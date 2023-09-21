Тренер сборной Испании Матвеева: «В первые годы я пыталась ввести взвешивание. Но пара девочек сказали: «Мы не будем этого делать. Это неправильно»

Теги сборная Испании синхронное катание Эльвира Матвеева Фигурное катание

Тренер Эльвира Матвеева рассказала о разнице в подходе к тренировкам в РФ и Испании.

Матвеева выступала в синхронном катании за российскую команду «Парадиз». Сейчас работает тренером в Испании. 

— Подход к тренировкам в Испании отличается от того, что ты видела в России? Например, контроль за весом.

— В первые годы я пыталась ввести взвешивание. Но пара девочек сказали: «Мы не будем этого делать. Это неправильно». Я здесь никому не советовала худеть или толстеть, просто пыталась контролировать это, следить за всеми процессами. Но им это не надо, значит, мне тоже. Процесс взвешивания загонял их в какой-то ступор. Они платят деньги, ходят на тренировки, а я тут включаю какие-то вещи, которые им вообще не нужны.

Еще я не общаюсь с родителями, у каждой из трех команд есть менеджер. И никакая мама мне не напишет с претензией, почему ее ребенок не в команде.

Бывает, что ребята тусуют до утра, а потом приходят на занятия. Я им говорю: «Вы хотя бы от меня сторис-то скрывайте, я же вижу, чем вы занимались». Но вообще — это очень опасно. Ты ведь не только катаешься сам, но и поднимаешь кого-то. А как будут работать твои тело и голова после ночной тусовки?

В «Парадизе» была дисциплина и самодисциплина. Здесь я пытаюсь создать дисциплину, но самодисциплины как таковой нет. В России тренер — это старший человек, наставник. Здесь тебя воспринимают как друга.

— В чем это выражается?

— Однажды этим летом я очень устала, было больше семи часов льда подряд. Ко мне пришли старшие ребята, мы работали над постановкой. Это уже взрослые фигуристы, и я предложила им придумать что-то вместе со мной, сказала, что устала за день. Мальчик в команде повернулся и сказал: «Вам хотя бы за это деньги платят»…

И такое бывает. Хотя я не предлагала работать за себя, а просто предложила поучаствовать в процессе постановки. Тут к тебе относятся так, что ты предоставляешь услугу.

— У тебя были проблемы, связанные с тем, что ты из России?

— Нет, никогда. Все-таки комьюнити в синхронном и одиночном катании разные. У нас очень дружные отношения со всеми. Однажды кто-то за общим столом спросил меня, как я отношусь ко всему, что сейчас происходит в мире. Это логичный вопрос, который возникает после того, как люди узнают о том, что я русская. Но и то, это было только один раз.

Несмотря на то, что я русская, меня постоянно зовут на различные мероприятия. Недавно приглашали на сборы в Италию, но я сама не смогла поехать из-за занятости по основной работе, – сказала Матвеева. 

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13 комментариев

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Роман Волков
А это вообще Спорт высоких достижений?
Полное ощущение, что это Личное хобби, хочу делаю, хочу нет!
Это называется Абсолютная Безответственность.
Я даже не знаю, что тут добавить.
+14
-3
+11
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N-fox
Люди платят немалые деньги, для них это хобби, развлечение. Поэтому, за ваши деньги - любой каприз, как говорится.
+9
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+8
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Zbra
Ответ Роман Волков
А это вообще Спорт высоких достижений? Полное ощущение, что это Личное хобби, хочу делаю, хочу нет! Это называется Абсолютная Безответственность. Я даже не знаю, что тут добавить.
Никакая не безответственность, а любительский спорт. Люди это делают не во имя высоких целей и не ради госнаград. Просто хобби. Ничего предосудительного.
+8
0
+8
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Алеся Ткаченко
А тренер не пробовала объяснить что лишний вес не только неэстетично но и еще травмоопасно,что с лишним весом особо не попрыгаешь?Испанские фигуристки видимо не хотят иметь медали ЧЕ и ЧМ.Только вопрос а нафига отваливать такие деньги ?Чтобы от борта к борту скользить?Ну и зачем?
+6
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+6
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Anton Miklin
Зачем в Испании тренеру вставать в позу и права качать, когда ему именно подопечные зарплату платят? Чем их больше - тем лучше. Будь что будет, лишь бы источник дохода не иссякал.
+5
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Даша Лавренова
Говорит, что в Испании тренера воспринимают как друга. Просят повести пример – рассказывает, как попросила ребят помочь, а они ее по сути послали, "сама работай, мы тебе за это деньги платим". Такая себе дружба 😄
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FanofKamilaValieva
Ну, по крайней мере, я почти понял что такое любитель и что такое профессионал.
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imaxim
Из испанских фигуристок-одиночниц только Соня Лафуэнте вспоминается
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Алеся Ткаченко
В Германии кстати такая же ситуация.
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Алеся Ткаченко
Ответ Роман Волков
А это вообще Спорт высоких достижений? Полное ощущение, что это Личное хобби, хочу делаю, хочу нет! Это называется Абсолютная Безответственность. Я даже не знаю, что тут добавить.
Европа это вам не Россия.Там невозможно никого заставить худеть и прыгать.На тренера еще в суд подадут за жестокое обращение с детьми.
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Роман Волков
Ответ Zbra
Никакая не безответственность, а любительский спорт. Люди это делают не во имя высоких целей и не ради госнаград. Просто хобби. Ничего предосудительного.
Это ещё Наш тренер пытается добиться от них хоть какого-то результата.
И она, похоже, единственная кому всё это нужно, при этом всё платно.🤷‍♂️
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MyCA
Ответ Алеся Ткаченко
А тренер не пробовала объяснить что лишний вес не только неэстетично но и еще травмоопасно,что с лишним весом особо не попрыгаешь?Испанские фигуристки видимо не хотят иметь медали ЧЕ и ЧМ.Только вопрос а нафига отваливать такие деньги ?Чтобы от борта к борту скользить?Ну и зачем?
Там нет прыжков это синхронное поддержки есть.
0
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Алеся Ткаченко
Ответ MyCA
Там нет прыжков это синхронное поддержки есть.
Синхронное,не синхронное,какая разница.Можно подумать в ЖО у них как-то по другому думают и тренируются.Видно по "успешным выступлениям"
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