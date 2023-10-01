Щербакова выступила с новым показательным номером на шоу в Пекине. Она каталась под Frozen Мадонны

Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу в Пекине.

Олимпийская чемпионка каталась под песню Мадонны Frozen.

Шоу с участием российских фигуристов в Пекине пройдет с 1 по 3 октября.

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ФОТО: RockbearX/Weibo