Тренер сборной Испании Матвеева: «В первые годы я пыталась ввести взвешивание. Но пара девочек сказали: «Мы не будем этого делать. Это неправильно»

Тренер Эльвира Матвеева рассказала о разнице в подходе к тренировкам в РФ и Испании.

Матвеева выступала в синхронном катании за российскую команду «Парадиз». Сейчас работает тренером в Испании.

— Подход к тренировкам в Испании отличается от того, что ты видела в России? Например, контроль за весом.

— В первые годы я пыталась ввести взвешивание. Но пара девочек сказали: «Мы не будем этого делать. Это неправильно». Я здесь никому не советовала худеть или толстеть, просто пыталась контролировать это, следить за всеми процессами. Но им это не надо, значит, мне тоже. Процесс взвешивания загонял их в какой-то ступор. Они платят деньги, ходят на тренировки, а я тут включаю какие-то вещи, которые им вообще не нужны.

Еще я не общаюсь с родителями, у каждой из трех команд есть менеджер. И никакая мама мне не напишет с претензией, почему ее ребенок не в команде.

Бывает, что ребята тусуют до утра, а потом приходят на занятия. Я им говорю: «Вы хотя бы от меня сторис-то скрывайте, я же вижу, чем вы занимались». Но вообще — это очень опасно. Ты ведь не только катаешься сам, но и поднимаешь кого-то. А как будут работать твои тело и голова после ночной тусовки?

В «Парадизе» была дисциплина и самодисциплина. Здесь я пытаюсь создать дисциплину, но самодисциплины как таковой нет. В России тренер — это старший человек, наставник. Здесь тебя воспринимают как друга.

— В чем это выражается?

— Однажды этим летом я очень устала, было больше семи часов льда подряд. Ко мне пришли старшие ребята, мы работали над постановкой. Это уже взрослые фигуристы, и я предложила им придумать что-то вместе со мной, сказала, что устала за день. Мальчик в команде повернулся и сказал: «Вам хотя бы за это деньги платят»…

И такое бывает. Хотя я не предлагала работать за себя, а просто предложила поучаствовать в процессе постановки. Тут к тебе относятся так, что ты предоставляешь услугу.

— У тебя были проблемы, связанные с тем, что ты из России?

— Нет, никогда. Все-таки комьюнити в синхронном и одиночном катании разные. У нас очень дружные отношения со всеми. Однажды кто-то за общим столом спросил меня, как я отношусь ко всему, что сейчас происходит в мире. Это логичный вопрос, который возникает после того, как люди узнают о том, что я русская. Но и то, это было только один раз.

Несмотря на то, что я русская, меня постоянно зовут на различные мероприятия. Недавно приглашали на сборы в Италию, но я сама не смогла поехать из-за занятости по основной работе, – сказала Матвеева.