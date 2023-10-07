Шимада, Чжи А Син, Накаи, Ю Сон Ким, Уэзоно и Квон Мин Соль вышли в финал Гран-при среди юниоров

Стали известны участники финала Гран-при среди юниоров в женском одиночном катании.

Соревнования пройдут с 7 по 10 декабря в Пекине.

Финал Гран-при среди юниоров

Девушки

Участники

Мао Шимада (Япония)

Чжи А Син (Южная Корея)

Ами Накаи (Япония)

Рена Уэзоно (Япония)

Ю Сон Ким (Южная Корея)

Квон Мин Соль (Южная Корея)

Запасные

Йо Такаги (Япония)

Элис Лин-Грейси (США)

Со Чжин Юн (Южная Корея)