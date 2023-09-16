Камила Валиева ответила на вопросы Первого канала после короткой программы.

Интервью у брали олимпийские чемпионы и .

Траньков: Ты опять прекрасно выглядишь, дашь пару уроков?

Валиева: Конечно. Но я у вас лучше поучусь.

Загитова: А ты смотришь какие-то... стили? Ставишь себе референсы? Смотришь журналы?

Валиева: Смотрю картинки обычно из интернета, смотрю, какие тренды сейчас. Но стараюсь одеваться, как мне комфортно.

Траньков: Мне кажется, просто тебя мама с детства пеленала в самые стильные пеленки и привила тебе чувство прекрасного.

Валиева: Мама над этим поработала, когда я маленькая была. У меня даже мокасины были.

Загитова: А откуда время вот? Мне просто интересно – столько тренировок, выступлений, интервью. А модной одежды у тебя очень много.

Валиева: Время после семи есть. С семи до девяти.

Траньков: И его ты тратишь на шопинг?

Валиева: Да, единственное время свободное.

Траньков: Расскажи немного про короткую программу.

Загитова: Она была очень секси!

Валиева: Нет, ха-ха! Это, так сказать, интерпретация наша с тренерами именно музыки, поэтому нужно абстрагироваться от всего и просто смотреть на...

Траньков: Ну очень сложно абстрагироваться, особенно мужскому населению, когда ты так... катаешься.

Валиева: У нас было несколько вариантов для блюза. Не могу сказать названия, выбрала на слух то, что мне понравилось.

А произвольная программа – выбор был либо «Черная пантера», либо танго. Я решила, что «Черная пантера» мне больше понравится.

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