«Нужно разделять музыку и биографию артиста». Попова о запрете Гуменнику выступать под Rammstein

Теги Бетина Попова Петр Гуменник музыка Фигурное катание

Бетина Попова призвала разделять музыку и исполнителя после ситуации с Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге ему не разрешили кататься под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Я согласна с позицией, что нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет…

Мне кажется, если открыть те же какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров и каждый трек там… Там три трека в программе почти у каждого.

Если все это разбирать, можно сойти с ума. Мне кажется, музыка должна оставаться музыкой», – заявила тренер по фигурному катанию Бетина Попова.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

7 комментариев

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Бу!
артисты используют себя не только для творчества, но и для пропаганды.
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Анастасия Прудникова
Конкретно эта песня с нормальными текстом и музыкой. У них есть весьма сомнительного качества композиции с откровенно пошлыми клипами впридачу, но не данная, под которую Петр должен был катать.
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veramarso
Ответ Лакс
ну не в артисте же дело. Бетина же просто не в курсе что нашей стране сейчас противостоит военная коалиция с названием Рамштайн. Группа всего лишь виновата названием по одноименной авиабазе, точнее изначально даже по названию авиашоу.
Ну так может и хорошо, что "не в курсе"? И Бетина и большая часть аудитории ФК. А подобные запреты только рекламу дали этому. Для чего, не понятно.
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Лакс
ну не в артисте же дело.
Бетина же просто не в курсе что нашей стране сейчас противостоит военная коалиция с названием Рамштайн.
Группа всего лишь виновата названием по одноименной авиабазе, точнее изначально даже по названию авиашоу.
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Elena Savanuk
Да уж... Первый пошел, т.е. зарубили именно Петю с зарубежной композицией на худсовете...
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Лакс
Ответ veramarso
Ну так может и хорошо, что "не в курсе"? И Бетина и большая часть аудитории ФК. А подобные запреты только рекламу дали этому. Для чего, не понятно.
то что не в курсе Бетина это нормально, что большинство не в курсе кто воюет с их согражданами и родственниками многих - не нормально.
Я бы не запрещал, потому что группа ни при чем.
Но и Москвину понимаю, которая кроме прочего не хочет наверно подставлять своего ученика Антона.
За себя то она не опасается и послала бы в нужном направлении если бы наехали на неё лично.
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Иван Грозный
Ответ Лакс
ну не в артисте же дело. Бетина же просто не в курсе что нашей стране сейчас противостоит военная коалиция с названием Рамштайн. Группа всего лишь виновата названием по одноименной авиабазе, точнее изначально даже по названию авиашоу.
И я не в курсе? А что американцы на нас напали?
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