Авербух о программе Гуменника под Rammstein: «Внутри каждого исполнителя и хореографа должен быть внутренний цензор. Мне бы такое в голову не пришло»

Илья Авербух высказался о программе Петра Гуменника под песню Rammstein.

Гуменник должен был выступать с этой программой в сезоне-2023/24. Однако фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову.

Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утвержденной песне, сразу подумал, что это неактуально на данный момент», – сказал .

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»