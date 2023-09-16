Загитова – Валиевой о моде: «Ты смотришь какие-то стили, ставишь себе референсы, смотришь журналы?»

Теги Максим Траньков Первый канал Алина Загитова контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева ответила на вопросы Первого канала после короткой программы.

Интервью у Валиевой брали олимпийские чемпионы Алина Загитова и Максим Траньков

Траньков: Ты опять прекрасно выглядишь, дашь пару уроков?

Валиева: Конечно. Но я у вас лучше поучусь.

Загитова: А ты смотришь какие-то... стили? Ставишь себе референсы? Смотришь журналы?

Валиева: Смотрю картинки обычно из интернета, смотрю, какие тренды сейчас. Но стараюсь одеваться, как мне комфортно.

Траньков: Мне кажется, просто тебя мама с детства пеленала в самые стильные пеленки и привила тебе чувство прекрасного.

Валиева: Мама над этим поработала, когда я маленькая была. У меня даже мокасины были.

Загитова: А откуда время вот? Мне просто интересно – столько тренировок, выступлений, интервью. А модной одежды у тебя очень много.

Валиева: Время после семи есть. С семи до девяти.

Траньков: И его ты тратишь на шопинг?

Валиева: Да, единственное время свободное.

Траньков: Расскажи немного про короткую программу.

Загитова: Она была очень секси!

Валиева: Нет, ха-ха! Это, так сказать, интерпретация наша с тренерами именно музыки, поэтому нужно абстрагироваться от всего и просто смотреть на...

Траньков: Ну очень сложно абстрагироваться, особенно мужскому населению, когда ты так... катаешься.

Валиева: У нас было несколько вариантов для блюза. Не могу сказать названия, выбрала на слух то, что мне понравилось.

А произвольная программа – выбор был либо «Черная пантера», либо танго. Я решила, что «Черная пантера» мне больше понравится. 

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32 комментария

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Элла Бурс
Кто мне скажет, зачем это всё спрашивать?!?!
Просто сотрясают воздух. Надеюсь, этих конферансье больше не позовут🤦🏼‍♀️
+33
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Андрей Лоел
Какая же она косноязычная!
+34
-9
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Лия Романова
русский язык покинул чат)
+26
-5
+21
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Guess The Song
Упоминать про "мужское население", когда Камила даже несовершеннолетняя - позор и вообще ужас
+26
-7
+19
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Ang Feo
Хоспади, что они несут 🤦🏼‍♀️
+24
-7
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Камаз Арбузов
Вопросы неуместные и некорректные, но Камила молодец, справилась, умничка.
+21
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fewral
Ставишь себе референсы???
+21
-4
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Enchanter WIZZARD
Музыки есть, а если найду? А стили есть?
+15
-3
+12
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Guess The Song
Ответ Maturmalai
Ее программа именно на это напрашивается.
Тут уж кто что видит)) По мне - эстетичный танец в красивом платье
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Enchanter WIZZARD
Загитовой нужно с поехавший сняться в Зелёном Слонике 2. Органично будет смотреться
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anyen
Спортс все вопросы Максима и Алины каждому спортсмену отдельными ветками выпускать будет?
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Капитан Немо
Что мне больше всего нравится в Камиле - её искренность, весёлость, скромность и доброта.
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Marya Y
Ответ Shveddka
зачем там это все?
Надо заполнить паузу
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Nassta
Ответ Guess The Song
Упоминать про "мужское население", когда Камила даже несовершеннолетняя - позор и вообще ужас
у нас возраст согласия 16 лет по закону и замуж можно официально выходить. ей до 18ти совсем немного. большинство в этом возрасте уже имеют какие-либо романтические отношения
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Августа Тимофеевна
Камила прекрасна во всем, как по Чехову.
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Alina66
Ну тут Траньков с мужским населением даже Загитову переплюнул
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Iomov
Камилла выглядит достойно даже в самой неоднократной ситуации! Внутренняя красота и чистота делают свою работу!
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Perfectooo
Господи, какую ахинею несут ведущие??
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Shveddka
зачем там это все?
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technic
"Траньков: Мне кажется, просто тебя мама с детства пеленала в самые стильные пеленки и привила тебе чувство прекрасного"
Грёбаный стыд 80го уровня за такой подкат к малолетке.
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Leonid73
Кто задаёт тон этой примитивной чуши? Траньков и Загитова - были то натужными, то игриво пафосными и нелепыми. Стыдоба!
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Люба Люба
Ответ Maturmalai
Да, но еще очень вызывающие, что танец, что платье, что Камила.
"Как вам сапоги? Очень вызывающие?Значит, надо брать"
Одним словом, Камила была красивая и шикарная! У некоторых зависть полилась)))
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Marya Y
Ответ Nassta
не знала, ну 14 это уж совсем рановато 😐
Согласна. Но вот как-то так:
"по регионам Российской Федерации: с 14 лет можно вступать в брак, при вышеуказанных обстоятельствах, во многих областях Центральной части России, включая Московскую, Калужскую, Вологодскую, Тульскую области, а также в Тюменской области и в Чечне. С 15 лет можно отправляться в ЗАГС в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, а также в Мурманской области."
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technic
Ответ Лия Романова
русский язык покинул чат)
Проснулась мафия
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Irina Kistler
ну Траньков же дал зелёный свет ей " ахинею" нести после своего " мерча", вот она и несла. После вчерашних "чихов" думала она в маске выйдет, а она всех целовала, трогала, выводила за сцену: не " по-японски"
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