Глеб Лутфуллин: «Менять контент не будем, он и так сложный у меня. Но надо катать с полетом, а я пока немного зажимаюсь»

Теги сборная России мужское катание Матч ТВ Глеб Лутфуллин Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Глеб Лутфуллин оценил выступление на Гран-при России в Казани.

Фигурист занял на турнире третье место. 

«Получил внутреннее удовлетворение от произвольной программы. Прокат получился лучше и качественнее, но были недоработки. Сегодня упал с сальхова, но для себя все равно поставил галочку, что все было хорошо.

Если сравнивать с Гран‑при России в Уфе, получается, мои мысли материализовались. Цель достигнута. Теперь буду готовиться к главному старту — чемпионату России. Менять контент не будем, он и так сложный у меня.

Но надо катать с полетом, а я пока немного зажимаюсь. Это не дает мне расправить крылья, — сказал Лутфуллин.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lolka12
Тренера менять надо 🙌
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
Какой хороший парень,так глубоко мыслит,мне понравился
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здравый@смысл@
Ответ Lolka12
Я тут уже час это предлагаю. Дудаков прыжками займется, Глейх прогу приличную поставит. Ну и вообще 🙌
)))) мы не против Мишина, мы просто за Глеба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Семененко на мыло, Глеба на царство!!!За ГЛЕБА!!!ЗА ЛУЧШЕГО В ГРУППЕ!Хватит Мишины задвигать Глеба-стыдно Вам должно быть из-за зазнобы Татьяны Николаевны.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Здравый@смысл@
Это не ты зажимаешься, Глеб, это тебя по оценкам зажимают
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий