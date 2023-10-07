Шимада, Чжи А Син, Накаи, Ю Сон Ким, Уэзоно и Квон Мин Соль вышли в финал Гран-при среди юниоров
Стали известны участники финала Гран-при среди юниоров в женском одиночном катании.
Соревнования пройдут с 7 по 10 декабря в Пекине.
Финал Гран-при среди юниоров
Девушки
Участники
Мао Шимада (Япония)
Чжи А Син (Южная Корея)
Ами Накаи (Япония)
Рена Уэзоно (Япония)
Ю Сон Ким (Южная Корея)
Квон Мин Соль (Южная Корея)
Запасные
Йо Такаги (Япония)
Элис Лин-Грейси (США)
Со Чжин Юн (Южная Корея)
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