Кавагути о допинге Валиевой: «В этой жизни все возможно, но в ситуации с Камилой наверняка это неправда»

Теги Юко Кавагути сборная России допинг женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Юко Кавагути заявила, что не верит в допинг-нарушение со стороны Камилы Валиевой.

Фигуристка Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. Слушания по этому делу продолжатся 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы с Камилой Валиевой выступали в шоу после того, как ее обвинили в употреблении допинга. Это очень светлая, хорошая и приятная девочка. Очень талантливая фигуристка. Не могу ни с кем ее сравнить.

Она мне очень нравится, на нее приятно смотреть. Мы с ней особо не общались, просто были в одной раздевалке. Что касается истории с допингом, в этой жизни все возможно, но в ситуации с Валиевой наверняка это неправда», – сказала двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, в годы карьеры выступавшая за Японию, США и Россию.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a71
Главное - возможно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий