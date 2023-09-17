Авербух о программе Гуменника под Rammstein: «Внутри каждого исполнителя и хореографа должен быть внутренний цензор. Мне бы такое в голову не пришло»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Илья Авербух высказался о программе Петра Гуменника под песню Rammstein.

Гуменник должен был выступать с этой программой в сезоне-2023/24. Однако фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову.

Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утвержденной песне, сразу подумал, что это неактуально на данный момент», – сказал Авербух

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»

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25 комментариев

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Оз
Авер, что за бред? Песня вообще- то про солнце! В чем неактуальность то? Какая цензура? Маразм крепчает!
+24
-1
+23
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Игорь Новиков
Свободно мыслить не приходит в голову? Бывает.
+20
-3
+17
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Deadwood
Обычный конъюнктурщик
+17
0
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ретроградный меркурий
А мне бы в голову не пришло холуйствовать. Авербуху бы задуматься над этим. Не у всех мышление холопов. Хорошо, что Петя не мыслит подобными категориями
+16
-1
+15
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kate_ko
Начинаю соглашаться с теми, кто считает Авербуха коньнктурщиком и подхалимом. А ведь талантливый человек, художник, в конце концов! Илья, очнитесь, вы повторяете бред за другими. Разочарование ((
+14
0
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Александр Шульгин
Авербух проходимец
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Юлия Гладкова
Прогиб засчитан. Дно есть у происходящего в последние 1,5 года?
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JL JL
Думаю, будет закономерно если Петр выберет для программы, например, знаменитую в мое время песню ,,Русский с китайцем братья навек!’’
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Katerina Sunny
Такими темпами скоро вся иностранная музыка будет не актуальна.
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veramarso
А почему именно Петя попал? 95 процентов фигуристов катаются под зарубежные произведения...
+5
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ретроградный меркурий
Ответ veramarso
А почему именно Петя попал? 95 процентов фигуристов катаются под зарубежные произведения...
Вы правда не понимаете, почему запретили именно Rammstein? Группа публично поддержала Украину и выступала на одном из концертов с украинским флагом. Отсюда весь сыр-бор. Такими темпами из разрешенной современной музыки останется только Шаман, Лепс и Киркоров и им подобные "правильные* музыканты
+7
-4
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Ross-79
Авербух уважение потерял.
+3
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Katerina Sunny
Ответ kate_ko
Начинаю соглашаться с теми, кто считает Авербуха коньнктурщиком и подхалимом. А ведь талантливый человек, художник, в конце концов! Илья, очнитесь, вы повторяете бред за другими. Разочарование ((
Авербух получает госфинансирование на свои шоу. Не будет он говорить по-другому.
+2
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Kareglazaya
Кто-то боится не получить грант)
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БезызбежноНаКрасный
Ответ ретроградный меркурий
Вы правда не понимаете, почему запретили именно Rammstein? Группа публично поддержала Украину и выступала на одном из концертов с украинским флагом. Отсюда весь сыр-бор. Такими темпами из разрешенной современной музыки останется только Шаман, Лепс и Киркоров и им подобные "правильные* музыканты
Шаман, Лепс и Киркоров
______________
ну и чего, тебе этого мало, что ли, хороняка?)
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unknownman
Ответ Оз
Авер, что за бред? Песня вообще- то про солнце! В чем неактуальность то? Какая цензура? Маразм крепчает!
Посмотрел клип к этой песне. Разве он не про то, как шахтеры Донбасса пытаются избавиться от гнета Зеленского, переодетого в Белоснежку?
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Игорь Новиков
Ответ Порядка.нет
Нет не приходит, ответили в Эуропе: - В польских филармониях не будет звучать музыка П.Чайковского и Д.Шостаковича, в театрах страны не будут ставиться спектакли по пьесам А.Чехова, заявили польские чиновники от культуры
Зачем чей-то бред копировать?
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Ева Майская
Понеслось... Пусть теперь все фигуристы для программ используют искл-но Любэ, Газманова и далее в этом направлении. Танцоры, к примеру, могут Барыню изобразить - чем не патриотизм высшего уровня?.. Авербух от радости захлебнется в комплиментах и докажет свою верную гражданскую позицию. А там и гранты подоспеют )))
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veramarso
Ответ ретроградный меркурий
Вы правда не понимаете, почему запретили именно Rammstein? Группа публично поддержала Украину и выступала на одном из концертов с украинским флагом. Отсюда весь сыр-бор. Такими темпами из разрешенной современной музыки останется только Шаман, Лепс и Киркоров и им подобные "правильные* музыканты
Ну я не в курсе таких тонкостей, не слежу за концертной деятельностью Rammstein. Значит скоро "сверху" начнут спускать утверждённый список возможных исполнителей одобренный цензурой😞
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Порядка.нет
Авербух мыслит по-европейски:
- из конкурса «Европейское дерево года» исключили знаменитый Тургеневский дуб
- Из программы фестиваля оперной музыки в швейцарском Санкт-Галлене Исключили «Орлеанскую деву», написанная русским композитором. Ну и что, что опера была написана в 1879 году? Организаторы считают, что между музыкальным произведением Чайковского, посвященного Жанне Д’Арк, и «событиями на Украине» есть связь. И исполнять эту оперу — «безответственно».
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kate_ko
Ответ Katerina Sunny
Авербух получает госфинансирование на свои шоу. Не будет он говорить по-другому.
Мог бы в своей традиционной манере ответить по-другому. А тут прям, в ровном строю со всеми "марш-марш левой"
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