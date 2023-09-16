Загитова – Валиевой о моде: «Ты смотришь какие-то стили, ставишь себе референсы, смотришь журналы?»
Камила Валиева ответила на вопросы Первого канала после короткой программы.
Интервью у Валиевой брали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Максим Траньков.
Траньков: Ты опять прекрасно выглядишь, дашь пару уроков?
Валиева: Конечно. Но я у вас лучше поучусь.
Загитова: А ты смотришь какие-то... стили? Ставишь себе референсы? Смотришь журналы?
Валиева: Смотрю картинки обычно из интернета, смотрю, какие тренды сейчас. Но стараюсь одеваться, как мне комфортно.
Траньков: Мне кажется, просто тебя мама с детства пеленала в самые стильные пеленки и привила тебе чувство прекрасного.
Валиева: Мама над этим поработала, когда я маленькая была. У меня даже мокасины были.
Загитова: А откуда время вот? Мне просто интересно – столько тренировок, выступлений, интервью. А модной одежды у тебя очень много.
Валиева: Время после семи есть. С семи до девяти.
Траньков: И его ты тратишь на шопинг?
Валиева: Да, единственное время свободное.
Траньков: Расскажи немного про короткую программу.
Загитова: Она была очень секси!
Валиева: Нет, ха-ха! Это, так сказать, интерпретация наша с тренерами именно музыки, поэтому нужно абстрагироваться от всего и просто смотреть на...
Траньков: Ну очень сложно абстрагироваться, особенно мужскому населению, когда ты так... катаешься.
Валиева: У нас было несколько вариантов для блюза. Не могу сказать названия, выбрала на слух то, что мне понравилось.
А произвольная программа – выбор был либо «Черная пантера», либо танго. Я решила, что «Черная пантера» мне больше понравится.
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Просто сотрясают воздух. Надеюсь, этих конферансье больше не позовут🤦🏼♀️
Грёбаный стыд 80го уровня за такой подкат к малолетке.
Одним словом, Камила была красивая и шикарная! У некоторых зависть полилась)))
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