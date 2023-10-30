Александра Трусова поздравила тренеров с профессиональным праздником.

Фигуристка опубликовала фото с , , , , , Дмитрием Михайловым, а также со своими первыми тренерами Ольгой Шевцовой и Ларисой Мелковой.

«С Днем Тренера! Спасибо Вам!😊🙏», – написала .