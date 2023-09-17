Аннабель Морозов: «Мы с Еременко идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру»

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассказали, как встали в пару.

– Кому пришла идея объединиться в пару?

Морозов: Мне. Когда в прошлом сезоне я рассталась с (Нарижным), то стала думать, с кем могла бы продолжить кататься. Я знала, что Игорь закончил выступления с Соней, но хотел бы дальше выступать. Поэтому решила поговорить с ним и позвонила.

Еременко: Предложение Аннабель стало для меня полной неожиданностью. В тот момент я уже работал с Еленой Станиславовной Масленниковой в шоу , тренировал ребят ее группы на катке «Вдохновение», и когда позвонила Аннабель, то сначала я даже не мог поверить, что это происходит на самом деле.

Мы поговорили по телефону, я ответил, что должен «переварить» всю информацию, потому что уже начал «остывать» с идеей продолжения спортивной карьеры. Неделю думал, и в итоге решил, что надо попробовать, так как это мой последний шанс что-то сделать в спорте. Посчитал, что если не соглашусь, не попытаюсь, потом буду жалеть.

– Попробовали покататься в паре…

Морозов: До нашей встречи с Игорем я ходила кататься на массовое катание. И когда ответил, что готов встать в пару со мной, мы стали вместе ходить на каток, также на массовое катание, потихоньку скатывались.

– Прилетели в США и…

Морозов: Начали работать.

: Тренировались мы во Флориде, на катке, где катается команда НХЛ, неподалеку от Майами.

Морозов: Начали пробовать вместе разные элементы, импровизировали, еще ходили в танцевальные студии, занимались.

– Много времени проводили на льду?

Морозов: Иногда по 6-7 часов, а то и больше со льда не уходили. Но не потому, что процесс скатывания проходил тяжело или возникали проблемы. Просто когда увлекался работой, то он мог проводить с нами на льду несколько часов, пока сам не уставал. Но при этом все мы получали огромное удовольствие от работы.

– То есть процесс притирки не вызвал особых сложностей?

Морозов: Мне кажется, мы с Игорем идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру.

Еременко: Я приехал в Америку, мы вышли на первую тренировку, и как-то постепенно спокойно шаг за шагом все стало складываться. Я, вообще, по характеру спокойный человек – избегаю конфликтов, мне они не нравятся.