Авербух о программе Гуменника под Rammstein: «Внутри каждого исполнителя и хореографа должен быть внутренний цензор. Мне бы такое в голову не пришло»
Илья Авербух высказался о программе Петра Гуменника под песню Rammstein.
Гуменник должен был выступать с этой программой в сезоне-2023/24. Однако фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.
«Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову.
Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утвержденной песне, сразу подумал, что это неактуально на данный момент», – сказал Авербух.
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