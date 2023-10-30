Трусова поздравила с днем тренера Тутберидзе, Соколовскую и Плющенко
Александра Трусова поздравила тренеров с профессиональным праздником.
Фигуристка опубликовала фото с Этери Тутберидзе, Сергеем Дудаковым, Даниилом Глейхенгаузом, Светланой Соколовской, Евгением Плющенко, Дмитрием Михайловым, а также со своими первыми тренерами Ольгой Шевцовой и Ларисой Мелковой.
«С Днем Тренера! Спасибо Вам!😊🙏», – написала Трусова.
Идите на ветку своей чемпиëнки.
Саша с Плющенко бронзу ЧМ взяла и развивалась в скольжении и хорео, много кому и не снился такой " спад".