надо катать с полетом, а я пока немного зажимаюсь»

Глеб Лутфуллин оценил выступление на Гран-при России в Казани.

Фигурист занял на турнире третье место.

«Получил внутреннее удовлетворение от произвольной программы. Прокат получился лучше и качественнее, но были недоработки. Сегодня упал с сальхова, но для себя все равно поставил галочку, что все было хорошо.

Если сравнивать с Гран‑при России в Уфе, получается, мои мысли материализовались. Цель достигнута. Теперь буду готовиться к главному старту — чемпионату России. Менять контент не будем, он и так сложный у меня.

Но надо катать с полетом, а я пока немного зажимаюсь. Это не дает мне расправить крылья, — сказал .