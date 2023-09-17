«Нужно разделять музыку и биографию артиста». Попова о запрете Гуменнику выступать под Rammstein
Бетина Попова призвала разделять музыку и исполнителя после ситуации с Rammstein.
К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.
«Я согласна с позицией, что нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет…
Мне кажется, если открыть те же какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров и каждый трек там… Там три трека в программе почти у каждого.
Если все это разбирать, можно сойти с ума. Мне кажется, музыка должна оставаться музыкой», – заявила тренер по фигурному катанию Бетина Попова.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
Бетина же просто не в курсе что нашей стране сейчас противостоит военная коалиция с названием Рамштайн.
Группа всего лишь виновата названием по одноименной авиабазе, точнее изначально даже по названию авиашоу.
Я бы не запрещал, потому что группа ни при чем.
Но и Москвину понимаю, которая кроме прочего не хочет наверно подставлять своего ученика Антона.
За себя то она не опасается и послала бы в нужном направлении если бы наехали на неё лично.