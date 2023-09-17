Гуменник о программе под Rammstein: «Надеюсь, это как‑нибудь повернется, что мне будет разрешено катать»

Фигурист Петр Гуменник надеется, что ему разрешат выступать под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.

«Мне передали, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, что это как‑нибудь повернется, что мне будет разрешено катать.

Я пока не знаю, кто мне запретил. Нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку, которую сочинил Rammstein или другой исполнитель», – сказал Гуменник.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?