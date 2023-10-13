Егор Рухин: «Василевский и Лавренчук с полным пониманием подходят ко мне и к тренировочному процессу, я очень доволен кататься в этой команде»

Теги сборная России мужское катание Егор Рухин Алексей Василевский Юлия Лавренчук Фигурное катание

Фигурист Егор Рухин рассказал о проблемах прошлого сезона и переходе в новую команду.

– С чем можно связать почти полный пропуск сезона в прошлом году? Если не ошибаюсь, ты выступил только на одном старте.

– У меня были проблемы при подготовке к прошлому сезону, я заболел ковидом. Не мог восстановиться, хотел попытаться зацепить сезон, но откатался на Гран-при и понял, что не смогу, потому что не долечился, врачи запретили мне тренироваться. Какой-то период я не катался. Уже после чемпионата России вышел на лед, начал потихоньку вкатываться, готовиться, «раздыхивать» легкие, потому что это было не очень просто. Сейчас начинаю все заново.

– Сейчас с выносливостью стало лучше?

– Да, выносливость стала лучше, я почувствовал, как поменялись ощущения от прошлого старта к этому – и по короткой программе, и по произвольной. Уверенность приходит немножко другая, ощущение старта другое. Я очень рад, что снова выступаю, буду стараться попадать на лучшие места.

– Проблем с мотивацией из-за внутреннего сезона не возникает?

– Нет, наоборот, ее слишком много. Порой в тренировках это немножко мешает, но тренерский состав помогает мне с этим справиться и направляет меня в нужное русло.

– Сколько времени ты уже работаешь под руководством Алексея Василевского?

– С 15 июля пришел на сборы, и начали работать. По факту плотной подготовки у меня было всего два месяца, это очень мало. То, что я катался сам – это несистематические тренировки, а поддержка минимальной формы. В системе я работаю только два месяца. Считаю, что это неплохо, надеюсь, дальше будет лучше.

– Можно ли сказать, что ты нашел свою команду, в которой тебе комфортно?

– Думаю, да. Алексей Георгиевич (Василевский) и Юлия Ивановна (Лавренчук) с полным пониманием подходят ко мне и к тренировочному процессу, я очень доволен кататься в этой команде и работать, – сказал Рухин

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13 комментариев

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natali5228
Лучше б рассказал, зачем от Буяновой, которая его собрала и довела до ЮЧМ, ушёл обратно к пальто и развалился
+10
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Леди Брэкнелл
Он и от Волкова уже ушел? 😳 Ниче себе
+5
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Железная Леди
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Переболевшие ковидом очеь долго восстанавливаются, бывает, что год и больше. Ты молодой, спортсмен, надеюсь, что не так долго. успехов тебе ..
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Док Аксель
После ковида проблемы с дыханием и физической выносливостью остаются на долго. Не было бы только осложнений. Егору здоровья и успешно подготовиться к сезону. Приз Колобка он за собой застолбил в нашем фигурном катании. )))
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natali5228
Ответ Железная Леди
А может потому, что Лакерник с командой судей стал не замечать его четверные?
И он решил совсем от прыжков избавиться, даже от тройных?)
+4
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Е...С
Ну и замечательно, всегда важно, чтобы тренер и спортсмен понимали друг друга.
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Железная Леди
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Ответ natali5228
Лучше б рассказал, зачем от Буяновой, которая его собрала и довела до ЮЧМ, ушёл обратно к пальто и развалился
Это непонятно. вероятно, скоро сам пожалел.
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Железная Леди
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Ответ natali5228
И он решил совсем от прыжков избавиться, даже от тройных?)
Наверно пубертат одолел, а еще ковид. вообще беготня это не есть хорошо.
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Железная Леди
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Ответ natali5228
И он решил совсем от прыжков избавиться, даже от тройных?)
это когда? когда вернулся к ЭТ?
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Colob01
Успехов Егору! Надеюсь, процесс смены тренерских штабов не возобновит (полное взаимопонимание не всегда возможно).
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Железная Леди
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Ответ Железная Леди
Это непонятно. вероятно, скоро сам пожалел.
А может потому, что Лакерник с командой судей стал не замечать его четверные?
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natali5228
Ответ Железная Леди
это когда? когда вернулся к ЭТ?
Ну вспомните, как он на чр в хлам развалился. А до этого в призах на этапах международки был. Потом Тутберидзе вью давала, а-ля невиноватая я, он сам пришел
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