Валиева о планах на сезон: «Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь»

Камила Валиева рассказала о планах на предстоящий сезон.

Сегодня фигуристка выступила с номером «Уэнздей» и сделала символическое вбрасывание перед матчем «СКА-Юниор» – «СКА-Карелия» в Красногорске.

«Конечно, приятно здесь выступать. Я тут в прошлом году выступала, очень приятно открыть старт чемпионата, желаю только побед. Показательное выступление «Уэнздей» я предложила еще в том году, меня все поддержали, очень приятно взорвать интернет.

На самом деле я в хоккее сильно не разбираюсь, была раза три-четыре, но всегда с большим удовольствием смотрю, потому что это очень непростой вид спорта. Какое-то стремление объединяет фигуристов и хоккеистов, но все-таки в хоккее пожестче будет», – сказала Валиева.

«Далеко не загадываю, живу сегодняшним днем, готовлюсь к проектам, восстанавливаюсь и тренируюсь. По поводу новой программы тренерский штаб предложил несколько вариантов, я и выбрала», – добавила она.

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