Замминистра спорта Татарстана о возможности проведения Гран-при на «Татнефть Арене»: «Это хорошая идея. Главное заранее забронировать арену»

Теги сборная России Спорт-Экспресс Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Замминистра спорта Татарстана оценил возможность проведения Гран-при на «Татнефть Арене».

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани во Дворце спорта. 

«Почему бы нет — это хорошая идея. Главное заранее забронировать арену, сопоставить с графиком игр «Ак Барса».

Во Дворце спорта у нас тут все уже прижито. Хорошее качество льда, оно и правда отличается по жесткости от других арен. Спортсмены всегда тепло отзываются о казанском льду, он у нас легкий такой. 

Возможно, специалисты хорошо работают, вода хорошая — это тоже фактор. К тому же в старом Дворце спорта близко трибуны расположены к арене и все проходит как на одном дыхании.

По вместимости, конечно, поменьше Дворец, но опять же есть и свои плюсы и свои минусы.

Шоу мы проводим на «Татнефть-Арене», а тут официальные соревнования и они прижились во Дворце спорта», — сказал Шайхутдинов.

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