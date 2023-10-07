Шимада, Чжи А Син, Накаи, Ю Сон Ким, Уэзоно и Квон Мин Соль вышли в финал Гран-при среди юниоров

Теги сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Гран-при среди юниоров Чжи А Син Мао Шимада Квон Мин Соль Элис Лин-Грейси Ами Накаи Ю Сон Ким Айо Такаги Рена Уэзоно Со Чжин Юн Фигурное катание

Стали известны участники финала Гран-при среди юниоров в женском одиночном катании.

Соревнования пройдут с 7 по 10 декабря в Пекине.

Финал Гран-при среди юниоров

Девушки

Участники

Мао Шимада (Япония)

Чжи А Син (Южная Корея)

Ами Накаи (Япония)

Рена Уэзоно (Япония)

Ю Сон Ким (Южная Корея)

Квон Мин Соль (Южная Корея)

Запасные

Йо Такаги (Япония)

Элис Лин-Грейси (США)

Со Чжин Юн (Южная Корея)

2 комментария

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galik55
Междусобойчик Японии и Кореи.
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Храбрая виолончелистка
Красиво всем сёстрам по серьгам раздали. Три японки и три кореянки.
+1
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