Гончаренко о прокате Мозалева: «Когда срываются элементы, впечатление от программы портится. Хочется пожелать ему стабильного катания»

Инна Гончаренко пожелала стабильного катания фигуристу Андрею Мозалеву.

Накануне Мозалев занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе.

«Мне жаль, что у не все получилось. У него есть целостность между короткой и произвольной программами, он рассказывает свою историю, пытается донести свое видение музыки, свои ощущения, это всегда интересно.

Но все-таки в мужском фигурном катании фигуристы должны прыгать и не падать, а когда срываются элементы, впечатление от программы портится.

Хочется пожелать ему стабильного катания, чтобы мы полностью смогли понять его образ. Не все удалось, но я считаю, что у него интересные выступления», – сказала тренер.

У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?