Трусова поздравила с днем тренера Тутберидзе, Соколовскую и Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская Даниил Глейхенгауз Александра Трусова Сергей Дудаков Фигурное катание

Александра Трусова поздравила тренеров с профессиональным праздником.

Фигуристка опубликовала фото с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым, Даниилом Глейхенгаузом, Светланой Соколовской, Евгением Плющенко, Дмитрием Михайловым, а также со своими первыми тренерами Ольгой Шевцовой и Ларисой Мелковой.

«С Днем Тренера! Спасибо Вам!😊🙏», – написала Трусова

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40 комментариев

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Vilnus
У Саши открытое сердце, всех тренеров отметила, как приятно видеть это
+47
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antrrap
Ответ Vilnus
У Саши открытое сердце, всех тренеров отметила, как приятно видеть это
Да, я думаю Саша не лукавит в интервью о том, что со всеми тренерами хорошие отношения
+32
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Olya Ru
Как мило, что Дудаков первый
+33
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antrrap
Сергей Викторович на первом фото… Всегда трогали их взаимоотношения, его радость и поцелуи чехлов после прокатов Саши - это что-то. Скучаю!
+30
-3
+27
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Аленка_76
Молодец Саша!
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Железная Леди
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. Вспомнила всех. всем благодарна. Самая воспитанная и благодарная фигуристка.
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ретроградный меркурий
Молодец Саша, всех тренеров отметила
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vylysypydystychky
А почему в тексте новости не упомянуты Волков и его супруга, а также Боровикова? Автор новости Мария Величко не узнала этих людей на фото?
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Бетси Тверская
Молодец, Саша! Респект.
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AtAmI
Ответ Lapo Elkann
Википедии виднее, все достижения вместе с ТШТ, у Плюща спад, у Соколовской закончила с спортом.
Вне зависимости от результатов Саша тренировалась у Плющенко и Соколовской. И это естественно, что она их тоже поздравила.
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Галина Михайлова
Саша молодец!👏
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Lilia Sadykova
молодец Саша, всех тренеров отметила, потому что каждый из них внес свой вклад в развитие Саши как спортсменки.
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Pennywise
Ответ Veronika spuria
А Волков же ещё был?
Там есть и Волков
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AtAmI
Первое фото с Дудаковым такое трогательное)
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Анастасия Прудникова
Молодец 👍
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tanya_1111
Ответ RusVector
Сашуля, молодец! Железнякова тоже могла бы поздравить ...
Молодец уже, что не послала его в своё время.
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Vladimir Arutin
Ответ Беглый*
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Смешной !Вы с веток Трусовой и не вылазеете .
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Е...С
Ответ Lapo Elkann
ТШТ понятно тренеры и детские тоже , а Плюща благодарит за шоу, и Соколовскую за Мачо-дача-хата -хаус. .
Наверное, Саше виднее.
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olvl
Саша молодец.
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ДИОНИС
Молодец, Саша! Всех тренеров - с праздником!
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nadenki
Ответ antrrap
Сергей Викторович на первом фото… Всегда трогали их взаимоотношения, его радость и поцелуи чехлов после прокатов Саши - это что-то. Скучаю!
После первого ухода из ТШТ видела видео на Ютубе. Их совместные моменты. Типа брат жены Сергея Викторовича выложил, чтобы его поддержать. Переживал, видимо. Но я это видео потом не могла найти. И даже песню, на которое оно сделано, не нашла. Помню только слова: Больше не нужна империя. Может кто подскажет, или ссылку даст...
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Ezhevika33
И всё равно нашлись, кто и здесь гадости пишет.
Идите на ветку своей чемпиëнки.
Саша с Плющенко бронзу ЧМ взяла и развивалась в скольжении и хорео, много кому и не снился такой " спад".
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Адриана
Молодец!
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Ezhevika33
И что скажут персонажи, которые сегодня упорно доказывали, что никого она не поздравляла. ))
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Бильм@н
Ответ Беглый*
Комментарий удален модератором
Ты сам ходячий анекдот.
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