Щербакова выступила с новым показательным номером на шоу в Пекине. Она каталась под Frozen Мадонны

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу в Пекине.

Олимпийская чемпионка каталась под песню Мадонны Frozen. 

Шоу с участием российских фигуристов в Пекине пройдет с 1 по 3 октября. 

ВИДЕО

ФОТО: RockbearX/Weibo

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63 комментария

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Allairina
Какая красивая Аня, китайские поклонники в восторге там.
+32
-10
+22
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Mary
Какое красивое у Ани платье 😍😍😍
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Tytti
Красивый образ у Ани!
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Mari Gams
Здорово , что для шоу приготовили новые программы .:
Анечка прелестна !
Всем нашим фигуристам успешных выступлений в шоу на радость китайским болельщикам .
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ретроградный меркурий
Ответ Елена Синельникова
Про всей симпатии к Ане, но опять одни и те же движения… ласточка, потом поднятая двумя руками ногами вверх - это ведь же всё было уже, ощущение, что одна и та же программа постоянно катается под разную музыку
У Авербуха в "Молитве" была совершенно другая хореография и очень много интересных шагов. А Глейх - да, печально. Окончательно скатился в халтуру. Есть некоторые находки по шагам, но их слишком мало, чтобы сказать, что Аня катает как-то по-другому. Хрустальному явно нужна свежая кровь, а Ане нужно поработать с другими хореографами, чтобы развиваться
+22
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Тайга86
Классная песня, фигурнокатательная. На Аню, думаю, здорово села и, судя по кусочку видео было очень красиво.
+20
-5
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Елена Синельникова
Про всей симпатии к Ане, но опять одни и те же движения… ласточка, потом поднятая двумя руками ногами вверх - это ведь же всё было уже, ощущение, что одна и та же программа постоянно катается под разную музыку
+32
-18
+14
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Mary
Новая программа Ани понравилась, интересная задумка с костюмом
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Allairina
Ответ Алексей Токарев
Здесь полная версия, вблизи. https://weibo.com/p/10080885da7ea7ffec794f3271c43846b862e1/super_index
Спасибо большое!
+14
-4
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Алексей Токарев
Здесь полная версия, вблизи.
https://weibo.com/p/10080885da7ea7ffec794f3271c43846b862e1/super_index
+15
-5
+10
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Anna
Аня шикарна, но эти платья а-ля: а вот тут капли крови, а вот тут разбитое сердце и т. д. - детский сад какой-то
+20
-11
+9
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Viktoria dek
Ответ Оле-Лукойе
Все бы ничего, но это красное пятно зачем?
Это кровь, разбитое сердце... Перевод песни прочитайте, и все станет понятно)
+11
-2
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Аленка_76
Очень красивое платье у Ани!
Программа тоже очень понравилась!
+18
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Тайга86
Ответ Елена Синельникова
Про всей симпатии к Ане, но опять одни и те же движения… ласточка, потом поднятая двумя руками ногами вверх - это ведь же всё было уже, ощущение, что одна и та же программа постоянно катается под разную музыку
В шоу они все показывают то, что лучше всего умеют и сохранили. Или только у Ани так?) Просто обратите внимание на других девочек.
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Tan Tan
Ответ Елена Синельникова
Про всей симпатии к Ане, но опять одни и те же движения… ласточка, потом поднятая двумя руками ногами вверх - это ведь же всё было уже, ощущение, что одна и та же программа постоянно катается под разную музыку
Недавно ФК смотрите да?)
+12
-4
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Екатерина К
Я очень люблю Аню , она как всегда красива в новом номере. Но ей правда хорошо бы поработать с новыми хореографами, ее потенциал не раскрыт .
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-2
+7
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Lanapiano
Люблю Аню, но наряд странный. Не могли что-то получше придумать..
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-8
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Svetlana Yablonskaya
Анюта прекрасна, очень соскучилась по её катанию! Платье сперва не очень понравилось, но потом посмотрела вблизи и оценила. Форма на диво хороша, если учесть болезнь, прыжки и вращения лёгкие.
+14
-8
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ретроградный меркурий
Я ожидал канонического чёрного платья, как у Мадонны. Платье красивое, но белый цвет сливается со ььдом. И аксессуар на голове совершенно лишний, я его смысла вообще не понял. В остальном хороший номер, Аня катается завораживающе красиво.
+13
-7
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Лия Романова
хороший выбор музыки у Ани
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FlowerF
Понравилась программа, Аня восхитительно женственная, а в этом платье еще и невероятно высокой кажется.
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Елена Спирина
Поздравляю Аню с прекрасным выступлением. Удачи на остальных шоу
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romeo5555
Шикарный музон. Костюм интересный. Номер 👍
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EmperorNazer
Вау, Аня здесь прям Снежная королева, очень нравится образ, удачно подобрали под Frozen. Ожидания от программы оправдались) Странно, что спортс сюда видео не загрузил, вот есть запись в хорошем качестве - https://t.me/TeamShcherbakova/13209
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Сергей Сто
Ответ Ezhevika33
Почему не выложили видео.
Ссылка есть...чуть ниже пару постов и там полное видео...прокат интересный..понравился
+6
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