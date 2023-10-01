Щербакова выступила с новым показательным номером на шоу в Пекине. Она каталась под Frozen Мадонны
Анна Щербакова представила новый показательный номер на шоу в Пекине.
Олимпийская чемпионка каталась под песню Мадонны Frozen.
Шоу с участием российских фигуристов в Пекине пройдет с 1 по 3 октября.
ФОТО: RockbearX/Weibo
Анечка прелестна !
Всем нашим фигуристам успешных выступлений в шоу на радость китайским болельщикам .
https://weibo.com/p/10080885da7ea7ffec794f3271c43846b862e1/super_index
Программа тоже очень понравилась!