Нугуманова о Туктамышевой: «Если Лиза решила сделать паузу, значит, так надо. Она в любой момент может вернуться»

Елизавета Нугуманова считает, что Туктамышева может вернуться к соревнованиям.

Чемпионка мира-2015 пропустит текущий соревновательный сезон.

«Если Лиза так решила, значит, так надо. Она в любой момент может вернуться. Спортсмены могут взять паузу, чтобы вернуться с новыми силами. С чем связано такое решение Туктамышевой? Не могу сказать. Иногда нужна пауза, чтобы превзойти себя еще больше.

Тому пример Рома Савосин, который полностью сменил свой имидж и свое катание. Очень приятные перемены, и на сегодняшний день мы видим, как Роме пошла пауза на пользу. Хочу его поздравить с возвращением», – сказала Нугуманова.