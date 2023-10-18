Нугуманова о Туктамышевой: «Если Лиза решила сделать паузу, значит, так надо. Она в любой момент может вернуться»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елизавета Нугуманова Роман Савосин Фигурное катание

Елизавета Нугуманова считает, что Туктамышева может вернуться к соревнованиям.

Чемпионка мира-2015 пропустит текущий соревновательный сезон.

«Если Лиза так решила, значит, так надо. Она в любой момент может вернуться. Спортсмены могут взять паузу, чтобы вернуться с новыми силами. С чем связано такое решение Туктамышевой? Не могу сказать. Иногда нужна пауза, чтобы превзойти себя еще больше.

Тому пример Рома Савосин, который полностью сменил свой имидж и свое катание. Очень приятные перемены, и на сегодняшний день мы видим, как Роме пошла пауза на пользу. Хочу его поздравить с возвращением», – сказала Нугуманова. 

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3 комментария

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Ольга Ив
Если Лиза сейчас начнёт хорошо зарабатывать в шоу, в других проектах, очень сложно будет возвращаться.
+8
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Lennuci
Насчет "в любой момент может вернуться" - не факт, что удачно. Там желающих очередь и никто не дремлет. Но это решение Лизы. Да и отдохнуть, мотаясь по шоу - тоже сомнительное заявление от Нугумановой.
+3
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Андрей Шабанов
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против Лизы играют истории Сотниковой, Усачёвой, Загитовой, которые после приостановки карьеры уже не вернулись...

в пользу Лизы играет огромный опыт, характер, любовь к фигурке

очень надеюсь, очень хочу верить в возвращение Лизы...
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