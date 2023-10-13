Егор Рухин: «Василевский и Лавренчук с полным пониманием подходят ко мне и к тренировочному процессу, я очень доволен кататься в этой команде»

Фигурист Егор Рухин рассказал о проблемах прошлого сезона и переходе в новую команду.

– С чем можно связать почти полный пропуск сезона в прошлом году? Если не ошибаюсь, ты выступил только на одном старте.

– У меня были проблемы при подготовке к прошлому сезону, я заболел ковидом. Не мог восстановиться, хотел попытаться зацепить сезон, но откатался на Гран-при и понял, что не смогу, потому что не долечился, врачи запретили мне тренироваться. Какой-то период я не катался. Уже после чемпионата России вышел на лед, начал потихоньку вкатываться, готовиться, «раздыхивать» легкие, потому что это было не очень просто. Сейчас начинаю все заново.

– Сейчас с выносливостью стало лучше?

– Да, выносливость стала лучше, я почувствовал, как поменялись ощущения от прошлого старта к этому – и по короткой программе, и по произвольной. Уверенность приходит немножко другая, ощущение старта другое. Я очень рад, что снова выступаю, буду стараться попадать на лучшие места.

– Проблем с мотивацией из-за внутреннего сезона не возникает?

– Нет, наоборот, ее слишком много. Порой в тренировках это немножко мешает, но тренерский состав помогает мне с этим справиться и направляет меня в нужное русло.

– Сколько времени ты уже работаешь под руководством Алексея Василевского?

– С 15 июля пришел на сборы, и начали работать. По факту плотной подготовки у меня было всего два месяца, это очень мало. То, что я катался сам – это несистематические тренировки, а поддержка минимальной формы. В системе я работаю только два месяца. Считаю, что это неплохо, надеюсь, дальше будет лучше.

– Можно ли сказать, что ты нашел свою команду, в которой тебе комфортно?

– Думаю, да. Алексей Георгиевич (Василевский) и Юлия Ивановна (Лавренчук) с полным пониманием подходят ко мне и к тренировочному процессу, я очень доволен кататься в этой команде и работать, – сказал .