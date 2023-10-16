Гончаренко о прокате Мозалева: «Когда срываются элементы, впечатление от программы портится. Хочется пожелать ему стабильного катания»
Инна Гончаренко пожелала стабильного катания фигуристу Андрею Мозалеву.
Накануне Мозалев занял третье место на этапе Гран-при России в Уфе.
«Мне жаль, что у Андрея Мозалева не все получилось. У него есть целостность между короткой и произвольной программами, он рассказывает свою историю, пытается донести свое видение музыки, свои ощущения, это всегда интересно.
Но все-таки в мужском фигурном катании фигуристы должны прыгать и не падать, а когда срываются элементы, впечатление от программы портится.
Хочется пожелать ему стабильного катания, чтобы мы полностью смогли понять его образ. Не все удалось, но я считаю, что у него интересные выступления», – сказала тренер.
У наших фигуристов тренд на обилие квадов, но риск все только портит. Почему так?
Бывают чистые и нудные прокаты, а у Андрея в любом виде программы хороши, даже с падением
Всё таки катит он потрясающе
На первом этапе у всех были грязные прокаты: каждый что-то сорвал в КП или ПП.
По честному, после кп Андрей должен был быть вторым. По итогу - третий. Это что - провал всех провалов?
Он классный катальщик, у него есть свой стиль, свое настроение, видение. Проги всегда хорошие.
А стабильность - это пригодилось бы каждому нашему парню. У нас уже который сезон лидера нет. Есть мощная конкуренция. И в этом тоже есть свои плюсы.