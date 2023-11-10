Гран-при Китая. Лажуа и Лага, Гиллес и Пуарье, Грин и Парсонс покажут произвольные танцы
11 ноября на Гран-при Китая определятся победители в танцах на льду.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Чунцин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 9:37 по московскому времени
Первая разминка
1. Ши Шан – У Нань (Китай)
2. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)
3. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
Вторая разминка
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
После ритм-танца
1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,02
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 81,04
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,07
4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 73,29
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 71,17
6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 70,58
7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,18
8. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай) – 62,05
9. Ши Шан – У Нань (Китай) – 51,80
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье
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