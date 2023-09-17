Аннабель Морозов: «Мы с Еременко идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру»

Теги Николай Морозов сборная России танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Фигурное катание

Фигуристы Аннабель Морозов и Игорь Еременко рассказали, как встали в пару.

Кому пришла идея объединиться в пару?

Морозов: Мне. Когда в прошлом сезоне я рассталась с Девидом (Нарижным), то стала думать, с кем могла бы продолжить кататься. Я знала, что Игорь закончил выступления с Соней, но хотел бы дальше выступать. Поэтому решила поговорить с ним и позвонила.

Еременко: Предложение Аннабель стало для меня полной неожиданностью. В тот момент я уже работал с Еленой Станиславовной Масленниковой в шоу Ильи Авербуха, тренировал ребят ее группы на катке «Вдохновение», и когда позвонила Аннабель, то сначала я даже не мог поверить, что это происходит на самом деле.

Мы поговорили по телефону, я ответил, что должен «переварить» всю информацию, потому что уже начал «остывать» с идеей продолжения спортивной карьеры. Неделю думал, и в итоге решил, что надо попробовать, так как это мой последний шанс что-то сделать в спорте. Посчитал, что если не соглашусь, не попытаюсь, потом буду жалеть.

Попробовали покататься в паре…

Морозов: До нашей встречи с Игорем я ходила кататься на массовое катание. И когда Игорь ответил, что готов встать в пару со мной, мы стали вместе ходить на каток, также на массовое катание, потихоньку скатывались.

Прилетели в США и…

Морозов: Начали работать.

Еременко: Тренировались мы во Флориде, на катке, где катается команда НХЛ, неподалеку от Майами.

Морозов: Начали пробовать вместе разные элементы, импровизировали, еще ходили в танцевальные студии, занимались.

Много времени проводили на льду?

Морозов: Иногда по 6-7 часов, а то и больше со льда не уходили. Но не потому, что процесс скатывания проходил тяжело или возникали проблемы. Просто когда Николай Морозов увлекался работой, то он мог проводить с нами на льду несколько часов, пока сам не уставал. Но при этом все мы получали огромное удовольствие от работы.

То есть процесс притирки не вызвал особых сложностей?

Морозов: Мне кажется, мы с Игорем идеально подходим друг другу, в том числе и по характеру.

Еременко: Я приехал в Америку, мы вышли на первую тренировку, и как-то постепенно спокойно шаг за шагом все стало складываться. Я, вообще, по характеру спокойный человек – избегаю конфликтов, мне они не нравятся.

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8 комментариев

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Allairina
Аннабель повезло, очень хороший партнёр ей достался! Желаю паре успехов!
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Olga Krayz
Игорь шикарный партнёр, приятно посмотреть, хорошо, что вернулся.
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Татьяна Вересова
Аннабель, конечно, ещё работать и работать..
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-1
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Мария Коваленко
Успехов паре в сезоне
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Himmelge
Классные ребята, позитивные, притягивают внимание. Аннабель - энергия! Наконец нашла партнера, с которым легко и есть взаимопонимание. И Игорь не боится поездок в Америку. Пусть совместная работа будет продуктивной и результативной!
+3
0
+3
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Юра Плисецкий
Очень перспективный дуэт получился. Удачи, теперь все зависит от вас.
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Irina037
Мне они понравились вчера
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ccc6srcv2n
РТ- один из лучших у МЕ, молодцы. Я буду за них болеть.
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