Гран-при Китая. Лажуа и Лага, Гиллес и Пуарье, Грин и Парсонс покажут произвольные танцы

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11 ноября на Гран-при Китая определятся победители в танцах на льду.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 9:37 по московскому времени

Первая разминка

1. Ши Шан – У Нань (Китай) 

2. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай)

3. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

4. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

Вторая разминка

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) 

6. Ева Пэйт – Логан Бай (США)

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

8. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) 

После ритм-танца

1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,02

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 81,04

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 76,07

4. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 73,29

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США) – 71,17

6. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 70,58

7. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,18

8. Чэнь Сицзы – Син Цзянин (Китай) – 62,05

9. Ши Шан – У Нань (Китай) – 51,80

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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2 комментария

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Юркин Клоп
Ох какая заруба между канадцами будет
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Кэп
А Пападакисы када будут? 🙃
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