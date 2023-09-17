Гуменник о программе под Rammstein: «Надеюсь, это как‑нибудь повернется, что мне будет разрешено катать»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник надеется, что ему разрешат выступать под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.

«Мне передали, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, что это как‑нибудь повернется, что мне будет разрешено катать.

Я пока не знаю, кто мне запретил. Нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку, которую сочинил Rammstein или другой исполнитель», – сказал Гуменник.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Убивает сама ситуация, кто-то запретил, кто-то может разрешить... Что вообще происходит?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
//Я пока не знаю, кто мне запретил//
А, может, никто?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aalto
Ответ NTLY
//Я пока не знаю, кто мне запретил// А, может, никто?
а может сам?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orange carrot
Стоп, а Матвей сказал что депутат, а ему об этом Петя в раздевалке сказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pashkka
Петечка-поповский сын совершенно далёк от духовных ценностей своего отца!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий