Миронова о произвольном танце: «Это история любви двух совершенно разных персонажей. Мы попытались передать это визуально для зрителей»
Екатерина Миронова и Евгений Устенко оценили свое выступление на Гран-при России.
Танцевальный дуэт занял третье место на этапе в Красноярске.
«Результат неожиданный? Мы как-то не думали, просто делали свою работу. Вчера мы допустили некоторые помарки, поэтому сегодня вышли более собранные, с холодной головой.
Просто прокатать для себя в удовольствие. Катались друг с другом и друг для друга.
Как проходила подводная фотосессия к программе? Я перекрестился: «С богом, я пойду». Мне дали 20 минут, чтобы я привык к воде, потому что бассейн был невысокий.
Еще задержать дыхание, это было, конечно, испытание. Но 20 минут, и я как рыба в воде себя почувствовал, вжился в образ», – сказал Устенко.
«Задача была чисто откатать, полностью прожить образы, историю. Не думали ни об оценках, ни о местах.
Это история любви двух совершенно разных персонажей. Мы попытались передать это визуально для зрителей, и потом показали это в постановке.
На сколько от одного до пяти довольны этим этапом Гран-при? Я на двойки училась, люблю двойки. Не знаю, не оцениваю по баллам это для себя», – сказала Миронова с улыбкой.
«Это были неплохие прокаты, но не самые хорошие, с которыми надо учиться работать», – добавил Устенко.
Ребят - с бронзой!