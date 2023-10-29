Миронова о произвольном танце: «Это история любви двух совершенно разных персонажей. Мы попытались передать это визуально для зрителей»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Миронова Евгений Устенко Серия Гран-при России Фигурное катание

Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили свое выступление на Гран-при России.

Танцевальный дуэт занял третье место на этапе в Красноярске.

«Результат неожиданный? Мы как-то не думали, просто делали свою работу. Вчера мы допустили некоторые помарки, поэтому сегодня вышли более собранные, с холодной головой.

Просто прокатать для себя в удовольствие. Катались друг с другом и друг для друга.

Как проходила подводная фотосессия к программе? Я перекрестился: «С богом, я пойду». Мне дали 20 минут, чтобы я привык к воде, потому что бассейн был невысокий.

Еще задержать дыхание, это было, конечно, испытание. Но 20 минут, и я как рыба в воде себя почувствовал, вжился в образ», – сказал Устенко.

«Задача была чисто откатать, полностью прожить образы, историю. Не думали ни об оценках, ни о местах.

Это история любви двух совершенно разных персонажей. Мы попытались передать это визуально для зрителей, и потом показали это в постановке.

На сколько от одного до пяти довольны этим этапом Гран-при? Я на двойки училась, люблю двойки. Не знаю, не оцениваю по баллам это для себя», – сказала Миронова с улыбкой. 

«Это были неплохие прокаты, но не самые хорошие, с которыми надо учиться работать», – добавил Устенко.

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3 комментария

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Carg0
Мне понравились костюмы, музыка и программа.
Ребят - с бронзой!
+4
0
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Анастасия Прудникова
Удачи ребятам!
+2
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Док Аксель
Без либретто трудно уловить, осознать и понять канву событий и взаимоотношений пары в танце. Хорошо, что есть послесловие.
+1
0
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