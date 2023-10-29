Ясмина Кадырова: «Получилось не все, что хотели показать, но это только первый старт в сезоне. Будем бороться за место на чемпионате России»

Теги сборная России пары Валерий Колесов Ясмина Кадырова Серия Гран-при России Фигурное катание

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали свое выступление с произвольной программой.

Пара завоевала бронзу на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Получилось не все задуманное, не все, что мы хотели показать. Но, в принципе, это только наш первый старт в сезоне, впереди еще много работы, у нас есть время. Будем бороться за место на чемпионате России», – сказала Кадырова.

«На соревнованиях все-таки присутствует давление и конкуренция. На прокатах мы, по сути, сами с собой, показываем себя перед судьями, чтобы понять, какие ошибки нужно исправить. А на соревнованиях уже начинается борьба, это уже чуть-чуть, но другой настрой.

Могу сказать, что у нас поставлены разные программы по характеру, они обе не банальные и такие мультитональные», – отметил Колесов. 

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