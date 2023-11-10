Замминистра спорта Татарстана о возможности проведения Гран-при на «Татнефть Арене»: «Это хорошая идея. Главное заранее забронировать арену»

Замминистра спорта Татарстана оценил возможность проведения Гран-при на «Татнефть Арене».

Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани во Дворце спорта.

«Почему бы нет — это хорошая идея. Главное заранее забронировать арену, сопоставить с графиком игр «Ак Барса».

Во Дворце спорта у нас тут все уже прижито. Хорошее качество льда, оно и правда отличается по жесткости от других арен. Спортсмены всегда тепло отзываются о казанском льду, он у нас легкий такой.

Возможно, специалисты хорошо работают, вода хорошая — это тоже фактор. К тому же в старом Дворце спорта близко трибуны расположены к арене и все проходит как на одном дыхании.

По вместимости, конечно, поменьше Дворец, но опять же есть и свои плюсы и свои минусы.

Шоу мы проводим на «Татнефть-Арене», а тут официальные соревнования и они прижились во Дворце спорта», — сказал Шайхутдинов.