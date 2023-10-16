Гончаренко о прокате Мозалева: «Когда срываются элементы, впечатление от программы портится. Хочется пожелать ему стабильного катания»

Теги сборная России мужское катание Инна Гончаренко Андрей Мозалев Серия Гран-при России Край курая Фигурное катание

Инна Гончаренко пожелала стабильного катания фигуристу Андрею Мозалеву.

Накануне Мозалев занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе.

«Мне жаль, что у Андрея Мозалева не все получилось. У него есть целостность между короткой и произвольной программами, он рассказывает свою историю, пытается донести свое видение музыки, свои ощущения, это всегда интересно.

Но все-таки в мужском фигурном катании фигуристы должны прыгать и не падать, а когда срываются элементы, впечатление от программы портится.

Хочется пожелать ему стабильного катания, чтобы мы полностью смогли понять его образ. Не все удалось, но я считаю, что у него интересные выступления», – сказала тренер.

У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛисаАлиса78
Не знаю, вообще не испортилось впечатление.
Бывают чистые и нудные прокаты, а у Андрея в любом виде программы хороши, даже с падением
Всё таки катит он потрясающе
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучшее_враг_хорошего
Чего они все привязались к Мозалеву?
На первом этапе у всех были грязные прокаты: каждый что-то сорвал в КП или ПП.
По честному, после кп Андрей должен был быть вторым. По итогу - третий. Это что - провал всех провалов?
Он классный катальщик, у него есть свой стиль, свое настроение, видение. Проги всегда хорошие.
А стабильность - это пригодилось бы каждому нашему парню. У нас уже который сезон лидера нет. Есть мощная конкуренция. И в этом тоже есть свои плюсы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
А к Петросян,сорвавшей 3 ультра-си,это не относится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий