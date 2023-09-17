Аннабель Морозов: «Мы с Еременко идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру»
Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассказали, как встали в пару.
– Кому пришла идея объединиться в пару?
Морозов: Мне. Когда в прошлом сезоне я рассталась с Девидом (Нарижным), то стала думать, с кем могла бы продолжить кататься. Я знала, что Игорь закончил выступления с Соней, но хотел бы дальше выступать. Поэтому решила поговорить с ним и позвонила.
Еременко: Предложение Аннабель стало для меня полной неожиданностью. В тот момент я уже работал с Еленой Станиславовной Масленниковой в шоу Ильи Авербуха, тренировал ребят ее группы на катке «Вдохновение», и когда позвонила Аннабель, то сначала я даже не мог поверить, что это происходит на самом деле.
Мы поговорили по телефону, я ответил, что должен «переварить» всю информацию, потому что уже начал «остывать» с идеей продолжения спортивной карьеры. Неделю думал, и в итоге решил, что надо попробовать, так как это мой последний шанс что-то сделать в спорте. Посчитал, что если не соглашусь, не попытаюсь, потом буду жалеть.
– Попробовали покататься в паре…
Морозов: До нашей встречи с Игорем я ходила кататься на массовое катание. И когда Игорь ответил, что готов встать в пару со мной, мы стали вместе ходить на каток, также на массовое катание, потихоньку скатывались.
– Прилетели в США и…
Морозов: Начали работать.
Еременко: Тренировались мы во Флориде, на катке, где катается команда НХЛ, неподалеку от Майами.
Морозов: Начали пробовать вместе разные элементы, импровизировали, еще ходили в танцевальные студии, занимались.
– Много времени проводили на льду?
Морозов: Иногда по 6-7 часов, а то и больше со льда не уходили. Но не потому, что процесс скатывания проходил тяжело или возникали проблемы. Просто когда Николай Морозов увлекался работой, то он мог проводить с нами на льду несколько часов, пока сам не уставал. Но при этом все мы получали огромное удовольствие от работы.
– То есть процесс притирки не вызвал особых сложностей?
Морозов: Мне кажется, мы с Игорем идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру.
Еременко: Я приехал в Америку, мы вышли на первую тренировку, и как-то постепенно спокойно шаг за шагом все стало складываться. Я, вообще, по характеру спокойный человек – избегаю конфликтов, мне они не нравятся.
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