Валиева о планах на сезон: «Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь»

Теги сборная России МХЛ женское катание Камила Валиева СКА-Карелия СКА-ЮНИОР Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о планах на предстоящий сезон.

Сегодня фигуристка выступила с номером «Уэнздей» и сделала символическое вбрасывание перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» в Красногорске.

«Конечно, приятно здесь выступать. Я тут в прошлом году выступала, очень приятно открыть старт чемпионата, желаю только побед. Показательное выступление «Уэнздей» я предложила еще в том году, меня все поддержали, очень приятно взорвать интернет.

На самом деле я в хоккее сильно не разбираюсь, была раза три-четыре, но всегда с большим удовольствием смотрю, потому что это очень непростой вид спорта. Какое-то стремление объединяет фигуристов и хоккеистов, но все-таки в хоккее пожестче будет», – сказала Валиева.

«Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь. По поводу новой программы тренерский штаб предложил несколько вариантов, я и выбрала», – добавила она.

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27 комментариев

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Владислава Крюкова
Ответ Алина Иванова
Каким проектам?
У того, кто писал статью проблемы со слухом просто. К прокатам она готовится
+31
-2
+29
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Аленка_76
Жду ОП. Хочется поскорее программы увидеть.
Удачи Ками!
+21
-4
+17
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Люба Люба
Удачи, Ками, во всех твоих начинаниях!
+17
-6
+11
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Rina
Успехов в сезоне Камиле)))
+12
-1
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Татьяна Кравцова
Ответ Алина Иванова
Каким проектам?
Ками сказала что готовиться к прокатам ,а не проектам !
+9
0
+9
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Алексей Токарев
Ожидаю её новых шедевров. Неделя осталась.
+15
-7
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Gaga Gaga
камила ты крсавица
+12
-4
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ДИОНИС
Камиле - удачного сезона! И, самое главное, победы в суде этой осенью!
+9
-3
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David Rigert
Ответ Gaga Gaga
камила ты крсавица
она такая лапушка!
+9
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Татьяна Вересова
Молодец, Камила, в такой непростой ситуации находит в себе силы ежедневно работать, продолжать кататься, ставить новые программы.
+8
-2
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Lapo Elkann
Удачного сезона по всем фронтам.
+7
-2
+5
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Люба Люба
Ответ Lapo Elkann
Удачного сезона по всем фронтам.
++++!!!!!
+6
-2
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Дружба11
Ками,рад за тебя,что тебе предлагают сразу несколько прог.
И прога Шаманка хорошая.
+3
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Алексей Токарев
Ответ Александр Шульгин
Похудела вроде. Ждём решения КАС, а дальше видно будет.
Она и не толстела. А решение суда можно ещё не один год ждать.
+2
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Алина Иванова
Каким проектам?
+4
-2
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Кэп
Ответ Darth_Pershman
Пользоваться Вики как источником - признак дурного тона, как говорила нам наша преподавательница еще 14 лет назад.
Пользоваться нужно разными источниками, на прочих тоже будет ноль, если не будет выступать, а если да и не будет 3А и четверных, компоненты никому не нужны ☝
+2
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Darth_Pershman
Ответ Донован хозяин НБА
А что с допингом, когда снова начнет его употреблять? И вместе ли с жидкостью деда,или раздельно?
Когда одному питерскому снова вздумается поураганить.
+3
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FanofKamilaValieva
Удачи , успехов и здоровья Камила ! Везение любит подготовленных !
+3
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Gaga Gaga
Ответ David Rigert
она такая лапушка!
да
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Александр Шульгин
Ответ Алексей Токарев
Она и не толстела. А решение суда можно ещё не один год ждать.
Был набор веса. Решение суда бкде известно того до нового года, а думаю и раньше в конце Октября
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David Rigert
Ответ Татьяна Кравцова
Ками сказала что готовиться к прокатам ,а не проектам !
да, я сам слышал. так и сказала.
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Александр Шульгин
Похудела вроде. Ждём решения КАС, а дальше видно будет.
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David Rigert
Ответ Аленка_76
Жду ОП. Хочется поскорее программы увидеть. Удачи Ками!
ВА, ЖД, МА!
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Алина Иванова
Тут и особо не загадаешь наперёд
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