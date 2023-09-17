«Нужно разделять музыку и биографию артиста». Попова о запрете Гуменнику выступать под Rammstein

Бетина Попова призвала разделять музыку и исполнителя после ситуации с Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Я согласна с позицией, что нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет…

Мне кажется, если открыть те же какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров и каждый трек там… Там три трека в программе почти у каждого.

Если все это разбирать, можно сойти с ума. Мне кажется, музыка должна оставаться музыкой», – заявила тренер по фигурному катанию Бетина Попова.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?