Глеб Лутфуллин: «Менять контент не будем, он и так сложный у меня. Но надо катать с полетом, а я пока немного зажимаюсь»
Глеб Лутфуллин оценил выступление на Гран-при России в Казани.
Фигурист занял на турнире третье место.
«Получил внутреннее удовлетворение от произвольной программы. Прокат получился лучше и качественнее, но были недоработки. Сегодня упал с сальхова, но для себя все равно поставил галочку, что все было хорошо.
Если сравнивать с Гран‑при России в Уфе, получается, мои мысли материализовались. Цель достигнута. Теперь буду готовиться к главному старту — чемпионату России. Менять контент не будем, он и так сложный у меня.
Но надо катать с полетом, а я пока немного зажимаюсь. Это не дает мне расправить крылья, — сказал Лутфуллин.
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